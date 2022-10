English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE _

NEXANS : FORTE DYNAMIQUE CONFORTÉE

REHAUSSEMENT DE LA GUIDANCE POUR 2022



Forte croissance du chiffre d’affaires pour les neuf premiers mois de 2022 portée par la croissance en valeur et les nouvelles offres de solution s

Carnet de commandes record pour le segment Production d’énergie et Transmission, avec une visibilité renforcée par les récents contrats remportés

Objectifs 2022 relevés Une fourchette d’EBITDA entre 590 et 600 millions d’euros (précédemment entre 560 et 590 millions d’euros) Une génération de trésorerie libre (free cash-flow) normalisée entre 225 et 275 millions d’euros (précédemment entre 200 et 250 millions d’euros)

Responsabilité d’entreprise et développement durable de Nexans récompensés par une médaille Platine de EcoVadis

~ ~ ~

Chiffre d'affaires standard de 5 044 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2022, en hausse organique de +6,7 % par rapport à la même période de 2021 et de +1 6 , 2 % dans les activités liées à l’ Electrification , reflétant une demande soutenue sur tous les marchés et l’accélération globale des tendances dans le domaine de l'électrification

par rapport à la même période de 2021 et de , reflétant une demande soutenue sur tous les marchés et l’accélération globale des tendances dans le domaine de l'électrification Chiffre d'affaires du troisième tri mestre en croissance organique de +10,3 % par rapport à la même période de 2021 – en ligne avec les tendances observées au premier semestre – et de +16,0 % dans les activités liées à l’Electrification. Chiffre d’affaires de l’activité Harnais Automobiles en augmentation de +37,1 % , porté par une hausse des parts de marché malgré la crise en Ukraine

par rapport à la même période de 2021 – en ligne avec les tendances observées au premier semestre – et de +16,0 % dans les activités liées à l’Electrification. , porté par une hausse des parts de marché malgré la crise en Ukraine Croissance saine du carnet de commandes (+29 % par rapport à l'année précédente) avec un niveau record du carnet de commandes ajusté de l'activité Production d’énergie et Transmission 1 à 2,4 milliards d’euros , en hausse de +55 % par rapport à septembre 2021, ce qui représente une visibilité supérieure à 18 mois et des usines entièrement chargées pour 2022 et 2023

(+29 % par rapport à l'année précédente) avec un niveau , en hausse de +55 % par rapport à septembre 2021, ce qui représente une visibilité supérieure à 18 mois et des usines entièrement chargées pour 2022 et 2023 Accélération de la croissance des objets et utilisateurs connectés à l’appui d’un nouveau modèle de récurrence soutenu par des produits et services premium sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrification

à l’appui d’un nouveau modèle de récurrence soutenu par des produits et services premium sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'électrification Répercussion des coûts efficace et contrôle rigoureux des prix dans un environnement inflationniste

dans un environnement inflationniste Rehaussement des objectifs 2022 grâce à une croissance sélective du chiffre d’affaires et à la plateforme de transformation de Nexans (programmes SHIFT Performance, SHIFT Prime et Amplify)

Paris, le 26 octobre 2022 – Nexans publie ce jour son information financière du troisième trimestre 2022. Commentant l’activité du Groupe, Christopher Guérin, Directeur Général, a déclaré : « Je suis ravi de confirmer la solide trajectoire financière de Nexans et la dynamique de son chiffre d'affaires, soutenues par notre programme de transformation SHIFT et notre nouvelle offre de solutions.

L'activité Electrification de Nexans a généré une croissance organique exceptionnelle de +16,2 % au cours des neuf derniers mois par rapport à la même période de 2021. Notre modèle innovant E3 est désormais lancé dans la quasi-totalité des unités, afin de trouver le bon équilibre de performance entre économie, environnement et engagement. Nous continuons de convertir dans notre carnet de commandes de l'activité Production d’énergie et Transmission des contrats sains et " à risque contrôlé ". En outre, en tant que seul fabricant de câbles basé aux États-Unis, nous restons un partenaire de choix pour le secteur en pleine expansion des parcs éoliens offshore aux États-Unis, comme le nouveau contrat EPCI pour Empire Wind 1 récemment signé avec Equinor et bp.

