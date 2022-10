ERRIA OPJUSTERER FORVENTNINGERNE TIL ÅRETS RESULTAT FOR 4. GANG I 2022

Selskabsmeddelelse Nr. 15/2022

Indeholder Insider information









ERRIA opjusterer sine forventninger til helårsresultatet og forventer nu en omsætning for 2022 på mellem DKK 140-150 mio. mod tidligere DKK 120-130 mio. og et driftsresultat (EBIDTA) på DKK 11-13 mio. mod tidligere DKK 9-11 mio. Opjusteringen er udtryk for stærk performance i alle 4 selskaber i Danmark, Vietnam & Singapore (Erria A/S, Erria Container Services, Mermaid Maritime Vietnam & Cathay Seal).

Høj aktivitet i forbindelse med Ørsted kontrakt

Erria vandt i juni selskabets største kontrakt nogensinde med Ørsted. Kontraktsummen er estimeret til ca. DKK 450 mio. over en 5-årig periode, og aktiviteten har i opstarten været større end forventet, hvilket medvirker til opjusteringen af selskabets forventninger til indtjeningen i 2022.

Væksteventyret i Vietnam fortsætter

“Vores Vietnamesiske selskaber (ECS & Mermaid) profiterer af at Vietnam er tilbage efter Covid-19 med vækstrater på 9% og en inflation på 4%. Vietnams vækst kommer blandt andet på grund af de hårde og ufleksible nedlukninger i Kina. Virksomheders produktioner flytter til Vietnam og meget global trafik går nu gennem de store vietnamesiske havne hvilket kommer både ECS & Mermaid til gavn. Vi har været en del af den vækstrejse og profiterer nu fra den tidlige entré.” fortæller CEO Henrik N. Andersen.

"Vores asset-light model virker og gør os omkostningseffektive, agile og fleksible og vi påvirkes marginalt af inflation og energikrise. Vi omsætter nu for mere end DKK 140 mio. og tjener gode penge gennem faste og langvarige kontrakter og har stabile kundeforhold, som rækker over mange år," siger CEO Henrik N. Andersen.





For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.

Henrik N. Andersen

CEO



Søren Storgaard

Bestyrelsesformand





ERRIA (Nasdaq First North Growth Market Denmark: Ticker: ERRIA er forpligtet til at offentliggøre den ovenstående information i henhold til EU Markedsmisbrugsforordning punkt 17.









