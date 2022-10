Troisième trimestre 2022 : transformation en marche

English French

Chiffre d’affaires en hausse de +5,7% au T3

Retour de la croissance à change constants en territoire positif



Croissance annuelle désormais attendue

dans la moitié supérieure de la fourchette indiquée

Progrès significatifs dans le projet de séparation

Paris, le 26 octobre 2022 - Atos, leader international de la transformation digitale, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2022.

L'équipe dirigeante d'Atos, Nourdine Bihmane, Diane Galbe et Philippe Oliva, a déclaré : « Au troisième trimestre, nous sommes restés pleinement focalisés sur l’amélioration continue de la performance du Groupe : Atos a renoué avec une croissance positive de son chiffre d'affaires à taux de change constants. Nous avons stabilisé le chiffre d’affaires de Tech Foundations plus tôt que prévu, tandis qu'Evidian a continué de croître, en dépit des fluctuations de l’activité HPC, et devrait accélérer au quatrième trimestre. Compte tenu de cette bonne performance, nous confirmons nos objectifs annuels, avec une croissance du chiffre d’affaires désormais attendue dans la moitié haute de la fourchette préalablement indiquée. Parallèlement, nous avons franchi des étapes importantes en vue de la séparation envisagée. Nous avons finalisé un financement de 2,7 milliards d'euros, nous donnant les moyens de mener à bien notre transformation jusqu'à la séparation, tout en assurant la liquidité du Groupe. Nous avons lancé le processus de consultation des comités d’entreprise et avons réalisé des progrès significatifs dans les travaux préparatoires à la séparation. Le projet de séparation est en bonne voie pour être finalisé au S2 2023, comme initialement prévu. Atos poursuit avec détermination sa profonde transformation : le Groupe tout entier est mobilisé pour la réussite de son plan stratégique qui, nous en sommes convaincus, sera fortement créateur de valeur pour toutes les parties prenantes d'Atos. »

En millions d’euros T3 2022 T3 2021 Variation var. à taux de change constants Périmètre Evidian 1 278 1 191 +7,3% +2,1% Périmètre Tech Foundations 1 540 1 475 +4,4% +0,3% Chiffre d’affaires Groupe 2 818 2 666 +5,7% +1,1%

Atos renoue avec une croissance positive du CA à taux de change constants au T3

Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 818 millions d'euros au T3 2022, en hausse de +5,7% par rapport au T3 2021. La croissance à taux de change constants est repassée en territoire positif au T3, à +1,1%, tandis que la croissance organique s'est stabilisée, à -0,1%, ce qui constitue une nette amélioration séquentielle par rapport aux trimestres précédents (-1,9% au T2 et -2,4% au T1). Cette dynamique positive reflète l'amélioration continue de la performance opérationnelle dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe, et sous l’impulsion de sa nouvelle équipe dirigeante. Les acquisitions ont contribué à hauteur de +1,2% à la croissance du chiffre d'affaires. L’effet de change s’est élevé à +4,6%, reflétant principalement l’appréciation du Dollar américain par rapport à l'Euro au cours de la période.

Le chiffre d’affaires d’Evidian a progressé de +2,1% à taux de change constants au T3. Digital a affiché une solide croissance, tirée par des tendances dynamiques sur les marchés de la transformation digitale ainsi que par la contribution des acquisitions récentes. L’activité au T3 a été soutenue par un bon niveau de fertilisation de la base de clients existants. L’activité Cybersécurité a continué de bénéficier de sa position de premier plan ainsi que d'une forte demande du marché. La croissance du chiffre d’affaires a été affectée par Advanced Computing, avec un niveau bas de chiffre d’affaires dans l’activité HPC qui devrait toutefois monter en puissance à partir du T4, compte tenu du niveau très élevé de commandes enregistrées au T2.

Le chiffre d’affaires de Tech Foundations s'est stabilisé au T3, à +0,3% à taux de change constants (+0,5% hors activité UCC). Cette dynamique positive est un signal clair d’une amélioration plus rapide que prévue de la performance, résultat d’un focus renouvelé dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe et de son projet stratégique. L’activité Infrastructures a enregistré une baisse beaucoup plus limitée qu'en 2021, tandis que les Services Professionnels ont connu une forte croissance. Digital Workplace et UCC ont enregistré une légère contraction, en raison de la persistance de tensions dans la chaîne d'approvisionnement.

