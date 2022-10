English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2022 KLO 11.25

ROBIT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2022: LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI EDELLEEN

Tekstissä katsauskaudella tai vuoden kolmannella neljänneksellä viitataan ajanjaksoon 1.7.–30.9.2022 (Q3) ja tammi-syyskuulla viitataan ajanjaksoon 1.1.–30.9.2022. Vastaavan ajanjakson tiedot vuodelta 2021 on esitetty sulkeissa. Kaikki esitetyt luvut ovat euroissa. Prosenttiluvut on laskettu tuhansista euroista.

1.7.–30.9.2022 lyhyesti

Liikevaihto 28,4 miljoonaa euroa (26,4), kasvua 7,8 prosenttia

EBITDA 3,5 miljoonaa euroa (2,5)

EBITDA 12,3 prosenttia liikevaihdosta (9,5)

EBITA 2,2 miljoonaa euroa (1,4)

Liiketulosprosentti (EBIT) 7,0 prosenttia liikevaihdosta (4,4)

Katsauskauden tulos 1,7 miljoonaa euroa (0,8)

Liiketoiminnan nettorahavirta 2,9 miljoonaa euroa (0,4)





1.1.–30.9.2022 lyhyesti

Liikevaihto 85,8 miljoonaa euroa (74,5), kasvua 15,2 prosenttia

EBITDA 8,5 miljoonaa euroa (5,9)

EBITDA 9,9 prosenttia liikevaihdosta (8,0)

EBITA 4,8 miljoonaa euroa (2,4)

Liiketulosprosentti (EBIT) 4,8 prosenttia liikevaihdosta (2,4)

Katsauskauden tulos 3,1 miljoonaa euroa (1,0)

Liiketoiminnan nettorahavirta 4,0 miljoonaa euroa (-3,7)

Omavaraisuusaste katsauskauden lopussa 48,2 prosenttia (44,2)

Keskeiset tunnusluvut Q3 2022 Q3 2021 Muutos% Q1–Q3 2022 Q1–Q3 2021 Muutos% 2021 Liikevaihto, 1 000 euroa 28 424 26 359 7,8 % 85 751 74 469 15,2 % 100 755 EBITDA*, 1 000 euroa 3 488 2 504 39,3 % 8 472 5 945 42,5 % 7 595 EBITDA, osuus liikevaihdosta % 12,3 % 9,5 % 9,9 % 8,0 % 7,5 % EBITA, 1 000 euroa 2 211 1 382 60,0 % 4 781 2 397 99,5 % 2 940 EBITA, osuus liikevaihdosta % 7,8 % 5,2 % 5,6 % 3,2 % 2,9 % EBIT, 1 000 euroa 1 984 1 171 69,4 % 4 111 1 754 134,4 % 2 080 EBIT, osuus liikevaihdosta % 7,0 % 4,4 % 4,8 % 2,4 % 2,1 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 1 718 814 111,1 % 3 051 1 038 194,0 % 886 Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % 6,0 % 3,1 % 3,6 % 1,4 % 0,9 % Osakekohtainen tulos (EPS), 1 000 euroa 0,08 0,04 0,13 0,04 0,04 Oman pääoman tuotto (ROE), % 7,2 % 2,5 % 1,8 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 5,8 % 2,7 % 2,5 %

*Ei vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä Q1–Q3/2022 tai Q1–Q3/2021

ROBITIN NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Robit arvioi globaalin kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän loppuvuoden 2022 nykyisellä tasolla tunnistetut riskitekijät huomioiden. Yhtiö on tunnistanut globaalit tekijät kuten Ukrainan sodan, raaka-aineiden ja logistiikan kustannusinflaation sekä potentiaalisen globaalin suhdannekehityksen heikkenemisen. Niiden ei uskota vaikuttavan merkittävästi yhtiön toimintaan vuonna 2022. Rakennusteollisuuden kysyntää tukevat hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä päätetyt merkittävät rahoitukset rakennusteollisuudelle globaalisti. Yleinen talousnäkymien heikkeneminen ja korkea kustannusinflaatio saattavat aiheuttaa rakennusprojektien lykkäyksiä. Robit ei toistaiseksi ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä, jotka ovat vastanneet alle 8 prosenttia yhtiön liikevaihdosta tilikaudella 2021. Yhtiö pyrkii korvaamaan tämän liikevaihdon muilta globaaleilta markkinoilta.

OHJEISTUS VUODELLE 2022

Yhtiön ohjeistus säilyy ennallaan: Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO HALONEN:

Robit jatkoi hyvää kehitystä vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia ollen 28,4 miljoonaa euroa. Saadut tilaukset kasvoivat 8,1 prosenttia ollen 27,7 miljoonaa euroa. Systemaattiset toimenpiteet kannattavuuden vahvistamiseksi näkyivät selkeänä parannuksena yhtiön käyttökatteessa (EBITDA), joka parani 12,3 prosenttiin liikevaihdosta (9,5). Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta parani vahvistuneen kannattavuuden myötä.

