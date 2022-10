English French

Nexans signe un contrat de crédit syndiqué de 800 millions d’euros

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Paris, le 26 octobre 2022 – Nexans annonce avoir signé un nouveau contrat de crédit syndiqué multidevises de 800 millions d'euros avec un pool de 13 banques en remplacement du contrat existant non tiré, signé le 12 décembre 2018 pour un montant de 600 millions d'euros.

Cette facilité permet de renforcer la liquidité financière de Nexans pour une durée de cinq ans (avec deux options d'extension d'un an).

Jean-Christophe Juillard, Directeur Général Adjoint et Directeur Financier de Nexans a déclaré : « Nous sommes heureux de sécuriser cette ligne de financement avec nos 13 partenaires bancaires pour soutenir l'ambition stratégique de Nexans. Cette opération, sursouscrite de plus de 100 millions d’euros, est un succès pour le Groupe. Elle matérialise l'amélioration financière de Nexans et sécurisera l'accès du Groupe à la liquidité jusqu'en 2029. »