Aujourd'hui, nos performances solides et structurelles constituent le socle sur lequel nous avons décidé de relever nos objectifs financiers annuels pour la deuxième fois en 2022."

CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR MÉTIER

(en millions d'euros)

À cours des métaux standard et

cours de référence du cuivre de 5 000 €/t 9M 20212 9M 2022 Croissance organique

9M 2022 vs 9M 2021 Croissance organique

T3 2022 vs T3 2021 Production d’énergie et Transmission (Haute Tension et Projets) 520 621 +17,2 % +4,3 % Distribution (Territoires) 661 828 +14,9 % +15,9 % Usages (Bâtiment) 1 152 1 403 +16,5 % +22,0 % Industrie et Solutions 1 007 1 163 +13,4 % +26,4 % Télécommunications et Données 241 253 +3,5 % -6,6 % Autres activités 913 776 -22,2 % -20,0 % Total Groupe 4 494 5 044 +6,7 % +10,3 %

I. FAITS MARQUANTS DU 3e TRIMESTRE 2022





Mise en œuvre de la stratégie de pure player de l'électrification

Afin de libérer le plein potentiel de Nexans, de générer des résultats exceptionnels à grande échelle et de devenir l'entreprise la plus rentable du secteur, la plateforme de transformation fonctionne à plein régime pour toutes les unités dans les activités Électrification et Industrie et Solutions. Cette plateforme de transformation (programmes SHIFT Performance, SHIFT Prime et Amplify) permet à Nexans d'enregistrer des résultats durables et a contribué à outiller les unités pour qu'elles puissent résister en cas de récession.

Dans le cadre de son programme SHIFT Prime, le Groupe se concentre sur la croissance de ses objets et utilisateurs connectés à l’appui d’un nouveau modèle de récurrence porté par une innovation constante et des produits et solutions à valeur ajoutée. Le Groupe compte désormais plus de 380 000 utilisateurs connectés et plus de 30 000 objets connectés dans le monde.

Au cours du trimestre, Nexans a également réalisé des progrès significatifs dans sa feuille de route d'intégration de Centelsa en Amérique latine avec l'annonce de la nouvelle marque aux clients et partenaires.

Ouvrir la voie à un avenir plus durable

Pour Nexans, le développement durable englobe l'amélioration continue des dimensions combinées de l’E3 (Économie, Environnement et Engagement) d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur et de l'écosystème du Groupe. Cette approche holistique du développement durable a été illustrée lors de plusieurs événements organisés au cours du troisième trimestre :

Nexans Suppliers Day organisé afin de partager la feuille de route du Groupe et d'amplifier l'impact de l’E³ auprès des partenaires clés en mettant l'accent sur le développement durable et l'innovation.

La troisième édition du Climate Day de Nexans qui s'est tenue à New York lors de la Climate Week et durant laquelle des dirigeants et des experts du secteur de l'énergie ont débattu des parcs éoliens offshore et de la transition énergétique aux États-Unis.

La conférence « Change the current » organisée au Canada, au cours de laquelle les représentants de Nexans ont débattu avec des experts et des clients de la pénurie mondiale de cuivre et des enjeux de l'économie circulaire, de la neutralité carbone et des énergies renouvelables.

Parallèlement, Nexans a finalisé le déploiement sur ses sites de l’E3, son outil unique de mesure de la performance, qui permet d'optimiser les trois dimensions – Économie, Environnement et Engagement – dans le opérations et le processus de décision d’investissement. Grâce aux efforts déployés pour atteindre des niveaux exceptionnels en matière de RSE dans l'ensemble des activités, Nexans a reçu la médaille de Platine décernée par EcoVadis et se place dans le top 1 % des entreprises évaluées dans le secteur.

II. CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022 PAR BUSINESS GROUP





ACTIVITÉS D’ÉLECTRIFICATION : CROISSANCE ORGANIQUE DE +16,2 % SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022

| PRODUCTION D’ÉNERGIE ET TRANSMISSION (EX HAUTE TENSION ET PROJETS) : un carnet de commandes sain record porté par une excellente dynamique

Le chiffre d’affaires du segment Production d'énergie et Transmission enregistre une croissance organique de +17,2 % au cours des neuf premiers mois de 2022 par rapport à la même période de 2021. Le segment a bénéficié de la contribution de l’usine de Charleston, la seule usine de fabrication de haute tension sous-marine aux États-Unis. Durant le troisième trimestre, des progrès ont été réalisés en matière de fabrication et d'installation, notamment sur les projets Seagreen, Crète-Attique et South Fork.