Yhtiö on määrittänyt tärkeimmiksi tavoitteikseen vuodelle 2022 kannattavuuden parantamisen, kannattavan kasvun ja kassavirran vahvistamisen. Kannattavuuden vahvistuminen jatkui vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Ukrainan sodan aiheuttama raaka-aineiden kustannusnousun vaikutus alkoi realisoitua vuosineljänneksen aikana, mutta vaikutus saatiin kompensoitua toteutettujen hinnoittelutoimenpiteiden avulla. Yhtiön toteuttaman merirahtikilpailutuksen, yleisen merirahtihintojen laskun sekä logistiikan optimointitoimenpiteiden vaikutukset näkyivät rahtikulujen pienentymisenä. Myös hankinnan säästöhankkeet etenivät suunnitellusti.

Kolmannen vuosineljänneksen kasvu jatkui vahvana Top Hammer -liiketoimintayksikössä, jossa liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia. Down the Hole -liiketoimintayksikön liikevaihto laski 3,2 prosenttia. Liikevaihdon laskuun Down the Hole -liiketoimintayksikössä vaikutti East-alueen ja erityisesti Venäjän myynnin lasku.

Kasvoimme kaikilla markkina-alueilla. Kasvu oli vahvinta Americas-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 16,6 prosenttia. Venäjän ja Valko-Venäjän osuus liikevaihdosta vuosineljänneksessä oli 7,6 prosenttia. Yhtiö ajaa alas Venäjän yhtiön toiminnan vuoden loppuun mennessä. Myynnin kasvuhankkeiden implementointi on avainasemassa kasvun jatkumisen turvaamiseksi Ukrainan sodan aiheuttamista vaikutuksista huolimatta. Vuosineljänneksen aikana saimme vahvistettua myyntiputkea usealla markkina-alueella.

Yhtiön liiketoiminnasta kolmannella vuosineljänneksellä kertynyt nettorahavirta parani ollen 2,9 miljoonaa euroa (-0,6). Vahvistunut kannattavuus tuki rahavirran positiivista kehitystä. Aloitimme jo toisella vuosineljänneksellä varastonhallinnan optimointia, jonka tuloksena varastot pienenivät.

Lanseerasimme vuosineljänneksellä Robit Rbit -porakruunusarjan peränporaukseen ja tunnelinajoon. Rbit-sarjan avulla keskitymme auttamaan asiakkaitamme vähentämään porauksen kokonaiskustannuksia suuremman tunkeutumisnopeuden ja matalamman porametrihinnan avulla. Pidimme myös kansainvälisen jakelijakokouksen Etelä-Koreassa, jonne kokoontui merkittävä joukko Robitin avainjakelijoita.

LIIKEVAIHTO

Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin

Tuhatta euroa Q3 2022 Q3 2021 Muutos% Q1–Q3 2022 Q1–Q3 2021 Muutos% 2021 Top Hammer 16 492 14 077 17,2 % 50 086 40 377 24,0 % 56 287 Down the Hole 11 932 12 282 -2,9 % 35 665 34 092 4,6 % 44 468 Yhteensä 28 424 26 359 7,8 % 85 751 74 469 15,2 % 100 755

Konsernin liikevaihto vuoden kolmannella vuosineljänneksellä oli 28,4 miljoonaa euroa (26,4). Kasvua vertailukauteen oli 7,8 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin liikevaihto laski 1,6 prosenttia. Top Hammer -liiketoiminta jatkoi vahvaa kasvua ja kasvua oli 17,2 prosenttia. Down the Hole -liiketoiminta laski 2,9 prosenttia pääosin East-alueen myynnin pienenemisestä johtuen. Down the Hole -liiketoimi on edelleen yhtiön kehitystoimenpiteiden keskiössä yhdessä Australasian markkinan kanssa.

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 85,8 miljoonaa euroa (74,5). Kasvua vertailukauteen oli 15,2 prosenttia. Vertailukelpoisin valuutoin kasvua oli 9,7 prosenttia. Top Hammer -liikevaihto kasvoi 24,0 prosenttia liikevaihdon päätyessä 50,1 miljoonaan euroon (40,4). Toimituskyky oli hyvällä tasolla, mikä mahdollisti vahvan kasvun. Down the Hole -liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia liikevaihdon ollessa 35,7 miljoonaa euroa. Kasvu tuli pääosin Americas-alueelta.

Liikevaihto markkina-alueittain

Tuhatta euroa Q3 2022 Q3 2021 Muutos% Q1–Q3 2022 Q1–Q3 2021 Muutos% 2021 EMEA 12 199 11 446 6,6 % 36 105 34 022 6,1 % 45 298 Americas 6 933 5 948 16,6 % 20 192 14 222 42,0 % 19 960 Asia 2 836 2 627 8,0 % 8 919 7 644 16,7 % 10 771 Australasia 3 671 3 560 3,1 % 10 665 10 352 3,0 % 14 001 East 2 785 2 779 0,2 % 9 870 8 230 19,9 % 10 725 Yhteensä 28 424 26 359 7,8 % 85 751 74 469 15,2 % 100 755

Yhtiön kasvu oli vuoden kolmannella vuosineljänneksellä vahvaa Americas-alueella. Americas-alueella myynti kasvoi erityisesti Pohjois-Amerikassa. Myös EMEA- ja Asia-alueilla liikevaihto kasvoi. East-alueella liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vertailukautena.

