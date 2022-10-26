今天是 HGEN 集體訴訟的最後期限：全球頂級律師事務所 ROSEN 建議損失超過 10 萬美元的 Humanigen, Inc. 投資者在 10 月 25 日證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

紐約, Oct. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 原因：全球投資者權利律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2020 年 5 月 16 日至 2022 年 7 月 12 日（含上述日期，簡稱「集體訴訟期」）期間購買 Humanigen, Inc. (NASDAQ:HGEN) 證券的人士請謹記 2022 年 10 月 25 日這一重要的首席原告截止日期。

這表示：如果您在集體訴訟期購買了 Humanigen 證券，您可能有權獲得賠償，而且可以通過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

接下來該如何做：若要加入 Humanigen 集體訴訟，請瀏覽 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8376 或撥打免費電話 866-767-3653 或者傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解有關集體訴訟的更多資訊。律師事務所已經提起了集體訴訟案。如果您希望擔任首席原告，則必須在 2022 年 10 月 25 日之前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體成員主導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇合資格且在擔任領導職務方面有著成功可查記錄的律師。通常，發佈通知的律師事務所並無有關經驗、資源或任何嚴謹的同行認可。許多此類律師事務所實際上並不從事證券集體訴訟，只是充當中間人，將客戶介紹給真正提起訴訟的律師事務所，或與真正提起訴訟的律師事務所合作。請務必明智選擇法律顧問。Rosen Law Firm 在全球範圍內為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東派生訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起了迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成了和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均入選該榜單的前四強，而且為投資者成功追討數億美元的資金。律師事務所僅在 2019 年便為投資者追回了超過 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。律師事務所的眾多律師都得到了 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：控方指，被告在整個集體訴訟期間做出了虛假和/或誤導性陳述，和/或未能披露：(1) lenzilumab 治療新型冠狀病毒住院患者的效果並沒有被告所說的那麼有效；(2) 美國食品和藥物管理局（「FDA」）不太可能批准 lenzilumab 緊急使用授權（「EUA」），ACTIV-5/BET-B 研究不太可能達到其主要目標；(3) 所以 lenzilumab 的臨床和商業前景被誇大；(4) 因此，Humanigen 在所有相關時間的公開陳述均嚴重失實並存在極大誤導性。控方稱，當市場瞭解真相之後，投資者便會蒙受損失。

若要加入 Humanigen 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8376 或撥打免費電話 866-767-3653 或者傳送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，瞭解有關集體訴訟的更多資訊。

上述訴訟的集體尚未得到認證。在此之前，除受聘之外，律師將不會為個人提供法律服務。個人可自行選擇聘請律師，也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額大小與其是否作為首席原告無關。

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