Delårsrapport 1.1–30.9.2022

Börsmeddelande 26.10.2022 kl. 9.00

OP Gruppens delårsrapport 1.1–30.9.2022: Resultatet före skatt var 940 miljoner euro – ett gott resultat i en osäker omvärld

Resultatet före skatt var 940 miljoner euro (858).

Intäkterna från kundrörelsen ökade med totalt 7 % till 2 431 miljoner euro (2 274). Räntenettot ökade med 16 % till 1 122 miljoner euro (971) och försäkringsnettot med 2 % till 553 miljoner euro (542). Provisionsnettot uppgick till 756 miljoner euro (761).

Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade till -73 miljoner euro (253). Med beaktande av det tillfälliga undantaget minskade intäkterna från placeringsverksamheten med 41 % till 120 miljoner euro (204).

Totalt minskade intäkterna med 6 % till 2 410 miljoner euro (2 573). Med beaktande av det tillfälliga undantaget ökade intäkterna med 3 % till 2 602 miljoner euro (2 524).

Kostnaderna ökade med 1 % till 1 436 miljoner euro (1 420).

Nedskrivningarna av fordringar i resultaträkningen minskade med 24 miljoner euro till 70 miljoner euro (95). Nedskrivningarna av fordringar utgjorde 0,09 % (0,13) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 4 % till 99 miljarder euro (95) och inlåningen med 1 % till 75 miljarder euro (75).

CET1-kapitaltäckningen var 17,7 % (18,2), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 5,9 procentenheter. Under det andra kvartalet började OP Gruppen tillämpa en schablonmetodsbaserad golvnivå för riskvägda poster vilken sänkte CET1-kapitaltäckningen med en procentenhet.

Segmentet Hushållsbanks resultat före skatt ökade till 335 miljoner euro (224). Räntenettot ökade med 11 % till 792 miljoner euro (715) och provisionsnettot med 4 % till 583 miljoner euro (560). Nedskrivningarna av fordringar minskade med 16 miljoner euro till 54 miljoner euro (70). Utlåningen ökade på ett år med 0,4 % och inlåningen med 3 %.

Segmentet Företagsbanks resultat före skatt minskade till 220 miljoner euro (356). Räntenettot ökade med 9 % till 334 miljoner euro (305), provisionsnettot minskade med 14 % till 124 miljoner euro (144) och nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 112 miljoner euro till 18 miljoner euro (130). Nedskrivningarna av fordringar minskade med 9 miljoner euro till 16 miljoner euro (25).

Segmentet Försäkrings resultat före skatt minskade till 319 miljoner euro (380). Försäkringsnettot växte med 2 % till 564 miljoner euro (552). Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 104 miljoner euro till 31 miljoner euro (135). Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent var 89,6 (81,8).

Gruppfunktionernas resultat före skatt var -16 miljoner euro (-70).

resultat före skatt var -16 miljoner euro (-70). Ägarkunderna samlade ny OP-bonus för 161 miljoner euro (157).

OP Gruppen lämnade 30.9.2022 in en ansökan till Europeiska centralbanken om att använda schablonmetoden i kapitaltäckningsanalysen i stället för interna modeller (IRBA) och den schablonmetodsbaserade golvnivå för riskvägda poster som nu används. En övergång till schablonmetoden beräknas inte ha någon väsentlig inverkan på OP Gruppens kapitaltäckning och riskposition.

OP Gruppen höjde 19.9.2022 sina resultatutsikter för 2022. Resultatet före skatt 2022 uppskattas bli ungefär detsamma som eller större än resultatet före skatt 2021 (tidigare mindre än). Närmare information om utsikterna finns under "Utsikter för återstoden av året".

OP Gruppen höjer sina ägarkunders OP-bonus för 2023 med 30 procent. Det innebär en tilläggsbonus på uppskattningsvis över 60 miljoner euro för ägarkunderna.