Tammi-syyskuun tarkastelujaksolla kaikki markkina-alueet kasvoivat. Vahvinta kasvu oli Americas-alueella, jossa liikevaihto kasvoi merkittävästi 42,0 prosenttia markkinakysynnän pysyessä hyvänä. Myös Asia- ja East-alueet kasvoivat vahvasti saavuttaen yli 15 prosentin kasvun. Australasia- ja EMEA-alueet kasvoivat myös katsauskaudella, mutta edellisiä maltillisemmin.

KANNATTAVUUS

Tunnusluvut

Tuhatta euroa Q3 2022 Q3 2021 Muutos% Q1–Q3 2022 Q1–Q3 2021 Muutos% 2021 EBITDA, 1 000 euroa 3 488 2 504 39,3 % 8 472 5 945 42,5 % 7 595 EBITDA, osuus liikevaihdosta % 12,3 % 9,5 % 9,9 % 8,0 % 7,5 % EBIT, 1 000 euroa 1 984 1 171 69,4 % 4 111 1 754 134,4 % 2 080 EBIT, osuus liikevaihdosta % 7,0 % 4,4 % 4,8 % 2,4 % 2,1 % Katsauskauden tulos, 1 000 euroa 1 718 814 111,1 % 3 051 1 038 194,0 % 886 Katsauskauden tulos, osuus liikevaihdosta % 6,0 % 3,1 % 3,6 % 1,4 % 0,9 %

Yhtiön katsauskauden kannattavuus parani merkittävästi. Vuoden kolmannen vuosineljänneksen EBITDA oli 3,5 miljoonaa euroa (2,5). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli hyvällä tasolla ollen 12,3 prosenttia (9,5). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 2,0 miljoonaa euroa (1,2). Liiketulos oli 7,0 prosenttia (4,4) katsauskauden liikevaihdosta.

Tammi-syyskuussa EBITDA oli 8,5 miljoonaa euroa (5,9). EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 9,9 prosenttia (8,0). Yhtiön liiketulos (EBIT) oli 4,1 miljoonaa euroa (1,8). Liiketulos oli 4,8 prosenttia (2,4) tammi-syyskuun liikevaihdosta. Parantunutta liikevoittoa tukivat yhtiön kannattavuuden parannustoimenpiteet, jotka jatkoivat systemaattista etenemistään. Hinnoittelutoimenpiteillä kompensoitiin raaka-ainekustannusten nousu ja kiinteät kustannukset pidettiin hallinnassa.

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,2 miljoonaa euroa (-0,4), josta korkokulujen osuus oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,3) ja valuuttakurssimuutosten 0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Vuosineljänneksen tulos parani ollen 1,7 miljoonaa euroa (0,8).

Tammi-syyskuussa rahoitustuotot ja -kulut olivat -1,2 miljoonaa euroa (-1,0), josta korkokulujen osuus oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,9) ja valuuttakurssimuutosten -0,1 miljoonaa euroa (0,0). Katsauskauden tulos parani ollen 3,1 miljoonaa euroa (1,0).

RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa Q3 2022 Q3 2021 Q1–Q3 2022 Q1–Q3 2021 2021 Liiketoiminnan nettorahavirrat Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 3 323 2 510 8 904 6 119 7 826 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 3 197 722 5 267 -2 549 -2 785 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 2 934 359 3 981 -3 724 -4 174 Investointien nettorahavirta -177 -1 144 -982 -2 431 -3 885 Rahoituksen nettorahavirta -2 697 408 -5 809 701 3 091 Rahavarojen nettolisäys (+) / -vähennys (-) 59 -376 -2 810 -5 455 -4 968 Rahavarat tilikauden alussa 7 079 9 372 9 525 14 339 14 339 Valuuttakurssierot rahavaroista -122 -70 300 41 154 Rahavarat tilikauden lopussa 7 016 8 926 7 016 8 926 9 525

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen konsernin rahavirta ennen käyttöpääoman muutoksia parani ollen 3,3 miljoonaa euroa (2,5). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,9 miljoonaa euroa (0,4). Käyttöpääoman muutosten vaikutus oli -0,1 miljoonaa euroa (-1,8). Käyttöpääoman muutokseen vaikutti negatiivisesti ostovelkojen lasku 3,8 miljoonaa eurolla. Myynti- ja muiden saamisten pieneneminen vaikutti kassavirtaan positiivisesti 2,7 miljoonaa euroa ja vaihto-omaisuuden lasku 0,8 miljoonaa euroa.

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen investointien nettorahavirta oli -0,2 miljoonaa euroa (-1,1). Tuotannolliset bruttoinvestoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (1,3). Investointien osuus liikevaihdosta oli 0,8 prosenttia (5,1). Investoinnit kohdistuivat pääosin yhtiön Etelä-Korean ja Lempäälän tehtaisiin. Investoinneilla pyritään vastaamaan Top Hammer -liiketoiminnan kasvuun.

Vuoden kolmannen vuosineljänneksen rahoituksen nettorahavirta oli -2,7 miljoonaa euroa (0,4). Lainojen nettomuutokset olivat 0,1 miljoonaa euroa (0,8). Luotollisten tilien muutos oli -2,4 miljoonaa euroa (0,0). Rahoituksen nettorahavirtaan IFRS 16 mukaisesti raportoituja vuokravelkojen lyhennyksiä oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4).

Poistot ja arvonalennuskirjaukset olivat 1,5 miljoonaa euroa (1,3). Poistoista 0,2 miljoonaa euroa liittyi ostettujen yritysten asiakkuus- ja brändiarvojen poistoihin.