Le segment a connu une dynamique solide et saine en ce qui concerne les commandes, conformément à son analyse risque-rendement et à sa politique de sélectivité. Le carnet de commandes ajusté3 atteint un niveau record de 2,4 milliards d'euros à fin septembre 2022 (en hausse de +55 % par rapport à la même période de 2021), avec une visibilité élevée et les usines de Halden et Charleston entièrement chargées jusqu'en 2023.

Nexans a obtenu plusieurs projets dans le domaine de la transition énergétique, qui reflètent l’essor des tendances en matière d’énergies renouvelables, ainsi que les solutions clé en main et les actifs de pointe du Groupe. Ces projets incluent un contrat clé en main pour le parc éolien offshore BorWin 6 en Allemagne et un contrat de fabrication pour le projet éolien offshore Revolution aux États-Unis dans le cadre de l’accord-cadre conclu avec Orsted.

| DISTRIBUTION (EX TERRITOIRES) : +14,9 % sur les neuf premiers mois de 2022, reflétant la croissance en valeur dans toutes les zones géographiques

Le chiffre d’affaires du segment Distribution s’élève à 828 millions d’euros à cours des métaux standard sur les neuf premiers mois de 2022, dont 41 millions d’euros attribuables à Centelsa. Au cours de la période, le chiffre d’affaires du segment a enregistré une croissance organique de +14,9 % grâce à l’augmentation des investissements dans les réseaux d’énergie en Amérique du Nord et en Europe.

Les tendances4 par zone géographique pour les neuf premiers mois de 2022 sont les suivantes :

L' Europe enregistre une hausse de +13,2 %. Le troisième trimestre reste en ligne avec la tendance observée au premier semestre, grâce aux renouvellements de contrats et à une demande robuste.

enregistre une hausse de +13,2 %. Le troisième trimestre reste en ligne avec la tendance observée au premier semestre, grâce aux renouvellements de contrats et à une demande robuste. L' Amérique du Sud progresse de +9,9 % grâce à la poursuite de la dynamique au Pérou et en Colombie.

progresse de +9,9 % grâce à la poursuite de la dynamique au Pérou et en Colombie. L’ Asie-Pacifique connaît une hausse de +12,3 %. L’Australie et la Nouvelle-Zélande bénéficient d’une croissance solide, alimentée par un rattrapage de la demande, tandis que la Chine reste affectée par des confinements localisés.

connaît une hausse de +12,3 %. L’Australie et la Nouvelle-Zélande bénéficient d’une croissance solide, alimentée par un rattrapage de la demande, tandis que la Chine reste affectée par des confinements localisés. L' Amérique du Nord enregistre une forte hausse de +57,4 % grâce au dynamisme persistant du marché.

enregistre une forte hausse de +57,4 % grâce au dynamisme persistant du marché. Le Moyen-Orient et l'Afrique accusent une baisse de -4,2 %, en raison d'un recul au Maroc au troisième trimestre qui a neutralisé la demande exceptionnelle de solutions solaires au Liban.





| USAGES (EX BÂTIMENT) : croissance en valeur de +16,5 % sur les neuf premiers mois de 2022, reflétant une performance remarquable sur l'ensemble des marchés

Le chiffre d'affaires du segment Usages s'établit à 1 403 millions d'euros à cours des métaux standard pour les neuf premiers mois de 2022, dont 78 millions d'euros attribuables à Centelsa. La croissance organique du chiffre d'affaires ressort à +22,0 % au troisième trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021, grâce à une demande solide dans toutes les régions du monde, principalement en raison d'effets conjoncturels dans certains pays et du déploiement de solutions dans d’autres.