OP Gruppens nyckeltal

1–9/2022 1–9/2021 Förändr. % 1–12/2021 Resultat före skatt, mn € 940 858 9,6 1 127 Hushållsbank 335 224 49,6 304 Företagsbank 220 356 -38,3 474 Försäkring 319 380 -16,0 504 Gruppfunktioner -16 -70 - -109 Ny OP-bonus som ägarkunderna samlat, mn € 161 157 2,9 210 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 7,2 6,9 0,3* 6,6 Räntabilitet på eget kapital utan OP-bonus, % 8,4 8,1 0,3* 7,8 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,59 0,56 0,03* 0,54 Räntabilitet på totalt kapital utan OP-bonus, % 0,69 0,66 0,03* 0,64 30.9.2022 30.9.2021 Förändr. % 31.12.2021 CET1-kapitaltäckning, % 17,7 19,0 -1,3* 18,2 Utlåning, md € 98,9 95,2 3,8 96,9 Inlåning, md € 75,4 74,6 1,1 75,6 Nödlidande fordringar av exponeringarna, % 2,4 2,4 0,0* 2,4 Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,09 0,13 -0,04* 0,16 Ägarkunder (1 000) 2 062 2 045 0,8 2 049

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2021. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2021 om inte annat nämns.

*Förändring i relationstalet

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

De första nio månaderna 2022 har förlöpt under exceptionellt osäkra förhållanden. Omvärlden har präglats av Rysslands anfallskrig i Ukraina, den därpå följande energikrisen i Europa, den kraftigt ökade inflationen och de klart högre marknadsräntorna. Trots den osäkra omvärlden låg OP Gruppens resultat före skatt för januari–september på en mycket god nivå, 940 miljoner euro. I enlighet med målen i vår strategi ökade intäkterna från kundrörelsen med sju procent från föregående år. Till ökningen av intäkterna bidrog i synnerhet räntenettots starka utveckling inom Hushållsbanksrörelsen. Inom Försäkringsrörelsen normaliserades skadeutvecklingen, och försäkringsersättningarna steg till samma nivå som före coronatiden. På den utmanande placeringsmarknaden minskade intäkterna från placeringsverksamheten klart från året innan. De totala intäkterna ökade med tre procent från föregående år, och de totala kostnaderna ökade under motsvarande period med en procent.

Utlåningen ökade på ett år med fyra procent och inlåningen med en procent. Trots det försvagade ekonomiska läget var både privatkundernas och företagskundernas lånebetalningsförmåga fortsatt god under rapportperioden, och nedskrivningarna av fordringar var fortsättningsvis låga.

OP Gruppens CET1-kapitaltäckning var mycket stark och vid slutet av september 17,7 % (18,2), vilket överstiger miniminivån enligt regleringen med 5,9 procentenheter.

Hushållens disponibla realinkomster minskade under början av året till följd av den omfattande inflationen och de stigande marknadsräntorna. De högre boendekostnaderna och stigande marknadsräntorna påverkar vardagen i form av ökande kostnader för allt fler personer med bolån. Den vanligaste referensräntan för bolån, 12 månaders euribor, har stigit exceptionellt snabbt under de senaste månaderna. Under rapportperioden steg räntan från en procent vid början av juli till över 2,5 procent. Av OP Gruppens bolånekunder har en tredjedel skyddat sig mot stigande räntor med ett räntetak. För närvarande begränsar ett räntetak räntekostnaderna för fler än 60 000 bolånekunder, och före slutet av året beräknas ränteskydden minska räntekostnaderna för cirka 100 000 bolånekunders lån.

Det försämrade ekonomiska läget återspeglas på bostadsmarknaden som en minskning i efterfrågan på bolån och färre bostadsaffärer. Bostädernas prisutveckling har blivit långsammare, och nästa år förutspås bostadspriserna så småningom börja sjunka på grund av stigande boendekostnader och räntor samt en avtagande ekonomisk tillväxt.

Under de kommande månaderna kan det försämrade ekonomiska läget försvåra såväl privatkundernas som företagskundernas förmåga att sköta sina lån i enlighet med den ursprungliga planen. Vi uppmuntrar våra kunder att i sådana situationer kontakta sin andelsbank i så god tid som möjligt för att gå igenom situationen.

