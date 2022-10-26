今天是 CPNG 集體訴訟的最後期限：全球知名律師事務所 ROSEN 建議損失超過 10 萬美元的 Coupang, Inc. (NYSE:CPNG) 投資者在 10 月 25 日證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, Oct. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 原因：全球投資者權利律師事務所 Rosen Law Firm 提醒：(a) 根據和/或可追溯到與 Coupang 2021 年 3 月首次公開招股（「IPO」）相關的註冊聲明和相關招股說明書（合稱「註冊聲明」）； 和/或 (b) 在 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 7 月 12 日（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Coupang, Inc. (NYSE:CPNG) 證券的人士請謹記 2022 年 10 月 25 日這一重要的首席原告截止日期。

這表示：如果您根據和/或可追溯到註冊聲明購買了 Coupang 證券，您可能有權獲得賠償，而且可以通過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

接下來該如何做：若要加入 Coupang 集體訴訟，請瀏覽 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8383 或撥打免費電話 866-767-3653 或者傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解有關集體訴訟的更多資訊。律師事務所已經提起了集體訴訟案。如果您希望擔任首席原告，則必須在 2022 年 10 月 25 日之前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體成員主導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇合資格且在擔任領導職務方面有著成功記錄的律師。通常，發佈通知的律師事務所並無有關可經驗、資源或任何嚴謹的同行認可。許多此類律師事務所實際上並不從事證券集體訴訟，只是充當中間人，將客戶介紹給真正提起訴訟的律師事務所，或與真正提起訴訟的律師事務所合作。請務必明智選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球範圍內為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東派生訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起了迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成了和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都均入選該榜單的前四強，而且為投資者成功追討數億美元的資金。律師事務所僅在 2019 年便為投資者追回了超過 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。律師事務所的眾多律師都得到了 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：控方指 有關 IPO 註冊聲明和被告在整個集體訴訟期間的陳述均嚴重失實和/或具有很大的誤導性，和/或未能披露：(1) Coupang 違反適用法規，與供應商和其他第三方進行不正當的反競爭行為，包括：(a) 迫使供應商提高競爭電子商務平台上的產品價格，以確保 Coupang 的價格更具競爭力；(b) 強迫供應商購買對 Coupang 有利的廣告；(c) 迫使供應商承擔推廣活動的所有費用；並且 (d) 要求供應商提供批發回扣，但未具體說明任何與回扣計劃相關的條款，以人為維持 Coupang 的較低價格，人為抬高 Coupang 歷史收入和市場份額；(2) Coupang 不恰當地調整了搜尋演算法，並操縱了其市場平台上的產品評論，將自有品牌產品優先排列於其他賣家和商家的產品，從而損害了消費者、商家和供應商的利益；(3) Coupang 在其 Rocket WOW 會員（一項針對公司最活躍和最頻繁客戶的客戶忠誠度計劃）不知情的情況下，向非會員客戶銷售產品的價格低於向其 Rocket WOW 會員提供的價格；(4) Coupang 將其員工置於極端、不安全和不健康的工作條件下；(5) 上述所有非法行為使 Coupang 面臨更高但未公開的聲譽和監管審查風險，這將損害 Coupang 與消費者、商家、供應商和員工的關鍵關係；並且 (6) Coupang 較低的價格、收入往績、競爭優勢和不斷增長的市場份額是系統性、不當、不道德和/或非法行為的結果，因此是不可持續的。控方稱，當市場瞭解真相後，投資者便會蒙受損失。

若要加入 Coupang 集體訴訟，請瀏覽 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8383 或撥打免費電話 866-767-3653 或者傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解有關集體訴訟的更多資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除受聘之外，律師將不會為個人提供法律服務。個人可自行選擇聘請律師，也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額大小與其是否作為首席原告無關。

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