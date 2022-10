Kitron: Q3 2022 – Doblet omsetning i svært sterkt marked

English Norwegian

(2022-10-26) Kitron rapporterer i dag dobling av driftsinntektene og forbedrede marginer, drevet av et sterkt marked og bedre komponenttilgjengelighet.

Kitrons driftsinntekter for tredje kvartal var 1.664 millioner kroner, mot 831 millioner kroner i fjor. Inntektsveksten reflekterer både oppkjøpet av den danske EMS-leverandøren BB Electronics AS og underliggende vekst for andre forretningsenheter.

Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal var 116,3 millioner kroner, mot 50,1 millioner i fjor. EBITDA var 158,9 millioner kroner, mot 75,7 millioner i fjor.

Ordrereserven endte på 4 847 millioner kroner, en økning på 89 prosent sammenlignet med fjoråret, noe som reflekterer svært sterk etterspørsel.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Omsetningen i tredje kvartal doblet seg fra samme periode i fjor, og vi hever våre helårsutsikter for andre kvartal på rad. Dette reflekterer både et sterkt marked og mindre begrensninger i forsyningskjeden. Det fører så til forbedrede marginer og kapitaldekning. Vi forventer at disse positive trendene vil fortsette med en solid avslutning på 2022.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 7,0 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med 6,0 ​​prosent i samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt ble 75,2 millioner kroner, mot 19,5 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,38 kroner, opp fra 0,11 i fjor.

Kontantstrøm fra driften var pluss NOK ​​139,0 millioner, sammenlignet med minus NOK ​​70,2 millioner i tredje kvartal 2021.

Netto arbeidskapital var 1 778 millioner kroner. Netto arbeidskapital i prosent av driftsinntektene var 25,8 prosent, sammenlignet med 31,8 prosent i fjor. Kapitalnøkkeltallene er nå i bedring. Fokuset fortsetter å være på å forbedre forsyningssituasjonen, samt å administrere ressurser, kontanter og leveranser.

Utsikter

For 2022 har Kitron tidligere indikert inntektsutsikter på mellom 5 700 og 6 100 millioner kroner og et driftsresultat (EBIT) mellom 330 og 400 millioner kroner. På dette tidspunktet ser Kitron sterk etterspørsel fra kunder og fortsatt bedring i forsyningskjedebegrensningene. Lønnsomheten styrkes sammenlignet med starten av året, da raske kostnadsøkninger utfordret selskapet.

Kitron hever derfor inntektsutsiktene til mellom 6.200 og 6.400 millioner kroner. Driftsresultatet ventes å bli mellom 390 millioner kroner og 430 millioner kroner.

Vedlagt i PDF er kvartalsrapport og presentasjon (kun på engelsk). Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30. Presentasjonen blir holdt på engelsk av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander, og blir distribuert via webcast på følgende lenke:

https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20221026_10

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Om Kitron

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Kina og USA. Inkludert oppkjøpet av BB Electronics i januar 2022, har Kitron rundt 2.800 ansatte, og proforma driftsinntekter var rundt 5 milliarder kroner i 2021.