Trots osäkra ekonomiska utsikter har de finländska hushållen fortsatt att spara och placera aktivt och regelbundet. Våra kunder har i år ingått över 85 000 avtal för regelbundet fondsparande, och det har redan öppnats 55 000 nya värdeandels- och aktiesparkonton under början av året. Hållbarheten blir allt viktigare när det gäller placeringar: Av de 47 000 nya fondplacerare som tillkommit i år har 79 procent valt en hållbar placeringsfond som placeringsobjekt.

De ekonomiska utsikterna är fortfarande exceptionellt osäkra, och den ekonomiska tillväxten i Finland förutspås bli klart långsammare. Den ekonomiska tillväxten bromsas inte bara upp av den kraftigt accelererande inflationen utan även av de snabbt ökade marknadsräntorna, den pågående energikrisen och den försvagade ekonomiska tillväxten på Finlands viktigaste exportmarknader. De finländska företagens och hushållens rätt goda ekonomi underlättar anpassningen till kommande svårare tider, men skuldsättningen och det strukturella hållbarhetsunderskottet inom den offentliga ekonomin är till följd av ränteuppgången ett ännu allvarligare problem än tidigare.

I september preciserade vi OP Gruppens resultatutsikter för 2022 och uppskattade att resultatet i år kommer att bli ungefär detsamma som eller större än 2021.

OP Gruppen är en kundägd finansgrupp, och i enlighet med vår grunduppgift vill vi i dessa ekonomiskt utmanande tider använda en del av vår förbättrade lönsamhet till att underlätta vardagen för våra närmare 2,1 miljoner ägarkunder. Den OP-bonus som samlas för 2023 kommer vi att betala till våra ägarkunder med en förhöjning på 30 procent. Det innebär en tilläggsbonus på över 60 miljoner euro för ägarkunderna. Våra ägarkunder kan använda sin OP-bonus till olika avgifter som uppkommer av användningen av bank- och försäkringstjänster. På det sättet kan ägarkunderna underlätta sitt hushålls ekonomi.

Vi kommer också att använda vår goda lönsamhet för att vidareutveckla vår kundservice samt för olika konkreta ansvarsfulla gärningar runt om i Finland. I dessa tider är det särskilt viktigt att trygga exempelvis barns och ungas möjligheter att utöva sina fritidsintressen och att även på annat sätt stödja personer som har det sämre ställt.

Vår starka finansiella ställning och goda kapitaltäckning ger oss utmärkta förutsättningar att också den här gången gå genom svåra tider tillsammans med våra kunder.

Jag vill rikta ett varmt tack till våra kunder för förtroendet samt till våra anställda och förtroendepersoner för ett utmärkt och framgångsrikt arbete under det här året!

Januari–september

OP Gruppens resultat före skatt var 940 miljoner euro (858). Resultatet ökade med 82 miljoner euro från jämförelseperioden. Bland kundrörelsens intäkter ökade räntenettot och försäkringsnettot. Minskade intäkter från placeringsverksamheten försvagade resultatet.

Räntenettot ökade med 15,5 procent till 1 122 miljoner euro. Räntenettot ökade kraftigt till följd av ränteuppgången. Räntenettot i segmentet Hushållsbank ökade med 77 miljoner euro, i segmentet Företagsbank med 29 miljoner euro och i segmentet Gruppfunktioner med 44 miljoner euro. OP Gruppens utlåning ökade på ett år med 3,8 procent till 98,9 miljarder euro och inlåningen med 1,1 procent till 75,4 miljarder euro. Under rapportperioden tog kunderna ut nya krediter för 19,2 miljarder euro (18,2).

Försäkringsnettot ökade med 2,1 procent till 553 miljoner euro. Premieintäkterna från skadeförsäkringen i segmentet Försäkring ökade med 5,0 procent till 1 208 miljoner euro, och försäkringsersättningarna ökade med 20,4 procent till 765 miljoner euro utan effekten av höjningen av diskonteringsräntan. Storskadorna ökade försäkringsersättningarna med 137 miljoner euro (74). Höjningen av diskonteringsräntan för försäkringsskulden förbättrade försäkringsnettot med 96 miljoner euro. Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent var 89,6 (81,8).