Progrès significatifs dans le projet de séparation

Le Groupe progresse rapidement dans son projet de séparation, et confirme être en bonne voie pour le mener à bien dans le délai de 12 à 18 mois annoncé précédemment1.

Le 29 juillet 2022, le Groupe a conclu avec succès un nouveau financement bancaire de 2,7 milliards d'euros, lui assurant les moyens financiers nécessaires durant la période de transition précédant la séparation envisagée. La syndication de ce nouveau financement a été finalisée dans un délai court et a reçu un soutien fort de la part des prêteurs historiques du Groupe. Ce financement sans sûreté comprend un emprunt à terme de 1,5 milliard d'euros à des conditions très satisfaisantes, une facilité de crédit renouvelable de 900 millions d’euros renforçant la liquidité du Groupe, ainsi qu’un prêt relai de 300 millions d’euros, qui sera remboursé avec les produits attendus du programme de cession d’actifs non stratégiques du Groupe. Le covenant du ratio de levier financier (endettement net/EBO2) a été porté à 3,75x et sera mesuré annuellement, à fin décembre.

Le 7 septembre 2022, le processus d'information et de consultation du comité d'entreprise européen d'Atos (SEC), sur la séparation envisagée du Groupe en deux sociétés cotées, a été lancé conformément au calendrier du projet. En parallèle, le dialogue social a également été engagé au niveau local.

L'ensemble des chantiers du projet de séparation sont engagés et progressent conformément au plan. Ces travaux s'articulent autour de quatre axes : (i) stratégie et continuité commerciale, (ii) processus de séparation couvrant les aspects juridiques et fiscaux, les accords stratégiques, les états financiers et la préparation au « Day-1 », (iii) mise en place du modèle opérationnel et des fonctions support, et (iv) coordination du programme.

Le Groupe Atos est convaincu que ce projet est le plus créateur de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes. Evidian émergera comme un spécialiste mondial de la transformation digitale, entièrement concentré sur des marchés en croissance et réunissant un ensemble unique de domaines d'expertise au potentiel de synergies élevé. Le redressement de Tech Foundations est déjà engagé et montre des signes encourageants d’une reprise plus rapide que prévue. Une fois son redressement mené à bien, Tech Foundations partira sur de nouvelles bases en tant qu’orchestrateur d'infrastructures digitales « end-to-end », optimisant son cœur de métier pour délivrer des marges et des flux de trésorerie solides.

Avancées du programme de cessions

Le 14 juin 2022, Atos a annoncé un programme de cessions d’activités non stratégiques, pour des produits attendus de 700 millions d'euros, dans le cadre du financement de son plan de transformation. Le même jour, le Groupe a finalisé la vente de sa participation résiduelle de 2,5% dans Worldline, pour un produit net d'environ 220 millions d'euros. Le solde des produits attendus, soit 480 millions d'euros, devant provenir de la cession d'activités non stratégiques principalement logées dans le périmètre d'Evidian.

Ce programme de cessions progresse conformément au plan, avec plusieurs processus en cours, dont 2 transactions de petite taille déjà signées, démontrant l'intérêt du marché pour les activités qu’Atos souhaite vendre, ainsi que la capacité du Groupe à exécuter rapidement, quatre mois seulement après la mise en place du programme.

RSE : une reconnaissance externe hors pair

En septembre 2022, pour la troisième année consécutive, Atos a obtenu la récompense « Platine » du classement EcoVadis pour sa performance en matière de Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE). Avec 84 points sur 100, Atos atteint son meilleur score à ce jour, et confirme ainsi sa position au sein des 1% des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans son secteur.

En octobre 2022, Morgan Stanley Capital International (MSCI) a porté la notation ESG 2022 d’Atos à AAA, la plus haute notation qui puisse être accordée à une organisation. Atos se classe ainsi parmi les 7% des entreprises les mieux notées au sein du secteur « Logiciels et services », avec une bonne performance en matière de Développement Durable, mesurée à l’aune des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. MSCI a mis en avant la position de premier plan d'Atos dans les initiatives liées aux technologies propres, ainsi que la gouvernance renforcée du Groupe. Depuis le début de l'année, le Conseil d'Administration d'Atos a accueilli cinq nouveaux membres : René Proglio, Astrid Stange, Elizabeth Tinkham, Caroline Ruellan et Katrina Hopkins, qui apportent collectivement une vaste expérience dans les domaines du numérique, de la finance, des ressources humaines et de la gouvernance d'entreprise.