TALOUDELLINEN ASEMA

30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 Rahavarat, tuhatta euroa 7 016 8 926 9 525 Korolliset velat, tuhatta euroa 36 366 36 319 41 522 joista lyhytaikaisia korollisia rahoitusvelkoja 5 480 3 566 10 500 Korolliset nettovelat, tuhatta euroa 29 350 27 393 31 996 Käyttämätön luottolimiitti, tuhatta euroa 5 807 6 000 2 738 Velkaantumisaste, % 54,6 % 57,0 % 65,1 % Omavaraisuusaste, % 48,2 % 44,2 % 42,2 %

Konsernilla oli korollisia velkoja 36,4 miljoonaa euroa (36,3), josta 7,3 miljoonaa euroa (5,4) IFRS 16 mukaisia korollisia velkoja. Likvidejä varoja yhtiöllä oli 7,0 miljoonaa euroa (8,9). Korolliset nettovelat olivat 29,4 miljoonaa euroa (27,4) ja korolliset nettopankkivelat ilman IFRS 16 velkojen osuutta olivat 22,1 miljoonaa euroa (22,0).

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 53,6 miljoonaa euroa (48,1). Konsernin omavaraisuusaste oli 48,2 prosenttia (44,2) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) oli 54,6 prosenttia (57,0).

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Henkilöstön määrä laski vertailukauden loppuun verrattuna kahdella henkilöllä ja oli katsauskauden päättyessä 266 (268). Katsauskauden lopussa yhtiön henkilöstöstä 71 prosenttia oli Suomen ulkopuolella.

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat katsauskauden lopussa Arto Halonen (CEO), George Apostolopoulos (VP Global Sales), Adam Baker (VP Down the Hole), Jorge Leal (VP Top Hammer), Ville Peltonen (Interim CFO), Ville Pohja (VP Geotechnical) ja Jaana Rinne (Group HR Director).

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Robitin pitkän aikavälin tavoitteet ovat liikevaihdon orgaaninen kasvu 15 prosenttia vuodessa sekä 13 prosentin vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden saavuttaminen.

Pitkän aikavälin tavoite 2020 2021 1–9 2022 Liikevaihdon kasvu, p.a. 15 % 6,0 % 10,0 % 15,2 % Vertailukelpoinen EBITDA, osuus liikevaihdosta % 13 % 5,6 % 7,5 % 9,9 %

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Robit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2022 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2021 ja päätti, että tilikaudelta 2021 vahvistetun taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kim Gran, Mikko Kuitunen, Anne Leskelä ja Harri Sjöholm. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Markku Teräsvasara ja Eeva-Liisa Virkkunen.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 50 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen puheenjohtaja on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen jäsenen vuosipalkkio on 30 000 euroa, joka maksetaan 40 % osakkeina ja loput 60 % on ennakkoveroa, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Kokouspalkkio on lisäksi 500 euroa per kokous. Palkkio maksetaan kokouksista, joihin hallituksen jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Työ-, henkilöstö- ja tarkastusvaliokuntien jäsenille maksetaan rahallinen korvaus 500 euroa per kokous, johon jäsen on osallistunut. Lisäksi korvataan matka-, yöpymis- ja muut kulut.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen koko toimikauden vuosipalkkio maksetaan joulukuussa 2022. Palkkion osakeosuuden maksaminen voi tapahtua antamalla uusia yhtiön osakkeita tai hankkimalla osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antamien valtuutuksien nojalla. Maksettavasta varainsiirtoverosta vastaa palkkion saaja.

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2 117 990 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja ottaa omia osakkeita pantiksi millään hetkellä sellaista määrää, joka olisi yhteenlaskettuna yli yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Valtuutusta esitetään käytettäväksi esimerkiksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätettiin, että valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 117 990 osaketta, mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen mukaan. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

OSAKKEET JA OSAKEVAIHTO

Yhtiön osakemäärä 30.9.2022 oli 21 179 900 osaketta ja osakkeenomistajien määrä oli 4 614. Osakevaihto oli tammi-syyskuussa 4 254 349 osaketta (4 470 406).

Yhtiöllä oli hallussaan omia osakkeita 88 464 (0,4 prosenttia osakemäärästä). Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 30.9.2022 oli 46,6 miljoonaa euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 2,20 euroa. Tammi-syyskuun ylin kurssi oli 4,55 euroa ja alin kurssi 2,11 euroa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Geopoliittisen tilanteen kiristyminen aiheuttaa riskin yhtiön liiketoiminnalle. Ukrainan sota ja Venäjää kohtaan asetetut pakotteet vaikuttavat liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymiseen erityisesti Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, jotka vastasivat alle 8 prosenttia yhtiön myynnistä tilikaudella 2021. Kriisi on aiheuttanut myös raaka-aineiden hinnoissa merkittävää nousua, johon Robit on reagoinut hinnoittelutoimenpiteillä. Lisäksi pakotteiden vaikutukset Venäjän maksuliikenteeseen sekä Venäjän varaston myynti voivat heikentää yhtiön kassavirtaa ja kannattavuutta. Robit noudattaa kaikkia asetettuja pakotteita ja seuraa tilannetta jatkuvasti.

