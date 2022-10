English Finnish

CARGOTEC OYJ, OSAVUOSIKATSAUS TAMMI–SYYSKUU 2022, 26.10.2022 KLO 13.30

Cargotecin osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2022: Ydinliiketoimintojen vahva suoritus jatkui

- Kaikkien aikojen korkein vertailukelpoinen liikevoitto

- Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoiminta-alueissa

- Toimitusketjuhaasteiden ja markkinoiden epävarmuuden odotetaan jatkuvan

- Vuoden 2022 näkymiä täsmennetty

Heinä–syyskuu 2022 lyhyesti: Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto lähes kaksinkertaistui

Saadut tilaukset kasvoivat 16 prosenttia ja olivat 1 147 (985) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 3 732 (31.12.2021: 2 847) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 27 prosenttia ja oli 1 041 (822) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 22 prosenttia ja oli 323 (264) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 31 (32) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 97 prosenttia ja oli 276 (140) miljoonaa euroa).

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 27 (17) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 50 (278) miljoonaa euroa eli 4,8 (33,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -43 (213) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä. Liikevoiton lasku on pääosin seurausta vertailukaudelle kirjatusta Navis-ohjelmistotoiminnan myyntivoitosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 43 prosenttia ja oli 93 (65) miljoonaa euroa eli 8,9 (7,9) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 116 (45) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli 29 (219) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,45 (3,40) euroa.

Tammi–syyskuu 2022 lyhyesti: Tilauskanta ennätystasolla

Saadut tilaukset kasvoivat 9 prosenttia ja olivat 3 672 (3 377) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 3 732 (31.12.2021: 2 847) miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia ja oli 2 850 (2 405) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 16 prosenttia ja oli 910 (787) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 32 (33) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto kasvoi 51 prosenttia ja oli 696 (460) miljoonaa euroa).

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 24 (19) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 135 (347) miljoonaa euroa eli 4,7 (14,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -109 (161) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 31 prosenttia ja oli 243 (186) miljoonaa euroa eli 8,5 (7,7) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 84 (110) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli 91 (255) miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 1,41 (3,95) euroa.

Vuoden 2022 näkymät täsmennetty

Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan 88–118 miljoonaa euroa vuodesta 2021 (232 miljoonasta eurosta 320–350 miljoonaan euroon).

20.7.2022 vahvistetussa näkymässä Cargotec arvioi vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2021 (232 miljoonaa euroa).

Cargotecin avainluvut

MEUR Q3/22 Q3/21 Muutos Q1-Q3/22 Q1-Q3/21 Muutos 2021 Saadut tilaukset 1 147 985 16 % 3 672 3 377 9 % 4 427 Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 325 271 20 % 941 854 10 % 1 162 Tilauskanta kauden lopussa 3 732 2 696 38 % 3 732 2 696 38 % 2 847 Liikevaihto 1 041 822 27 % 2 850 2 405 19 % 3 315 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 323 264 22 % 910 787 16 % 1 076 Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 31 % 32 % 32 % 33 % 32 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 276 140 97 % 696 460 51 % 626 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 27 % 17 % 24 % 19 % 19 % Liikevoitto 50,0 278,2 −82 % 134,9 347,5 −61 % 355,7 Liikevoitto, % 4,8 % 33,8 % 4,7 % 14,4 % 10,7 % Vertailukelpoinen liikevoitto 92,7 64,8 43 % 243,5 186,0 31 % 231,5 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 8,9 % 7,9 % 8,5 % 7,7 % 7,0 % Tulos ennen veroja 43,2 272,6 −84 % 119,6 328,4 −64 % 333,1 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 116,1 45,3 > 100 % 84,0 109,6 −23 % 169,3 Kauden tulos 28,9 219,5 −87 % 90,8 254,9 −64 % 246,7 Osakekohtainen tulos, EUR 0,45 3,40 −87 % 1,41 3,95 −64 % 3,82 Korollinen nettovelka kauden lopussa 481 465 3 % 481 465 3 % 414 Nettovelkaantumisaste, % 30,3 % 30,6 % 30,3 % 30,6 % 26,8 % Korollinen nettovelka / EBITDA* 1,8 1,0 1,8 1,0 0,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 5,8 % 14,3 % 5,8 % 14,3 % 14,5 % Henkilöstö kauden lopussa 11 525 10 868 6 % 11 525 10 868 6 % 11 174

*Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Tasepohjaisia tunnuslukuja laskettaessa myytävänä olevat omaisuuserät ja niihin liittyvät velat on huomioitu kyseisiin eriin sisältyvinä, vaikka ne esitetään taseessa yhdellä rivillä.

Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen: Jälleen ennätyksellinen vuosineljännes, etenimme määrätietoisesti uudistuneen strategiamme toteutuksessa

Uudistetun strategiamme ydinliiketoimintojen Hiabin ja uuden Kalmarin suoritus jatkui vahvana myös kolmannella vuosineljänneksellä, minkä seurauksena teimme ennätyksellisen tuloksen vertailukelpoisessa liikevoitossa, tilauskannassa, liikevaihdossa ja huoltoliiketoiminnan liikevaihdossa. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että ydinliiketoimintojen vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli noin 11, kun raportoitu vertailukelpoinen liikevoittoprosenttimme oli hieman alle 9.



Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme oli kaikkien aikojen korkein, ja kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto nousi jo 12 miljoonaa euroa koko viime vuotta korkeammaksi. Tämän johdosta täsmennämme loppuvuoden näkymiämme: arvioimme vertailukelpoisen liikevoiton paranevan 320–350 miljoonaan euroon vuoden 2021 232 miljoonasta eurosta.



Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa. Tilauskantamme saavutti jälleen uuden ennätyksen kasvaen 38 prosenttia vertailukaudesta ja noin 4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Komponenttipula, kuorma-autojen toimitusviiveet ja globaalit logistiikkahaasteet rajoittivat edelleen kykyämme vastata kysyntään täysimääräisesti, mutta onnistuimme kasvattamaan liikevaihtoamme 27 prosenttia vertailukaudesta. Kustannusten yleinen nousu koskee myös meitä, mutta olemme pääosin pystyneet siirtämään kohonneet kustannukset hintoihimme.



Huoltoliiketoimintamme suoritus kolmannella vuosineljänneksellä oli erinomainen. Liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein, ja saadut tilaukset kasvoivat 20 prosenttia vertailukauteen nähden. Hyvää kehitystä selittää muun muassa verkkoyhteydellä varustettujen laitteidemme korkeana säilyneet käyttöasteet, mikä tukee varaosamyyntiä.



Olemme toteuttaneet maaliskuussa julkistamaamme täsmennettyä strategiaa nyt puolen vuoden ajan. Aiomme keskittyä jatkossa kestävään ja kannattavaan kasvuun Hiabissa ja Kalmarin pienemmissä kontinkäsittelylaitteissa sekä vetäytyä Kalmarin raskaiden satamanostureiden liiketoiminnasta. Kerroimme heinäkuussa, että Kalmar suunnittelee siirtävänsä Rainbow Industries Co. Ltd. -yhtiölle raskaiden nostureiden immateriaalioikeudet ja niihin liittyviä omaisuuseriä Kiinassa. Prosessi on loppusuoralla, ja suoritamme parhaillaan viimeisten omaisuuserien siirtoa.



Strategiamme mukaisesti olemme myös tarkastelleet toimintamalliamme, jotta se palvelisi uudistuvaa yhtiötä parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkastelun perusteella lisäämme liiketoiminta-alueidemme itsenäisyyttä entisestään, esimerkiksi hankintaan ja tietohallintoon liittyviä tehtäviä suunnitellaan siirtyvän konsernitasolta liiketoimintoihin. Cargotecin keskitetty digitalisaatiotyö on ollut hyvin menestyksekästä. Uuden toimintamallimme mukaisesti tämä työ siirtyy kokonaisuudessaan liiketoiminta-alueille. Liiketoiminta-alueiden itsenäisyyden lisääminen nopeuttaa päätöksentekoa ja toimintakykyämme sekä parantaa asiakaslähtöisyyttämme entisestään.