Activité commerciale

La prise de commandes s’est élevée à 2,0 milliards d’euros au T3 2022, soit un ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires de 71%.

Pour le périmètre Evidian, le ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires s’est élevé à 85%, impacté par des fluctuations dans les commandes de HPC, après une très forte prise de commandes au deuxième trimestre, ainsi que par une baisse du nombre de grands contrats de maintenance applicative.

Concernant le périmètre Tech Foundations, le ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires s’est élevé à 58%. Tech Foundations est en train de reconstituer progressivement un solide pipeline commercial et d’investir dans ses capacités commerciales. Toutefois, des évolutions positives ont été observées au T3, avec une augmentation significative de la prise de commandes auprès des nouveaux clients et les bénéfices d’une sélectivité accrue.

Le ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires devrait s’améliorer significativement au T4, sur les deux périmètres.

A fin septembre 2022, le carnet de commande s’est élevé à 21,8 milliards d’euros, en baisse de 0,8 milliard d’euros comparé à fin juin 2022. Il représente 1,9 année de chiffre d’affaires.

Le montant total pondéré des propositions commerciales est ressorti à 7,1 milliards d’euros, stable par rapport à fin juin 2022, représentant 7,5 mois de chiffre d’affaires.



Ressources Humaines

L’effectif total du Groupe s’est établi à 112 344 à fin septembre 2022, globalement stable comparé à fin juin 2022 (112 180).

Au cours du troisième trimestre 2022, Atos a recruté 8 367 nouveaux collaborateurs (en données brutes), dont 64% localisés dans des pays offshore et nearshore.

En septembre 2022, Atos a été classé pour la première fois par Great Place to Work® parmi les meilleurs lieux de travail d’Europe dans le classement annuel 2022 « Europe’s Best Workplaces ». Le Groupe figure en 21ème position du palmarès dans la catégorie des multinationales.

Objectifs 2022 confirmés et précisés

Compte tenu de sa bonne performance au T3, Atos précise son objectif de croissance de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année. Ses objectifs de marge opérationnelle et de flux de trésorerie disponible demeurent inchangés. Le Groupe prévoit, pour l’année 2022 :

Une croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants dans la moitié haute de la fourchette

de -0,5% à +1,5% ;

de -0,5% à +1,5% ; Une marge opérationnelle dans le bas de la fourchette de 3% à 5% ;

Un flux de trésorerie disponible dans le bas de la fourchette de -150 millions d’euros à 200 millions d’euros, hors impacts supplémentaires du plan de transformation envisagé. Lesdits impacts sont estimés à environ

-250 millions d’euros, incluant le coût du financement, en ligne avec les informations communiquées lors de la présentation du plan en juin.





Marques d’intérêt reçues

Comme indiqué le 29 septembre 2022, Atos a reçu le 27 septembre 2022 une lettre d’intention non-sollicitée émanant de Onepoint, associé au fonds d’investissement ICG, portant sur une acquisition potentielle du périmètre Evidian pour une valeur d’entreprise de 4,2 milliards d’euros. Après examen attentif de cette marque d’intérêt préliminaire et non engageante, et sur la recommandation de son comité ad hoc, le Conseil d’Administration s’est réuni et a constaté à l’unanimité que celle-ci n’était pas dans l’intérêt de la société et de ses parties prenantes, et a par conséquent décidé de ne pas y donner suite.

Par ailleurs, comme indiqué le 24 octobre 2022, depuis la présentation de son projet de séparation lors du CMD du 14 juin dernier, Atos a été approché par plusieurs acteurs intéressés par une potentielle acquisition de son activité Tech Foundations. Le Conseil d’Administration rappelle qu’il est de son devoir d’examiner toutes les marques d’intérêt et qu’il le fera, s’agissant de Tech Foundations, au regard de l’intérêt social de l’entreprise, et notamment de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Atos est pleinement mobilisé sur l’avancement du projet de séparation dans le calendrier prévu, qui reste la priorité du Groupe.