Robit seuraa tarkkaan koronaviruksen vaikutusta alan kysyntään. Yleisesti ottaen asiakkaiden toiminta on palannut normaalille tasolle. Vaikutukset Robitin toimintaan ovat enää rajalliset ja kohdistuvat yksittäisiin maihin tai alueisiin. Robit jatkaa toimenpiteitä turvatakseen henkilöstön terveyden sekä varmistaakseen yhtiön toiminnan jatkumisen. Raportointihetkellä yhtiön kaikki tehtaat toimivat suunnitellulla kapasiteetilla. Toimitusketjussa ei ole havaittu sellaisia häiriöitä, joita ei pystytä hallitsemaan esimerkiksi nykyisten varastotasojen ja toimittajayhteistyön avulla.

Lisäksi epävarmuustekijöitä ovat valuuttojen kurssikehitys, tietojärjestelmien toimivuus, yritysostojen integrointi, toimitusvarmuuteen ja logistiikkaan liittyvät riskit sekä IPR-riskit. Raaka-ainekustannusten nousun siirtäminen täysimääräisesti asiakashintoihin saattaa aiheuttaa taloudellisen riskin. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta. Myös tietoturvaan ja kyberuhkiin liittyvillä riskeillä voi olla haitallinen vaikutus Robitin liiketoiminnalle. Liiketoimintaympäristön mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa kielteisesti konsernin asiakkaiden maksukäyttäytymiseen sekä lisätä Robitin tuotteisiin ja muihin toimintoihin liittyvien oikeudenkäyntien, oikeudellisten vaatimusten ja erimielisyyksien riskiä.

MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

MUUT TAPAHTUMAT HEINÄ-SYYSKUUSSA 2022

Yhtiö julkaisi 9.8.2022 puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2022.

Robit Oyj tiedotti 2.9.2022, että yhtiön neljä suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa (Euroclear Finland Oy:n ylläpitämä yhtiön osakasluettelo 1.9.2022) ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat: Harri Sjöholm (Five Alliance Oy, hallituksen puheenjohtaja), Timo Sallinen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, sijoitusjohtaja), Jukka Vähäpesola (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, osakesijoitusjohtaja) ja Markus Lindqvist (Aktia Pankki Oyj, vastuullisuusjohtaja). Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, lukumäärästä ja hallitukseen valittavista jäsenistä. Lisäksi nimitystoimikunta valmistelee ja esittelee hallitukselle hyväksyttäväksi hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuosittain viimeistään 31. tammikuuta ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan tehtäviä ja kokoonpanoa on kuvattu tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://www.robitgroup.com/investor/hallinnointi/nimitysvaliokunta/.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Robit Oyj tiedotti 4.10.2022 vastaanottaneensa 3.10.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen OP-Rahastoyhtiö Oy:ltä. Yhtiön saamien tietojen mukaan OP-Rahastoyhtiö Oy:n omistusosuus Robit Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä oli laskenut alle viiden (5) prosentin 30.9.2022.

Lempäälässä 26.10.2022

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

Ville Peltonen, interim talousjohtaja

+358 40 759 9142

ville.peltonen@robitgroup.com

Edellä esitetyt tiedot sisältävät tulevaisuudennäkymistä annettuja lausumia, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan taloudelliseen kehitykseen. Joissakin tapauksissa tällaiset lausumat voi tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta (”saattaa”, ”odotetaan”, ”arvioidaan”, ”uskotaan”, ”ennustetaan” jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista. Tällaiset lausumat perustuvat Robitin johdon tiedossa oleviin oletuksiin ja tekijöihin sekä sen tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin. Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausumiin liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista, joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tämän vuoksi tulevat tulokset voivat erota merkittävästikin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausumissa esitetyistä tai oletetuista tuloksista.



TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA EUR tuhatta 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021 Liikevaihto 28 424 26 359 85 751 74 469 100 755 Liiketoiminnan muut tuotot 1 211 612 3 817 1 414 1 690 Materiaalit ja palvelut* -18 860 -16 847 -56 120 -48 088 -65 699 Henkilöstökulut -3 749 -3 980 -12 538 -12 086 -16 280 Poistot ja arvonalentumiset -1 504 -1 333 -4 361 -4 191 -5 514 Liiketoiminnan muut kulut* -3 538 -3 640 -12 438 -9 765 -12 871 EBIT (Liikevoitto/-tappio) 1 984 1 171 4 111 1 754 2 080 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 711 80 2 272 667 924 Korko- ja rahoituskulut -954 -435 -3 477 -1 682 -2 253 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -243 -356 -1 205 -1 015 -1 329 Katsauskauden voitto/tappio ennen veroja 1 741 815 2 906 738 751 Verot Tulovero -15 -36 -158 -73 -333 Laskennallisten verojen muutos -7 35 303 373 468 Tuloverot -22 -1 145 300 135 Katsauskauden tulos 1 718 814 3 051 1 038 886 Tilikauden tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 647 741 2 788 867 843 Määräysvallattomille omistajille** 71 73 264 171 44 1 718 -191 3 051 1 038 886 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Rahavirran suojaukset 221 -13 587 -13 45 Muuntoerot*** -1 019 -648 763 -58 1 003 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -798 -662 1 351 -71 1 048 Tilikauden laaja tulos yhteensä 920 152 4 402 967 1 934 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: Emoyhtiön osakkeenomistajille 849 79 4 165 796 1 892 Määräysvallattomille omistajille** 71 73 268 171 42 Konsernin laaja tulos 920 152 4 402 967 1 934 Osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos 0,08 0,04 0,13 0,04 0,04

*Tuloslaskelmalyhennelmässä varastojen muutokset on esitetty materiaalit ja palvelut erässä ja valmistus omaan käyttöön liiketoiminnan muissa kuluissa.

**Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

*** Konsernissa on sisäisiä lainoja, joita käsitellään IAS 21 ”Valuuttakurssien muutosten vaikutukset” -standardin mukaisesti nettosijoituksina ulkomaisiin yksiköihin.

KONSERNITASE EUR tuhatta 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 5 225 5 360 5 487 Muut aineettomat hyödykkeet 1 770 2 945 2 695 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 25 375 24 007 27 396 Lainasaamiset 264 295 287 Muut saamiset 0 3 0 Johdannaiset 790 0 56 Laskennalliset verosaamiset 2 203 1 755 1 926 Pitkäaikaiset varat yhteensä 35 628 34 364 37 847 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 45 847 41 689 43 538 Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 471 24 457 25 337 Lainasaamiset 92 93 100 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 200 40 57 Rahavarat 7 016 8 926 9 525 Lyhytaikaiset varat yhteensä 76 627 75 205 78 557 Varat yhteensä 112 255 109 569 116 403 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 705 705 705 Ylikurssirahasto 202 202 202 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 82 570 82 570 82 570 Muuntoerot -1 026 -2 856 -1 793 Arvonmuutosrahasto 632 -13 45 Kertyneet voittovarat -32 794 -33 795 -33 738 Tilikauden voitto/tappio 2 788 867 843 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 53 077 47 680 48 833 Määräysvallattomien omistajien osuus* 541 415 281 Oma pääoma yhteensä 53 618 48 096 49 114 Velat Pitkäaikaiset velat Lainat 25 270 28 879 25 209 Vuokrasopimusvelat 5 617 3 874 5 813 Laskennalliset verovelat 683 641 694 Henkilöstövelvoitteet 754 677 725 Pitkäaikaiset velat yhteensä 32 323 34 088 32 441 Lyhytaikaiset velat Lainat 3 813 2 002 8 619 Vuokrasopimusvelat 1 667 1 563 1 881 Saadut ennakot 763 663 771 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 3 37 259 Ostovelat ja muut velat 19 796 23 002 23 278 Muut varaukset 273 117 40 Lyhytaikaiset velat yhteensä 26 314 27 385 34 848 Velat yhteensä 58 637 61 473 67 289 Oma pääoma ja vieras pääoma yhteensä 112 255 109 569 116 403

* Robit SA:n vuonna 2015 perustama säätiö nimeltä Black Employees Empowerment Trust omistaa 26 % Robit SA:n osakkeista

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Tuhatta euroa 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 2021 Liiketoiminnan rahavirrat Voitto ennen veroja 1 741 815 2 906 738 751 Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset 1 504 1 333 4 361 4 191 5 514 Rahoitustuotot ja -kulut 243 356 1 205 1 015 1 329 Osakeperusteiset maksut henkilöstölle 4 21 93 -140 -178 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitappiot (+) 0 -167 -24 -168 -144 Muut ei rahavirtavaikutteiset erät -169 153 363 483 553 Rahavirrat ennen käyttöpääoman muutoksia 3 323 2 510 8 904 6 119 7 826 Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) 2 694 -787 3 455 -6 041 -6 452 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 844 -1 929 -1 345 -6 733 -8 187 Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) -3 664 930 -5 747 4 109 4 028 Liiketoiminnan rahavirrat ennen rahoituseriä ja veroja 3 197 722 5 267 -2 549 -2 785 Maksetut korot ja muut rahoituskulut -121 -355 -722 -894 -1 046 Saadut korot ja muut rahoitustuotot 4 -42 4 15 22 Maksetut verot -146 35 -569 -296 -365 Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 2 934 359 3 981 -3 724 -4 174 Investointien rahavirrat Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta -183 -1 311 -1 009 -2 627 -4 169 Aineettomien hyödykkeiden hankinta -42 -23 -80 -92 -124 Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot 48 187 81 224 279 Lainasaamisten takaisinmaksut -1 2 27 64 129 Investointien nettorahavirta -177 -1 144 -982 -2 431 -3 885 Rahoituksen rahavirrat Osingonmaksu* 0 0 0 0 -9 Pitkäaikaisten lainojen muutokset 134 782 -1 416 5 731 5 385 Luotollisten tilien muutos -2 409 0 -3 068 -3 739 -478 Leasingvelkojen maksut -422 -374 -1 325 -1 291 -1 807 Rahoituksen nettorahavirta -2 697 408 -5 809 701 3 091 Rahavarojen nettolisäys (+)/-vähennys (-) 59 -376 -2 810 -5 455 -4 968 Rahavarat tilikauden alussa 7 079 9 372 9 525 14 339 14 339 Valuuttakurssierot rahavaroista -122 -70 300 41 154 Rahavarat tilikauden lopussa 7 016 8 926 7 016 8 926 9 525

*Robit SA vähemmistöomistajana olevalle säätiölle sopimuksen mukaisesti maksettu osinko