Ilmoitimme maaliskuussa MacGregor-liiketoiminta-alueen strategisten vaihtoehtojen arvioinnista, mikä sisältää myös liiketoiminnan mahdollisen myynnin. Arviointityö on edelleen käynnissä.



Panostuksemme vastuullisen tarjooman kehittämiseksi tuottaa tulosta, kun ekoratkaisujen tuoteryhmämme liikevaihto lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta ja muodosti 27 prosenttia kokonaisliikevaihdosta. Kalmarin hybridikuljetus- ja konttilukkien tilausten määrä ylitti vuosineljänneksellä 500 kappaletta maailmanlaajuisesti. Näiden hybridilaitteiden avulla saavutetaan elinkaaren aikana yli 400 000 tonnin hiilidioksidipäästöjen vähennykset verrattuna perinteisiin vastaaviin laitteisiin, mikä vastaa 174 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä. Jatkamme voimakkaita tuotekehityspanostuksiamme, esimerkiksi Hiab esitteli vuosineljänneksellä maailman ensimmäisen pääosin fossiilivapaasta teräksestä valmistetun koukkulaitteen.



Marraskuun 15. päivä järjestämme pääomamarkkinapäivän, johon voi osallistua sekä paikan päällä Helsingissä että verkkoyhteyden välityksellä. Keskitymme tapahtumassa täsmennettyyn strategiaamme, ydinliiketoimintoihimme Hiabiin ja Kalmariin sekä tulevaisuuden osakkeenomistaja-arvoon. Toivotamme sijoittajat ja analyytikot tervetulleiksi kuulemaan ja keskustelemaan Cargotecin liiketoiminnasta nyt ja tulevaisuudessa.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q3/22 Q3/21 Muutos Q1-Q3/22 Q1-Q3/21 Muutos 2021 Kalmar 470 421 12 % 1 537 1 550 −1 % 2 063 Hiab 425 396 7 % 1 430 1 329 8 % 1 713 MacGregor 252 168 50 % 706 499 42 % 652 Sisäiset tilaukset 0 0 0 0 0 Yhteensä 1 147 985 16 % 3 672 3 377 9 % 4 427

Tilauskanta

MEUR 30.9.2022 31.12.2021 Muutos Kalmar 1 569 1 302 20 % Hiab 1 301 985 32 % MacGregor 861 560 54 % Sisäinen tilauskanta 1 0 Yhteensä 3 732 2 847 31 %

Liikevaihto

MEUR Q3/22 Q3/21 Muutos Q1-Q3/22 Q1-Q3/21 Muutos 2021 Kalmar 526 377 40 % 1 325 1 082 22 % 1 512 Hiab 378 309 23 % 1 122 912 23 % 1 250 MacGregor 137 137 0 % 403 412 −2 % 553 Sisäinen liikevaihto 0 0 −1 −1 −1 Yhteensä 1 041 822 27 % 2 850 2 405 19 % 3 315

Liikevoitto

MEUR Q3/22 Q3/21 Muutos Q1-Q3/22 Q1-Q3/21 Muutos 2021 Kalmar 39,2 265,8 −85 % 75,1 311,9 −76 % 344,5 Hiab 49,6 37,6 32 % 155,7 110,8 41 % 144,7 MacGregor −25,8 1,0 < -100 % −46,5 −7,9 < -100 % −40,0 Konsernihallinto ja tukitoiminnot −13,1 −26,2 50 % −49,4 −67,3 27 % −93,5 Yhteensä 50,0 278,2 −82 % 134,9 347,5 −61 % 355,7

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q3/22 Q3/21 Muutos Q1-Q3/22 Q1-Q3/21 Muutos 2021 Kalmar 50,8 30,0 69 % 120,6 83,6 44 % 120,1 Hiab 50,1 41,7 20 % 161,9 125,9 29 % 166,3 MacGregor 2,7 2,5 7 % −4,6 8,9 < -100 % −14,7 Konsernihallinto ja tukitoiminnot −10,8 −9,4 −15 % −34,5 −32,4 −7 % −40,1 Yhteensä 92,7 64,8 43 % 243,5 186,0 31 % 231,5

