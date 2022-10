English Finnish

ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2022 KLO 11.40

ROBIT OYJ: LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS PARANIVAT EDELLEEN VUODEN KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Robit Oyj jatkoi hyvää kehitystä vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä.

Robitin liikevaihto oli vuoden kolmannella neljänneksellä 28,4 miljoonaa euroa (26,4). Kasvua vertailukauteen oli 7,8 prosenttia. Saadut tilaukset olivat 27,7 miljoonaa euroa ja kasvoivat 8,1 prosenttia vertailukauteen nähden. EBITDA-kannattavuus parani samanaikaisesti 39,3 prosenttia ollen 3,5 miljoonaa euroa (2,5).

Tammi-syyskuussa yhtiön liikevaihto kasvoi 15,2 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 85,8 miljoonaa euroa (74,5). Tämä vastaa Robitin strategiassa määritettyä kasvua. Saadut tilaukset kasvoivat 9,2 prosenttia vertailukauteen nähden. EBITDA-kannattavuus parani tammi-syyskuussa 42,5 prosenttia ollen 8,5 miljoonaa euroa (5,9). Yhtiön kannattavuuden parannustoimenpiteet jatkoivat systemaattista etenemistään. Hinnoittelutoimenpiteillä kompensoitiin raaka-ainekustannusten nousu ja kiinteät kustannukset pidettiin hallinnassa.

Merkittävin osuus kasvusta tuli edelleen Top Hammer -liiketoiminnasta, joka kasvoi tammi-syyskuussa 24,0 prosenttia liikevaihdon päätyessä 50,1 miljoonaan euroon (40,4). Toimituskyky oli hyvällä tasolla, mikä mahdollisti vahvan kasvun. Down the Hole -liiketoimintayksikön vastaava kasvu oli 4,6 prosenttia liikevaihdon päätyessä 35,7 miljoonaan euroon (34,1). Kasvu oli vahvaa erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Maantieteellisesti kaikki markkina-alueet kasvoivat tammi-syyskuussa. Vahvinta kasvu oli Americas-alueella, jossa liikevaihto kasvoi 42,0 prosenttia markkinakysynnän pysyessä hyvänä. Myös Asia- ja East-alueet kasvoivat vahvasti saavuttaen yli 15 prosentin kasvun.

”Onnistuimme kaikkien vuodelle 2022 asetettujen numeeristen pääteemojen toteutuksessa vuoden kolmannella neljänneksellä. Kannattavuutemme parani selkeästi, jatkoimme kannattavaa kasvua ja paransimme yhtiön liiketoiminnan kassavirtaa”, sanoo Robit Oyj:n toimitusjohtaja Arto Halonen.

Yhtiön ohjeistus säilyy ennallaan: Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna olettaen, ettei valuuttakursseissa tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

