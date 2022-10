ALUS et la Fondation de la famille Weston sont fiers de remettre le Prix de la recherche sur les écosystèmes 2022

English French

TORONTO, 26 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Prix de la recherche sur les écosystèmes de la famille Weston 2022 a été décerné au docteur John Fryxell, professeur et ancien directeur du département de biologie intégrative de l'Université de Guelph.

Le Prix de la recherche sur les écosystèmes de la famille Weston récompense des chercheurs ou partenaires d’ALUS pour l'excellence et l'innovation de leur recherche scientifique à propos des services écosystémiques produits sur les terres agricoles.

« La recherche appliquée du docteur Fryxell a aidé le monde à mieux comprendre les interactions entre la biodiversité et les systèmes naturels sur les terres agricoles », affirme Emma Adamo, présidente de la Fondation de la famille Weston. « La fondation de la famille Weston est enchantée d'offrir le Prix de la recherche sur les écosystèmes au docteur Fryxell et à son équipe. Nous sommes reconnaissants de leurs avancées dans ce domaine. »

Le docteur Fryxell a consacré sa carrière à étudier les intersections entre l'activité humaine et le monde naturel. Le docteur Fryxell, ses étudiants et ses collègues chercheurs au laboratoire Fryxell de l'Université de Guelph ont conduit leurs recherches scientifiques sur trois continents. Ils y ont développé une compréhension plus approfondie de l'écologie boréale, des dynamiques des réseaux trophiques aquatiques et terrestres et de la biodiversité. Le docteur Fryxell et ses collaborateurs ont mené des recherches dans tout le sud de l'Ontario, travaillant avec les programmes ALUS locaux pour comprendre comment les projets écosystémiques interagissent avec la biodiversité et les systèmes naturels sur les terres agricoles.

Ce qui distingue et rend tellement importante la recherche du docteur Fryxell est l’ampleur de ses projets. Le docteur Fryxell et ses collègues ont contribué à une meilleure compréhension des mécanismes biologiques qui permettent le maintien des écosystèmes et de la biodiversité, éléments fondamentaux à l’humanité.

« Une grande partie de mon travail s’oriente de plus en plus vers un compromis équitable entre les besoins des humains et les besoins de la nature », dit le docteur Fryxell. « Malgré le fait que nous récoltions la nature depuis des lustres, nous ne connaissons pas encore très bien tous les contributeurs essentiels à la production d’un paysage sain. Il y a souvent de nombreux acteurs qui fournissent une assistance d’une manière plutôt cachée. »

Pour le docteur Fryxell, ce prix ne fait pas que récompenser des résultats de recherche. Il permet d’attirer l'attention sur le fait que la recherche est une vaste entreprise et un effort de collaboration d’une grande valeur pour la société.

« Toute la science qui se fait dans les milieux universitaires est une science d'équipe, et je considère ce prix comme un prix pour mon équipe de recherche », affirme le docteur Fryxell. « Et comme pour tout prix, on se doit d’espérer qu’il mette en lumière des domaines où une discussion plus large serait bénéfique à tous. »

Le Prix de la recherche sur les écosystèmes de la famille Weston a été décerné à la docteure Amy Newman en 2020, au docteur Wanhong Yang en 2018 ainsi qu’au docteur Andrew MacDougall en 2016.

À propos d'ALUS

ALUS (à l’origine, un acronyme pour Alternative Land Use Services) est une organisation caritative nationale qui offre de l’expertise, des ressources et un soutien financier direct à un réseau de 35 collectivités à travers six provinces où plus de 1400 productrices et producteurs agricoles instaurent et conservent des solutions fondées sur la nature sur leurs terres. C’est ainsi qu’ils fournissent des services écosystémiques qui contribuent à soutenir l’agriculture et à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, au bénéfice des collectivités et des générations futures. Des projets tels des zones humides, des haies brise-vent, des zones tampons riveraines, des habitats fauniques, des pratiques agricoles adaptatives et autres solutions écologiques permettent d’assainir l’eau, d’accroître la biodiversité, de séquestrer le carbone, de lutter contre l’érosion, d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses, de créer des habitats pour les pollinisateurs et la faune et de fournir d’autres services écosystémiques. Pour en savoir plus, consultez ALUS.ca

