IGS signe un accord de partenariat avec Vaultinum et renforce sa compétence en matière d’audit technologique

LONDRES, 26 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, entreprise spécialisée dans la protection et l'audit des logiciels, a développé un outil de Due Diligence Technologique qui analyse chaque ligne du code source d'un logiciel afin d'en identifier les forces et les vulnérabilités dans trois domaines principaux : la cybersécurité, la Propriété Intellectuelle et la scalabilité.

La transformation numérique de l'économie entraîne une forte augmentation de la dépendance des entreprises aux logiciels et oblige celles-ci à s’assurer qu’elles adpotent les bonnes pratiques en matière de codage et de développement de logiciels.

"Les entreprises, quelle que soit leur taille, sont aujourd’hui bien conscientes des risques inhérents aux logiciels propriétaires et recherchent des solutions de Due Diligence Technologique qui proposent une analyse 360° du code source et de l’environnement informatique. Notre solution de Due Diligence Technologique, qui combine un scan du code source, des questionnaires d’évaluation en ligne et une analyse d’expert, a été développée par les experts informatiques de Vaultinum pour répondre à cette demande", explique Guillaume Acard, CTO de Vaultinum.

Information Governance Services ("IGS") est une société de conseil, spécialisée dans la protection des données, la législation sur la protection de la vie privée et la gouvernance de l'information, avec un accent particulier sur le secteur de la santé. L'objectif de ce partenariat est d’améliorer les normes en matière de compliance.

Ensemble, IGS et Vaultinum proposeront ainsi une garantie technologique plus robuste : IGS dispose déjà en interne d'une expertise en matière de droit, de confidentialité et d'éthique et l'ajout de l’analyse technologique apportée par Vaultinum permettra de protéger encore davantage les intérêts de nos clients.

Sarah Tantin, Managing Consultant chez IGS a déclaré : "Chez IGS, ce qui nous importe vraiment, c'est d’apporter une solution adaptée à chacun de nos clients afin qu'ils puissent se concentrer sur leur mission principale : sauver des vies, améliorer les soins et rendre le monde meilleur. Ce partenariat permettra à nos clients de faire un choix plus éclairé dans le choix d'outils logiciels destinés à les soutenir dans leur travail au quotidien.

Vaultinum est un tiers de confiance européen spécialisé dans la protection et l'audit des actifs numériques. Depuis 1976, Vaultinum permet à des milliers d'entreprises et d'investisseurs du numérique de sécuriser leurs innovations en proposant des solutions pour protéger leur propriété intellectuelle, assurer la continuité de leur activité commerciale et atténuer les risques logiciels.