Les tendances par zone géographique5 pour les neuf premiers mois de 2022 sont les suivantes :

L’ Europe affiche une croissance de +6,2 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021, alimentée par une demande robuste, le lancement de produits et l’amplification des solutions, ainsi que par un contrôle rigoureux des prix dans toute la région.

affiche une croissance de +6,2 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021, alimentée par une demande robuste, le lancement de produits et l’amplification des solutions, ainsi que par un contrôle rigoureux des prix dans toute la région. L’ Amérique du Sud enregistre une hausse de +3,1 %, marquée par des volumes importants et des ajustements de prix adéquats.

enregistre une hausse de +3,1 %, marquée par des volumes importants et des ajustements de prix adéquats. L' Asie-Pacifique progresse de +7,2 %, notamment grâce à la performance réalisée en Corée.

progresse de +7,2 %, notamment grâce à la performance réalisée en Corée. L' Amérique du Nord connaît une hausse remarquable de +54,7 % grâce au dynamisme persistant du marché nord-américain et au solide positionnement de Nexans.

connaît une hausse remarquable de +54,7 % grâce au dynamisme persistant du marché nord-américain et au solide positionnement de Nexans. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont en hausse de +41,7 %, grâce à la poursuite des performances en Afrique de l’Ouest et à une reprise au Liban et en Turquie.





ACTIVITÉS HORS ÉLECTRIFICATION : CROISSANCE ORGANIQUE DE +11,5 % SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022

| INDUSTRIE ET SOLUTIONS : une croissance soutenue de +13,4 % au cours des neuf premiers mois de 2022, malgré un contexte difficile

Le chiffre d’affaires du segment Industrie et Solutions s’établit à 1 163 millions d’euros à cours des métaux standard durant les neuf premiers mois de 2022, en croissance organique de +13,4 % par rapport à la même période de l’année précédente, porté par une demande exceptionnelle sur les marchés des Harnais automobiles et de l’Automatisme industriel. Le chiffre d’affaires enregistre une forte hausse de +26,4 % au troisième trimestre 2022 par rapport à la même période de 2021.

L’activité Automatisme industriel est restée robuste (+18,8 % par rapport aux neufs premiers mois de 2021), dopée par la demande en Europe du Sud et en Asie, et par le lancement du programme SHIFT Prime. Le chiffre d’affaires de l'activité Mobilité augmente de +2,6 % grâce à une bonne demande dans la Construction navale, tandis que les Équipements ferroviaires ont été pénalisés par les mesures de confinement mises en œuvre en Chine et que l'activité Aérospatial a poursuivi sa reprise.

L'activité Harnais automobiles affiche une forte progression organique de +22,8 % au cours des neuf premiers mois de 2022. Le chiffre d’affaires augmente de +37,1 % au troisième trimestre, reflétant une hausse des parts de marché malgré la crise en Ukraine. Cette performance exceptionnelle a été saluée par les clients. Les perspectives à long terme ont été renforcées par la duplication des activités de fabrication visant à assurer la continuité de l'activité et par d’importants contrats portant sur le câblage de véhicules électriques.

| TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DONNÉES : +3,5 % sur les neuf premiers mois de 2022 en raison d’une baisse de l’activité Télécommunications spéciales

Le chiffre d’affaires du segment Télécommunications et Données s'élève à 253 millions d’euros à cours des métaux standard durant les neuf premiers mois de 2022, en hausse organique de +3,5 % par rapport à la même période de 2021 et en recul de -6,6 % au troisième trimestre 2022, reflétant un troisième trimestre en baisse dans les Télécommunications spéciales à l’issue d’une solide exécution du carnet de commandes.

L'activité Câbles et systèmes LAN connaît une bonne dynamique en Europe, tandis que des mesures de confinement ont pesé sur l’Asie.

L'activité Infrastructures Télécom enregistre une croissance organique de +3,1 % sur les neuf premiers mois de 2022, les opérations en Europe bénéficiant d'une bonne dynamique commerciale au Royaume-Uni, qui a compensé le début d'année morose du marché français. La performance du troisième trimestre 2022 est impactée par les stocks clients en Europe.

Le chiffre d'affaires de l’activité Télécommunications spéciales (sous-marines) est en hausse de +12,5 % par rapport aux neuf premiers mois de 2021. L'activité est en baisse de -19,5 % au troisième trimestre 2022, reflétant la bonne exécution du carnet de commandes au cours des précédents trimestres.