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA A= Osakepääoma B = Ylikurssirahasto C = Sijoitetun vapaan pääoman rahasto D = Kertynyt muuntoero E = Arvonmuutosrahasto F = Kertyneet voittovarat G = Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma H = Määräysvallattomien omistajien osuus I = Oma pääoma yhteensä EUR Tuhatta A B C D E F G H I Oma pääoma 1.1.2021 705 202 82 570 -2 798 -33 690 46 989 Katsastuskauden tulos 867 171 1 038 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset -13 -13 Muuntoerot -58 17 607 Laaja tulos -58 -13 867 176 972 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille -105 -105 Muutos määräysvallattomien omistajien osuudessa 240 240 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa -105 240 135 Oma pääoma 30.9.2021 705 202 82 570 -2 856 -13 -33 795 867 415 48 096 EUR Tuhatta A B C D E F G H I Oma pääoma 1.1.2022 705 202 82 570 -1 793 45 -32 846 48 883 281 49 114 Katsastuskauden tulos 2 788 2 788 264 3 051 Muut laajan tuloksen erät Rahavirran suojaukset 587 587 587 Muuntoerot 767 767 -4 763 Laaja tulos 767 587 2 788 4 142 260 4 402 Osakepohjaiset palkkiot työntekijöille 52 52 52 Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa 52 52 52 Oma pääoma 30.9.2022 705 202 82 570 -1 026 632 -30 006 53 077 541 53 618

LIITETIEDOT

Sisältö

Laatimisperiaatteet Tunnusluvut ja laskentakaavat Liikevaihdon jaottelu Rahoitusjärjestelyt Muutokset aineellisissa käyttöomaisuushyödykkeissä Annetut takaukset Yrityshankinnat Johdannaiset

1. LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 'Osavuosikatsaukset' -standardin mukaisesti käyttäen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Kaikki tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

2.1 TUNNUSLUVUT

Tunnuslukutaulukko Q3 2022 Q3 2021 Q1-Q3 2022 Q1-Q3 2021 2021 Liikevaihto, 1000 euroa 28 424 26 359 85 751 74 469 100 755 EBIT, 1000 euroa 1 984 1 171 4 111 1 754 2 080 EBIT, osuus liikevaihdosta % 7,0 % 4,4 % 4,8 % 2,4 % 2,1 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,08 0,04 0,13 0,04 0,04 Oman pääoman tuotto (ROE) % 7,2 % 2,5 % 1,8 % Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) % 5,8 % 2,7 % 2,5 % Omavaraisuusaste % 48,2 % 44,2 % 42,2 % Nettovelkaantumisaste % 54,6 % 57,0 % 65,1 % Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 224 1 353 1 089 2 720 4 293 Bruttoinvestoinnit, osuus liikevaihdosta % 0,8 % 5,1 % 1,3 % 3,7 % 4,3 % Osakkeiden lukumäärä (ulkona olevat osakkeet) 21 091 436 21 067 436 21 091 436 Omat osakkeet (konsernin hallussa) 88 464 112 464 88 464 Osuus äänistä / osakkeista % 0,42 % 0,53 % 0,42 %

2.2 VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN TÄSMÄYTYS

Robit esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja lisätietona IFRS-standardien mukaisesti laadituissa konsernin tuloslaskelmissa, konsernin taseissa ja konsernin rahavirtalaskelmissa esitetyille tunnusluvuille. Robitin näkemyksen mukaan vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa Robitin toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista ja ovat usein analyytikkojen, sijoittajien ja muiden tahojen käyttämiä.

Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista tai IFRS:n mukaisesti määriteltyjä tunnuslukuja korvaavina tunnuslukuina. Kaikki yhtiöt eivät laske vaihtoehtoisia tunnuslukuja yhdenmukaisella tavalla, ja siksi Robitin vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vertailukelpoinen EBITDA ja EBITA EUR tuhatta 7-9/2022 7-9/2021 1–9/2022 1–9/2021 2021 EBIT (Liikevoitto) 1 984 1 171 4 111 1 754 2 080 Poistot ja arvonalentumiset 1 504 1 333 4 361 4 191 5 514 EBITDA (Käyttökate) 3 488 2 504 8 472 5 945 7 595 EBIT (Liikevoitto) 1 984 1 171 4 111 1 754 2 080 Yritysjärjestelyihin liittyvät poistot 227 212 671 643 859 EBITA 2 211 1 382 4 781 2 397 2 940

2.3 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

EBITDA EBIT + poistot ja arvonalentumiset EBITA EBIT + yritysjärjestelyihin liittyvät poistot Nettokäyttöpääoma varasto + myyntisaamiset ja muut saatavat – ostovelat ja muut velat Osakekohtainen tulos (EPS), euroa tilikauden voitto (tappio) osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä (keskimäärin tilikauden aikana) Oman pääoman tuotto (ROE), % tilikauden voitto (tappio) x 100



oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut x 100



oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana) + korolliset rahoitusvelat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta, keskimäärin tilikauden aikana) Korolliset nettovelat lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta – rahat ja pankkisaamiset – lyhytaikaiset rahoitusarvopaperit Omavaraisuusaste, % oma pääoma x 100



taseen loppusumma – saadut ennakot Nettovelkaantumisaste, % korolliset nettovelat x 100



oma pääoma

3. LIIKEVAIHDON JAOTTELU

IFRS 15:n mukainen tuloutus on kunkin liiketoimintayksikön ja markkina-alueen sisällä samanlainen.