Provisionsnettot uppgick till 756 miljoner euro (761). Provisionsnettot från kreditgivningen ökade med 5 miljoner euro och provisionsnettot från betalningsrörelsen med 4 miljoner euro. Däremot minskade provisionsnettot från placeringsfonderna och värdepappersförmedlingen med 6 miljoner euro. Även provisionsnettot från hälso- och välbefinnandetjänsterna minskade med 6 miljoner euro från jämförelseperioden till följd av att försäljningen av Pohjola Sjukhus genomfördes 1.2.2022.

Ränteuppgången och nedgången i aktiekurserna skapade en utmanande placeringsmiljö. Nettointäkterna från placeringsverksamheten minskade med 325 miljoner euro till -73 miljoner euro. På en del av försäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach). Förändringarna i verkligt värde på de placeringar som omfattas av det tillfälliga undantaget bokförs i fonden för verkligt värde bland eget kapital. Det tillfälliga undantaget ökade intäkterna från placeringsverksamheten med 192 miljoner euro (-48). Totalt minskade intäkterna från placeringsverksamheten med 85 miljoner euro från jämförelseperioden till 120 miljoner euro.

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat under nettointäkter från placeringsverksamhet uppgick till 32 miljoner euro (52), varav nettorealisationsförluster utgjorde -4 miljoner euro (10). För alla finansiella instrument värderade via fonden för verkligt värde bokfördes nettorealisationsvinster i resultaträkningen för totalt 44 miljoner euro (133).

Nettointäkterna från finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet under nettointäkter från placeringsverksamhet var totalt -752 miljoner euro (98). Nettointäkterna från finansiella tillgångar som innehas för handel minskade med totalt 329 miljoner euro till följd av förändringar i det verkliga värdet på derivaten. Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk (CVA), som beror på marknadsförändringar, förbättrade resultatet med 4 miljoner euro (15). De verkliga värdena på aktier värderade till verkligt värde via resultatet minskade totalt med 342 miljoner euro och på skuldebrev totalt med 216 miljoner euro från jämförelseperioden. En post på 96 miljoner euro, som motsvarar höjningen av diskonteringsräntan för skadeförsäkringens försäkringsskuld, syntes som en negativ värdeförändring i nettointäkterna från placeringsverksamheten. Livförsäkringsposterna, som bland annat innehåller förändringar i försäkringstekniska poster, ökade nettointäkterna från placeringsverksamheten med 504 miljoner till 602 miljoner euro. Nettointäkterna från förvaltningsfastigheter ökade med 34 miljoner euro till följd av positiva förändringar i det verkliga värdet efter försäljningen av sjukhusfastigheterna.

OP Gruppens försäkringsbolags totala intäkter från placeringar till verkligt värde var -13,9 procent (0,5). Ränteuppgången och nedgången i aktiekurserna bidrog till negativa intäkter från placeringar till verkligt värde.

De övriga rörelseintäkterna ökade till 52 miljoner euro (47). Försäljningen av Pohjola Sjukhus ökade de övriga rörelseintäkterna med 32 miljoner euro. De övriga rörelseintäkterna ökade under jämförelseperioden till följd av att Checkout Finland Ab såldes.

