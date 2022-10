Gennemførelse af kapitalnedsættelse i Jyske Bank A/S

English Danish

Korrektion af Jyske Banks procentuelle direkte og indirekte besiddelse af egne aktier oplyst i selskabsmeddelelse nr. 49/2022.

På Jyske Bank A/S’ ekstraordinære generalforsamling den 14. september 2022 blev der truffet endelig beslutning om at nedsætte bankens aktiekapital med nom. 47.279.050 kr., svarende til 4.727.905 stk. aktier á nominelt 10 kr. Kapitalnedsættelsen sker ved annullering af egne aktier og anvendes således til udbetaling til kapitalejerne.

Efter udløb af fristen for selskabets kreditorer til at anmelde deres krav i selskabet, jf. Selskabslovens § 192, stk. 1, har selskabets bestyrelse besluttet at gennemføre kapitalnedsættelsen, og denne er nu registreret i Erhvervsstyrelsen.

Jyske Bank A/S’ aktiekapital udgør efter kapitalnedsættelsen nominelt 642.720.950 kr. fordelt på 64.272.095 stk. aktier á nom. 10 kr.

Efter kapitalnedsættelsen er Jyske Banks direkte og indirekte besiddelse af egne aktier 22.202 stk., svarende til 0,03% af selskabets aktiekapital.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. 89 89 64 44.