LIIKEVAIHTO Liikevaihto liiketoimintayksiköittäin Tuhatta euroa 7–9/2022 7–9/2021 Muutos % 1–9/2022 1–9/2021 Muutos % 2021 Top Hammer 16 492 14 077 17,2 % 50 086 40 377 24,0 % 56 287 Down the Hole 11 932 12 282 -2,9 % 35 665 34 092 4,6 % 44 468 Yhteensä 28 424 26 359 7,8 % 85 751 74 469 15,2 % 100 755 Liikevaihto markkina-alueittain Tuhatta euroa 7–9/2022 7–9/2021 Muutos % 1–9/2022 1–9/2021 Muutos % 2021 EMEA 12 199 11 446 6,6 % 36 105 34 022 6,1 % 45 298 Americas 6 933 5 948 16,6 % 20 192 14 222 42,0 % 19 960 Asia 2 836 2 627 8,0 % 8 919 7 644 16,7 % 10 771 Australasia 3 671 3 560 3,1 % 10 665 10 352 3,0 % 14 001 East 2 785 2 779 0,2 % 9 870 8 230 19,9 % 10 725 Yhteensä 28 424 26 360 7,8 % 85 751 74 469 15,2 % 100 755

4. RAHOITUSJÄRJESTELYT

Yhtiön rahavarat olivat 7,0 miljoonaa euroa 30.9.2022. Lisäksi yhtiöllä on 8.6.2021 solmitusta 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen nostamatta 3,5 miljoonaa euroa. Yhtiö hyödynsi rahoitussopimuksen mukaisen ensimmäisen jatko-option toukokuussa 2022. Yhtiön riittävä likviditeetti on turvattu rahavarojen ja nostamatta olevan lainan kautta.

Emoyhtiön lainojen kovenantit perustuvat yhtiön nettovelkojen ja käyttökatteen suhteeseen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen. Kovenantit testataan neljännesvuosittain. Yhtiö täytti kaikki kovenanttiehdot kolmannella vuosineljänneksellä.

LAINOJEN KIRJANPITOARVOT



Tuhatta euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 Pitkäaikaiset lainat Lainat rahoituslaitoksilta 25 259 28 848 25 182 Muut lainat 11 12 12 Vuokravelat 5 616 3 893 5 828 Pitkäaikaiset lainat yhteensä 30 886 32 753 31 022 Lyhytaikaiset lainat Lainat rahoituslainoksilta 3 563 1 780 5 187 Luotolliset tilit 193 0 3 262 Vuokravelat 1 724 1 786 2 051 Lyhytaikaiset lainat yhteensä 5 480 3 566 10 500 Lainat yhteensä 36 366 36 319 41 522

5. MUUTOKSET AINEELLISISSA KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEISSÄ







Tuhatta euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 Hankintameno kauden alussa 53 794 47 323 47 323 Lisäykset 1 921 2 694 6 644 Vähennykset -68 -137 -282 Erien väliset siirrot 0 37 -533 Valuuttakurssierot -728 -188 644 Hankintameno kauden lopussa 54 920 49 729 53 794 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -26 398 -22 682 -22 682 Poistot -3 339 -3 169 -3 902 Vähennykset 11 81 227 Erien väliset siirrot -44 - 289 Valuuttakurssierot 182 49 -330 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -29 544 -25 721 -26 398 Kirjanpitoarvo kauden alussa 27 396 24 642 24 642 Kirjanpitoarvo kauden lopussa 25 375 24 008 27 396

6. ANNETUT TAKAUKSET







Tuhatta euroa 30.6.2022 30.6.2021 31.12.2021 Omista veloista annetut takaukset ja kiinnitykset 47 839 47 774 48 205 Muut takausvastuut 48 1 107 80 Yhteensä 47 888 48 882 48 285

7. YRITYSHANKKINAT

Katsauskaudella ei tehty muutoksia konsernirakenteessa.

8. JOHDANNAISET

Yhtiö suojaa merkittävimmät nettovaluuttapositiot, jotka voidaan ennustaa ajan, volyymin ja korkoriskin osalta.

Katsauskauden lopussa ei ollut avoimia valuuttajohdannaisia.

Yhtiö on 8.6.2021 solminut 30,0 miljoonan euron rahoitussopimuksen ja tähän liittyen solminut 10,0 miljoonan euron koronvaihtosopimuksen korkokatolla suojatakseen osan altistumisestaan ​​vaihteleville koroille. Koronvaihtosopimuksen alkamispäivämäärä on 30.6.2023 ja päättymispäivä 30.6.2026. Yhtiö soveltaa suojauslaskentaa IFRS 9: n mukaisesti. Tämä johtaa tehokkaasti siihen, että suojatun vaihtuvakorkoisen lainan korkokulut kirjataan kiinteällä korolla.

Yhtiön pääasiallinen korkoriski syntyy pitkäaikaisista lainoista, joiden korot vaihtelevat ja jotka altistavat konsernin rahavirran korkoriskille. Konsernin politiikkana on käyttää tarvittaessa koronvaihtosopimusta vaihtuvasta kiinteään.

Korkojohdannaiset



Tuhatta euroa 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021 Koronvaihtosopimukset Nimellisarvo 10 000 10 000 10 000 Käypä arvo 790 -17 56

Liite