Kostnaderna ökade från jämförelseperioden med 1,1 procent till 1 436 miljoner euro. Personalkostnaderna minskade med 1,3 procent till 647 miljoner euro. Avskrivningarna och nedskrivningarna av materiella och immateriella tillgångar minskade med 17,2 procent till 159 miljoner euro. De övriga rörelsekostnaderna ökade med 10,0 procent till 630 miljoner euro. ICT-kostnaderna var 277 miljoner euro (251). Utvecklingen inverkade på kostnaderna med 152 miljoner euro (128). Myndighetsavgifterna ökade med 16 miljoner euro eller 29,9 procent till 69 miljoner euro då den stabilitetsavgift som de europeiska bankerna betalar till den gemensamma resolutionsfonden ökat.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 93 miljoner euro (98), varav 70 miljoner euro (95) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Under det första kvartalet bidrog de indirekta effekterna av kriget i Ukraina till att öka nedskrivningarna av fordringar. Slutgiltiga kreditförluster bokfördes för 82 miljoner euro (98). Förlustreserven var vid slutet av rapportperioden 743 miljoner euro (751). De nödlidande fordringarna uppgick till 2,4 procent (2,4) av exponeringarna. Nedskrivningarna av fordringar av krediter och övriga fordringar var 0,09 procent (0,13) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt uppgick till 177 miljoner euro (164). Rapportperiodens effektiva skattesats var 18,8 procent (19,2). Den effektiva skattesatsen minskade på grund av den skattefria realisationsvinsten från försäljningen av Pohjola Sjukhus.

OP Gruppens eget kapital uppgick till 14,1 miljarder euro (14,2). I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 3,3 miljarder euro (3,2), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar.

Totalresultatet efter skatt var -73 miljoner euro (672). Fonden för verkligt värde minskade till följd av förändringarna i aktiernas, skuldebrevens och derivatens verkliga värden. Förändringarna i fonden för verkligt värde minskade totalresultatet med sammanlagt 966 miljoner euro (-65). Vinsterna av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner förbättrade totalresultatet med 130 miljoner euro (31) till följd av höjningen av den diskonteringsränta som används vid beräkningen.

Utsikter för återstoden av året

De ekonomiska utsikterna försvagades under det tredje kvartalet. För hushåll och företag var det ekonomiska läget dock fortfarande gott.

Marknadsräntorna har under de senaste månaderna stigit exceptionellt snabbt då centralbankerna höjt sina styrräntor. Centralbankerna väntas fortsätta att strama åt sin penningpolitik under de kommande månaderna. På finansmarknaden har osäkerheten ökat avsevärt, kreditriskmarginalerna har ökat och aktiekurserna fallit. De ekonomiska utsikterna förknippas fortfarande med exceptionellt stor osäkerhet. Tillväxten i ekonomin väntas avta då efterfrågan minskar både på hemmamarknaden och på exporten.

OP Gruppens resultat före skatt 2022 uppskattas i och med de höjda marknadsräntorna bli ungefär detsamma som eller större än resultatet före skatt 2021.

Resultatutvecklingen förknippas fortfarande med betydande osäkerhetsfaktorer. På grund av den ökade inflationen och kriget i Ukraina med dess indirekta effekter är det svårt att förutspå hur ekonomin och OP Gruppens resultat kommer att utvecklas.

Alla prognoser och bedömningar i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 26.10.2022 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors. Ytterligare information: OP Gruppens kommunikation, tfn 010 252 8719, viestinta@op.fi.

OP Företagsbanken Abp och OP-Bostadslånebanken Abp offentliggör egna delårsrapporter.

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2022:

OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 30.9.2022 Vecka 44, 2022 OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2022 Vecka 10, 2023 OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2022 Vecka 10, 2023 OP Gruppens årsrapport 2022 (inkl. samhällsansvarsrapporten) Vecka 10, 2023 OP Gruppens risk- och kapitaltäckningsrapport 2022 Vecka 10, 2023 OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 2022 Vecka 10, 2023 Ersättningsrapport för OP Gruppens organ 2022 Vecka 10, 2023 Ersättningspolicy för OP Gruppens organ Vecka 10, 2023

Utgivningsdagar för bokslutskommunikén 2022 samt delårsrapporterna och halvårsrapporten 2023:

Bokslutskommuniké 1.1.-31.12.2022 8.2.2023 Delårsrapport 1.1.−31.3.2023 3.5.2023 Halvårsrapport 1.1–30.6.2023 25.7.2023 Delårsrapport 1.1−30.9.2023 25.10.2023 OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 31.3.2023 Vecka 19 OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 30.6.2023 Vecka 32 OP-sammanslutningens kapitaltäckningstabeller 30.9.2023 Vecka 44

Helsingfors 26.10.2022

OP Andelslag

Styrelsen

