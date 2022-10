MRM : Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte du 16 novembre 2022

French English

Paris, le 26 octobre 2022 : L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société M.R.M. (Euronext code ISIN FR00140085W6) est appelée à se tenir le 16 novembre 2022, à 15 heures, au siège de la Société, 5 avenue Kléber, 75016 Paris.

L’avis préalable, comportant l’ordre du jour, le projet des résolutions proposées par le Conseil d’administration, ainsi que la description des principales modalités de participation, de vote et des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 10 octobre 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée Générale sera publié le 31 octobre 2022 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans un journal d’annonces légales, et sera disponible sur le site Internet de la Société le même jour.

Les actionnaires au porteur doivent adresser une demande auprès de leur intermédiaire financier aux fins d’obtenir les formulaires de procuration et de vote par correspondance. Les actionnaires nominatifs les recevront directement avec leur convocation.

Les documents prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de MRM ( www.mrminvest.com > Finances > Actionnaires > Assemblées générales) en conformité avec les délais légaux applicables, ou peuvent être obtenus sur simple demande auprès de la Société ( relation_finances@mrminvest.com ).

Les documents prévus par l’article R.225-83 du Code de commerce seront par ailleurs tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième (5 ème ) jour inclusivement avant l’Assemblée, demander par écrit à la Société (MRM – 5 avenue Kléber - 75795 Paris Cedex 16) de lui envoyer ces documents à l’adresse postale indiquée par ses soins. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

Agenda

L’information financière du 3ème trimestre 2022 sera publiée le 10 novembre 2022 avant bourse.

A propos de MRM

MRM est une société d’investissement immobilier cotée qui détient et gère un patrimoine composé d’actifs de commerce répartis dans plusieurs régions de France. MRM a pour actionnaire majoritaire la société SCOR SE qui détient 59,9% de son capital. MRM est cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris (ISIN : FR00140085W6 - code Bloomberg : MRM:FP – code Reuters : MRM.PA). MRM a opté pour le régime SIIC au 1er janvier 2008.

Pour plus d’informations :

MRM

5, avenue Kléber

75795 Paris Cedex 16

France

T +33 (0)1 58 44 70 00



relation_finances@mrminvest.com Isabelle Laurent, OPRG Financial

T +33 (0)1 53 32 61 51

M +33 (0)6 42 37 54 17

isabelle.laurent@oprgfinancial.fr





Site Internet : www.mrminvest.com