AUTRES ACTIVITÉS (PRINCIPALEMENT MÉTALLURGIE) : CROISSANCE ORGANIQUE DE -22,2 % SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE 2022

| AUTRES ACTIVITÉS

Le segment Autres activités, qui correspond pour l’essentiel aux ventes de fils de cuivre, affiche un chiffre d’affaires de 776 millions d’euros à cours des métaux standard durant les neuf premiers mois de 2022, en baisse de -22,2 % par rapport à la même période de 2021, conformément à la stratégie de Nexans qui consiste à réduire cette activité et à se concentrer sur ses besoins internes. Le segment accuse une baisse de -20 % au troisième trimestre.

III. FAITS MARQUANTS POSTÉRIEURS AU 30 SEPTEMBRE





Le 26 octobre – Nexans a signé un nouveau contrat de crédit syndiqué multidevises de 800 millions d'euros avec un pool de 13 banques en remplacement du contrat existant non tiré, signé le 12 décembre 2018 pour un montant de 600 millions d'euros. Cette facilité permet de renforcer la liquidité financière de Nexans pour une durée de cinq ans (avec deux options d'extension d'un an).

Le 26 octobre – Invexans Limited a renouvelé son engagement de rester un partenaire à long terme et un actionnaire de référence de Nexans.

Le 6 octobre – Nexans a reçu la commande finale pour la première phase du projet Empire Wind développé au sein d’un partenariat 50/50 entre Equinor et bp. Cette signature fait suite à celle d’un contrat de fournisseur préférentiel (PSA, Preferred Supplier Agreement) en mars 2021, qui a marqué le début d’un travail collaboratif de plusieurs mois en vue de la négociation d’un contrat clé en main incluant la conception, la fabrication ainsi que la pose et la protection de câbles d’exportation destinés à ce projet.

IV. PERSPECTIVES POUR 2022





Dans un contexte géopolitique et économique incertain, le Groupe est confiant quant à la poursuite de la dynamique de sa performance et maintiendra une politique de maîtrise des coûts et d'investissement sélectif. La stratégie de Nexans demeurera axée sur la croissance en valeur plutôt qu'en volume, afin de continuer à tirer profit de sa plateforme de transformation unique, ainsi que de ses investissements sur les marchés en croissance de la Production d'énergie et Transmission. Le Groupe est encore au début de son évolution vers la premiumisation à travers le développement de systèmes et de solutions porteurs de valeur ajoutée pour ses utilisateurs finaux.

Dans ce contexte, Nexans relève ses objectifs pour 2022, hors acquisitions et cessions :

un EBITDA entre 580 et 600 millions d’euros (entre 560 et 590 millions d’euros précédemment);

une génération de trésorerie libre (free cash-flow) normalisée5 entre 225 et 275 millions d’euros (entre 200 et 250 millions d’euros précédemment).

~ ~ ~

Calendrier financier

15 février 2023 : Résultats financiers 2022

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité : Production d’énergie & Transmission, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son secteur à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Note : les écarts éventuels sont liés aux arrondis.

Les informations de nature prospective contenues dans ce communiqué sont fonction de risques et incertitudes, connus ou inconnus à ce jour, qui peuvent avoir un impact significatif sur les performances futures de la Société.

Le lecteur est invité à consulter le site Internet du Groupe sur lequel sont disponibles le rapport semestriel 2022 et le document d'enregistrement universel 2021 où figurent les facteurs de risque du Groupe.

1 Carnet de commandes ajusté intégrant des contrats sécurisés pour les activités sous-marine et terrestre non mis en vigueur dans le segment précédemment nommé Haute Tension et Projets.

2 À périmètre constant du chiffre d'affaires à cours des métaux non ferreux standard. Les impacts détaillés des variations sont disponibles en annexe.

3 Carnet de commandes ajusté des contrats sécurisés non mis en vigueur.

4 Croissance organique.

5 Génération de trésorerie libre (free cash-flow) hors investissements stratégiques, cession d'immobilisations corporelles, impact des abandons d'activités significatives et dans l'hypothèse d'un décaissement de l'impôt lié aux projets basé sur le taux de complétude.

