Capgemini obtient la certification EDGEplus à l’échelle mondiale, attestant de son fort engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion

Cette certification mondiale s’appuie sur les progrès du Groupe dans la mise en place d’un cadre de travail inclusif et équitable pour tous

Paris, 26 octobre 2022 – Capgemini annonce aujourd’hui avoir obtenu les certifications EDGE Assess et EDGEplus à l’échelle Groupe, démontrant un fort engagement pour l’égalité hommes-femmes et la prise en compte de l’intersectionnalité1 dans toutes ses dimensions – à savoir l’ethnicité, le genre, l’orientation sexuelle, l’âge, la nationalité et le handicap.

Alors que le Groupe et certaines de ses entités locales avaient déjà obtenu la certification EDGE (uniquement liée à l’éqalité hommes-femmes) ces dernières années, Capgemini a désormais également obtenu en 2022 la certification EDGEplus sur le périmètre plus large de l’équité intersectionnelle, au niveau Groupe.2

« Nous sommes fermement convaincus que la diversité de nos équipes, ainsi que notre forte culture inclusive, sont essentielles au succès de nos activités, a déclaré Shobha Meera, directrice de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) chez Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe. L’adoption de la certification EDGEplus au sein du Groupe est une étape décisive dans la mise en place accélérée d’un cadre de travail de référence, équitable, divers et inclusif, pour nos plus de 350 000 collègues. Ce cadre holistique va nous aider à devenir une entreprise de premier choix pour toutes formes de talents. »

« Dans le cadre de sa politique ESG, Capgemini s’est fixé comme objectif de promouvoir un cadre de travail divers et inclusif. Ainsi le renouvellement de la certification mondiale EDGE Assess ainsi que la certification EDGEplus attestent du fort engagement de Capgemini pour atteindre cet objectif de devenir un lieu de travail plus divers et équitable », affirme Aniela Unguresan, fondatrice de la Fondation EDGE Certified.

Construire un futur inclusif et durable pour tous est au cœur de la raison d’être de Capgemini. Le Groupe s’est fixé l’objectif ambitieux d’atteindre 40 % de femmes dans ses effectifs d’ici 2025 et a déjà accru ce taux de 2 % en 2021. Capgemini a été reconnu pour son engagement en faveur de la diversité hommes-femmes dans le Bloomberg Gender Equality Index 2022. Le Groupe est également activement engagé en matière de représentation équitable des personnes en situation de handicap, des minorités sous-représentées, et de mise en place d’un cadre de travail accueillant vis-à-vis de la communauté LGBT+ via le réseau global OUTfront, et a reçu des prix Stonewall dans plusieurs de ses entités.

La certification mondiale de référence pour l’équité hommes-femmes et intersectionnelle

La certification EDGE nécessite un examen rigoureux par un tiers de la représentation dans l’ensemble de l’entreprise, de l’équité salariale, de l’efficacité des politiques et des pratiques, et du caractère inclusif d’une organisation. Dans le cadre de cette évaluation, les données statistiques, les politiques et les pratiques sont analysées, ainsi que le retour d’expérience des salariés sur les opportunités de développement de carrière dans leur cadre de travail actuel. En fonction des résultats de chaque organisation, un plan d’action est formulé et des engagements sont pris pour sa mise en œuvre. Une certification EDGEplus, quant à elle, reconnait l’engagement d’une organisation à analyser ces problématiques dans une perspective intersectionnelle, incluant le genre et une ou plusieurs dimensions supplémentaires suivantes : l’identité de genre, l’identité ethnique, l’orientation sexuelle, le handicap, la nationalité et l’âge. La Certification EDGE se fonde sur la certification des données et des informations fournies par un tiers indépendant et se distingue par sa rigueur et son accent mis sur l’impact, accordé par l’un des organismes de certification tiers indépendants accrédités par EDGE. Elle est valable pendant deux ans.

A propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 350 000 personnes dans plus de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18 milliards d’euros en 2021.

Get The Future You Want* | http://www.capgemini.com/

*Capgemini, le futur que vous voulez

1 L’intersectionnalité part du principe que les gens possèdent des identités multiples et superposées, notamment l’origine ethnique, le sexe, la classe sociale, l'orientation sexuelle et le handicap éventuel, entre autres. L'intersectionnalité fait référence aux façons dont ces identités se croisent pour affecter les réalités et les expériences vécues des individus, façonnant ainsi leurs perspectives, leur vision du monde et leurs relations avec les autres. (source : Racial Equity tools glossary)

2 Cette certification a été obtenue au niveau Groupe du fait que 9 pays, représentant plus de 80% de ses effectifs au niveau mondial (Allemagne, Brésil, Canada, Etats-Unis, France, Inde, Maroc, Pologne, Royaume-Uni), ont rempli avec succès l’évaluation de leurs politiques et pratiques, ainsi qu’un questionnaire salariés.

