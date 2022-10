English Finnish

ENEDO OYJ Liiketoimintakatsaus 26.10. 2022 klo 9:45

Enedo Oyj julkistaa liiketoimintakatsauksen 1.7. – 30.9.2022 – Katsauskauden tulos kääntyi positiiviseksi kasvaneen liikevaihdon ja toteuteneiden kustannus-säästöjen ansiosta

Liiketoimintakatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia

heinä-syyskuun 2022 kohokohdat

Liikevaihto kasvoi 41 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja oli 11,6 milj. euroa (8,2 milj. euroa).

Käyttökate oli positiivinen 1,4 milj. euroa (-0,4 milj. euroa), kasvua 1,8 milj. euroa.

Liiketulos oli positiivinen 0,6 milj. euroa (-1,2 euroa).

Katsauskauden tulos oli positiivinen 0,4 milj. euroa (-1,4 milj. euroa).

Tilauskanta vuoden 2022 kolmannen neljänneksen lopussa oli 38,3 milj. euroa (34,1 milj. euroa).

Toimenpiteet logistiikan parantamiseksi vaikuttivat myönteisesti liikevaiuhtoon sekä taloudelliseen tulokseen.

Kassatilanne on jatkunut haastavana.

Inission AB:n omistusosuus Enedossa nousi 95,85 %:iin pakollisen julkisesen ostotarjouksen päätyttyä.





Avainluvut

7-9/22 7-9/21 1-9/22 1-9/21 1-12/21 Milj. euroa 3kk 3kk 9kk 9kk 12kk Liikevaihto 11,6 8,2 32,5 26,4 36,4 Käyttökate 1,4 -0,4 2,3 -1,6 -3,2 Liikevoitto (EBIT) 0,6 -1,2 0,1 -4,1 -6,6 Katsauskauden tulos 0,4 -1,4 -1,0 -1,4 -4,5

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 11,6 miljoonaa euroa, kasvua 41 % verrattuna edellisvuoden 8,2 miljoonan euron liikevaihtoon. Kasvun taustalla on vahva tilauskanta ja parantunut logistiikka sekä panostus tarvittavien komponenttien hankintaan. Tilauskertymä jatkui vahvana, mikä johti 38,3 miljoonan euron tilauskantaan.

Power Supplies -tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 2,9 miljoonalla eurolla 7,8 miljoonaan euroon jossa kasvua 59 % verrattuna vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen 4,9 miljoonan euron liikevaihtoon. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa avainasiakkaiden kysynnän kasvusta.

Led Drivers -tuoteryhmän liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa vuoden 2021 kolmannen neljänneksen liikevaihtoa.

Power Systems -tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 0,5 miljoonalla eurolla ja oli 1,2 miljoonaa euroa, kasvua 67 % verrattuna heikkoon vertailukauteen. Kasvuun vaikuttivat eniten hyvä tilauskertymä sekä logistiikkatoimintojen kehittäminen.

Konserninlaajuinen kääneohjelma on saatettu päätökseen kokonaisuudessaan vuoden 2022 kolmannen neljänneksen aikana ja positiiviset vaikutukset näkyvät raportointikauden taloudellisessa tuloksessa. Enedo aikoo jatkuvasti parantaa toimintaprosesseja ja ryhtyä toimiin tunnistettujen riskien ehkäisemiseksi. Maailmanlaajuinen komponenttipula jatkue edelleen.

Enedo jatkaa myös toimenpiteitä Tunisian tuotantolaitoksen suorituskyvyn parantamiseksi esimerkiksi myynnin suunnittelua parantamalla sekä tuotannon pullonkauloja poistamalla. Lisäksi yhtiö jatkaa toimenpiteitä uusien EMS-kumppaneiden löytämiseksi.

Inission AB:n omistus Enedossa nousi 95,85 %:n pakollisen julkisen ostotarjouksen päätyttyä syyskuun lopussa. Inission AB:n tytäryhtiönä Enedon & Inission AB:n välistä yhteistyötä on mahdollista edelleen kehittää ja hyödyntää synergiaetuja yhtiöiden välillä. Asema Inission AB:n tytäryhtiönä vahvistaa myös taloudellisia valmiuksiamme.

Koska Inission AB omistaa yli 90 prosenttia kaikista Enedon osakkeista ja niiden tuottamista äänistä sillä on osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus ja velvollisuus lunastaa kaikki muiden osakkaiden hallussa olevat Enedon osakkeet käypään hintaan.

Raportointikauden jälkeen Inission AB on päättänyt käyttää lunastusoikeuttaan ja lunastaa muiden Enedon jäljellä olevien osakkeenomistajien omistamat Enedon kaikki osakkeet. Inission on myös ilmoittanut Enedolle että se tulee saattaamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn lunastusoikeuden ja lunatushinnan määrittämiseksi.

7-9/22 7-9/21 1-9/22 1-9/21 1-12/21 LIIKEVAIHTO ALUEITTAIN, MEUR 3kk 3kk 9kk 9kk 12kk Amerikka 2,1 1,8 7,0 5,1 7,4 Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 6,4 4,5 17,3 14,9 19,3 Aasia ja Tyynenmeren alue 2,0 1,2 5,3 3,5 5,1 Suomi 1,1 0,8 3,0 2,9 4,6 Yhteensä 11,6 8,2 32,5 26,4 36,4 7-9/22 7-9/21 1-9/22 1-9/21 1-12/21 LIIKEVAIHTO, TUOTEKATEGORIAT, MEUR 3kk 3kk 9kk 9kk 12kk Power Supplies 7,8 4,9 20,8 16,3 23,4 Led Drivers 2,7 2,7 7,9 7,2 9,2 Power Systems 1,2 0,7 3,8 2,9 3,9 Yhteensä 11,6 8,2 32,5 26,4 36,4





Rahoitustilanne

Yhtiön maksuvalmiustilanne on säilynyt haastavana, vaikka varastojen arvo on laskenut 0,7 miljoonalla eurolla kesäkauden 2022 huipusta. Enedo jatkaa toimenpiteitä varastojen arvon alentamiseksi edelleen. Enedo arvioi että varastojen pienentyminen yhdistettynä parantuneeseen kannattavuuteen tulee jatkossa myös parantamaan maksuvalmiuttamme.

Konsernin kassavarat olivat syyskuun lopussa 1,6 miljoonaa euroa verrattuna 1,4 miljoonan euron kassavaroihin kesäkuun 2022 lopussa. Liiketoiminnan kassavirta investointien jälkeen oli 0,7 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennykset olivat yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen lopussa Enedo on sopinut 5,0 miljoonan euron lainan laina-ajan pidentämisestä ja uusi eräpäivä on 30.9.2023. 1,95 miljoonan euron osakaslainan uutta eräpäivää on jatkettu 30.11. 2022 saakka. Enedo tutkii parhaillaan vaihtoehtoja osakaslainan laina-ajan pidentämiseksi tai osakaslainan maksamiseksi pois 30.11.2022 mennessä.





ENEDO OYJ



Hallitus

Lisätietoja antaa 26.10.2022 klo 14 - 15 toimitusjohtaja Mikael Fryklund,

puh. +358 40 500 6864







Enedo

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja –systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power Supplies ja Systems. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 36,4 milj. euroa. Enedossa työskentelee 330 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.enedopower.com