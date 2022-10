Atos remporte un contrat de sept ans avec Siemens Healthineers pour déployer et gérer un réseau intelligent

English French

Paris, France — le 26 octobre 2022 — Atos annonce aujourd’hui avoir conclu un contrat de sept ans avec Siemens Healthineers pour la fourniture, le déploiement et la gestion de services de réseau local (LAN) à accès défini par logiciel (SDA) dans près de 60 sites clients dans 15 pays. Ce contrat témoigne de la capacité et de l’engagement d’Atos, en tant que partenaire mondial d’infrastructure réseau, à soutenir Siemens Healthineers dans sa transition vers un réseau LAN modernisé et indépendant basé sur la solution SDA de Cisco.

Siemens Healthineers cherche à se doter d’une technologie réseau capable de répondre aux défis d’un monde en mutation où les experts et les équipes de R&D doivent collaborer où qu’ils se trouvent. Pour cela, le service de LAN SDA fourni va remplacer le service de LAN existant et aidera à fusionner les univers de Siemens Healthineers et de Varian en permettant une collaboration mondiale.

En s’appuyant sur une technologie LAN compatible SDA, Siemens Healthineers bénéficiera non seulement d’un réseau stable et robuste, mais également d’un réseau plus flexible, offrant tous les avantages d’un réseau automatisé, d’une administration d’accès simple à gérer et d’un environnement sécurisé basé sur une approche ZeroTrust.

La solution garantit des opérations fiables, stables et prêtes pour l’Internet des Objets et en tirant parti de la compréhension approfondie qu’a Atos des ambitions de Siemens Healthineers pour son réseau. Elle s’appuie également sur les pratiques de gestion de réseau de pointe d’Atos, soutenues et constamment améliorées par nos propres experts.

La solution proposée par Atos s’appuie sur les résultats du projet de conception spécifique au SDA mené par Siemens Healthineers et Atos en partenariat avec Cisco. Il s’agit notamment de fonctionnalités innovantes, telles que la micro-segmentation, l’automatisation, et des moyens de les incorporer dans la conception et la configuration opérationnelle de la solution.

En tant que fournisseur actuel, Atos peut réutiliser des équipements compatibles SDA de la base installée qui ont été récemment actualisés, ainsi que des interfaces d’outils spécifiques aux clients et des processus de gestion des services informatiques (ITSM), permettant ainsi une transformation transparente et rentable en 24 mois à peine, avec peu ou pas d’impact sur les utilisateurs professionnels et leurs processus.

Nourdine Bihmane, co-CEO en charge de Tech Foundations, Atos a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir Siemens Healthineers dans son parcours de numérisation et de l’aider à transformer son infrastructure réseau pour, in fine, améliorer la collaboration à l’échelle de l’entreprise. Le projet mené en partenariat avec Cisco illustre une fois de plus la mission d’Atos consistant à fournir en toute sécurité des technologies innovantes pour la numérisation des entreprises tout en garantissant la continuité des activités. »

Dr. Stefan Henkel, Directeur informatique de Siemens Healthineers, a souligné : « Avec cet accord, nous renouvelons notre confiance dans notre partenariat avec Atos pour transformer et innover dans les services réseau pour nos sites de fabrication et nos laboratoires de R&D en vue d’une architecture Zero-Trust. Ce programme de transformation est un jalon essentiel du parcours de numérisation, élément clé de la stratégie de Siemens Healthineers. Nous sommes impatients d’exécuter le programme avec Atos, afin de construire un service fondamental innovant, résilient et efficace pour notre nouvelle infrastructure réseau. »

***

À propos de Siemens Healthineers

Siemens Healthineers AG (côtée à Francfort, Allemagne: SHL) réalise des percées décisives dans le secteur de la santé. Pour tous. Partout. En tant que leader des technologies médicales, Siemens Healthineers, dont le siège est établi à Erlangen, en Allemagne, développe en permanence avec ses sociétés régionales son portefeuille de produits et de services avec des applications et des offres numériques soutenues par l’IA qui jouent un rôle de plus en plus important dans la nouvelle génération de technologies médicales. Ces nouvelles applications consolideront les fondations de la société dans les diagnostics in vitro, le traitement guidé par l’image, les diagnostics in vivo et les traitements innovants contre le cancer. Siemens Healthineers commercialise également une gamme de services et de solutions pour améliorer la capacité des prestataires de soins de santé à fournir des soins efficaces et de haute qualité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.siemens-healthineers.com.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