Annexe

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 par Entité Opérationnelle Régionale

En millions d’euros T3 2022 T3 2021* Var. à taux

de change constants Amériques 776 752 +3,1% Europe du Nord & APAC 801 781 +2,6% Europe Centrale 638 646 -1,2% Europe du Sud 544 556 -2,2% Autres & Structures globales 60 53 +12,4% Total 2 818 2 788 +1,1% * A taux de change constants

Amériques : le chiffre d’affaires a progressé de +3,1% à taux de change constants, porté par la contribution des acquisitions effectuées récemment dans les services multi-cloud et la gestion du cycle de vie des produits, ainsi que par une croissance organique positive. Une croissance robuste dans les activités Digital, en particulier avec un nouveau client dans la décarbonation, et Big Data & Sécurité (BDS), atténuée par une baisse des activités Tech Foundations.

Europe du Nord & APAC : le chiffre d’affaires a progressé de +2,6% à taux de change constants. Outre la contribution de Cloudreach, les activités Digital ont été portées par une forte demande dans les services applicatifs, en particulier dans le secteur public. Tech Foundations a poursuivi son amélioration, tandis que BDS a vu sa performance pénalisée par les fluctuations de l’activité Advanced Computing.

Europe Centrale : le chiffre d’affaires s'est inscrit en baisse de -1,2% à taux de change constants. La croissance des services applicatifs, notamment dans le secteur public, les TMT (Télécommunications, Médias & Technologies) et l’énergie, ainsi que celle de la Cybersécurité, ont été compensées par la baisse de Tech Foundations, liée en partie à l'activité UCC, et celle des reventes de matériel et de logiciels.

Europe du Sud : le chiffre d’affaires s'est contracté de -2,2% à taux de change constants, du fait principalement de la baisse des ventes de HPC par rapport au niveau très élevé enregistré en 2021, et de la poursuite de la diminution délibérée des reventes de matériel et de logiciels. Digital a bénéficié de la bonne dynamique des applications et des services liés au cloud public, tandis que Tech Foundations s’est inscrit en légère progression, portée par les Services Professionnels.

Autres & Structures globales : ce segment comprend le Moyen-Orient, l’Afrique, les événements majeurs ainsi que deux centres de coût : les centres internationaux de prestation de services du Groupe et les structures globales. Le chiffre d’affaires a affiché une croissance très vigoureuse de +12,4% à taux de change constants, reflétant l’acquisition d'Ipsotek en 2021, ainsi que la bonne performance enregistrée en Afrique et en Turquie.

Réconciliation du chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants

En millions d’euros T3 2022 T3 2021 Variation % Chiffre d’affaires statutaire 2 818 2 666 +5,7% Effet de change 122 Chiffre d’affaires à taux de change constants 2 818 2 788 +1,1% Effet des changements de périmètre 31 Effet de change sur les périmètres acquis ou cédés 3 Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants 2 818 2 821 -0,1%

L’effet de change a contribué positivement au chiffre d’affaires pour 122 millions d’euros, provenant principalement de l’appréciation du Dollar américain par rapport à l’Euro au cours de la période.

Les effets de périmètre (comprenant l’effet de change sur les périmètres acquis ou cédés) se sont élevés à

33 millions d’euros. Ils sont liés à l’acquisition de Cloudreach ainsi qu’aux autres acquisitions finalisées au troisième trimestre 2021 (Nimbix, Ideal GRP, Visual BI, Cryptovision, AppCentrica, DataSentics).

La croissance organique du chiffre d’affaires est présentée à périmètre et taux de change constants.

Les Entités Opérationnelles Régionales sont composées de Amériques incluant l’Amérique du Nord et du Sud (États-Unis, Canada, Guatemala et Mexique) et l’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Uruguay et Pérou), Europe du Nord & APAC incluant l’Europe du Nord (Royaume Uni et Irlande, Belgique, Danemark, Estonie, Biélorussie, Finlande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas et Suède) et l’Asie-Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong, Inde, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Singapour, Taïwan et Thaïlande), l’Europe Centrale (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Bosnie Croatie, République tchèque, Grèce, Hongrie, Israël, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovénie, Slovaquie et Suisse), l’Europe du Sud (France, Andorre, Espagne, Portugal et Italie), et Reste du Monde incluant le Moyen-Orient et l’Afrique (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Égypte, Gabon, Côte d’Ivoire, Kenya, Royaume d’Arabie saoudite, Madagascar, Mali, Maurice, Maroc, Qatar, Sénégal, Afrique du Sud, Tunisie, Turquie et EAU), Major Events et Global Delivery Centers.

1 Sous réserve de conclusion du processus de consultation des institutions représentatives des salariés.

2 Excluant IFRS 16.

