Les performances époustouflantes de la Kia EV6 GT arrivent au Canada

Le véhicule de production le plus puissant de l’histoire de Kia est alimenté par une batterie de 77,4 kWh, un moteur avant de 160 kW et un moteur arrière de 270 kW

L’EV6 GT tient son rang contre certaine des voitures les plus rapides au monde lors d’une course d’accélération de 400 mètres

Accédez à la performance électrique pure avec le mode « Drift »

De 0 à 100 km/h en 3,55 secondes i

Les exclusivités EV6 GT : avant et arrière sublimés, garnitures fluo, jantes de 21 pouces et sièges baquets sport



Le PDSF de l’EV6 GT sera de 74 495 $

TORONTO, 26 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’EV6, le premier véhicule entièrement électrique de Kia, entre dans l’histoire en tant que voiture la plus puissante de l’histoire de la marque. Prévu au Canada pour la fin de l’année, le modèle GT promet de se démarquer, tant par son design que par sa conduite exaltante.

« L’EV6 est rapidement devenue le symbole de la nouvelle identité de marque de Kia et l’incarnation physique de l’avenir de l’entreprise dynamisé par la stratégie Plan S, » explique M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Aujourd’hui, l’arrivée de l’EV6 GT, la Kia la plus rapide jamais produite, démontre notre capacité à nous surpasser en pulvérisant les limites et les attentes. »

Fabriquée sur la plateforme internationale électrique et modulaire (e-GMP), l’EV6 GT est propulsée par une batterie de 77,4 kWh, un moteur avant de 160 kW et un moteur arrière de 270 kW, générant une puissance stupéfiante de 576 chevaux et un couple étourdissant de 545 lb-pi. Lors de son lancement international, l'EV6 GT a fait ses preuves en suivant certaines des voitures les plus rapides du monde au cours d’une course d’accélération de 400 mètres. Ces performances ahurissantes sont possibles grâce au mode « Drift » de l’EV6 GT qui transfère toute la puissance aux roues arrière, et génère une accélération au démarrage à donner le frisson, permettant de passer de 0 à 100 km en seulement 3,55 secondes.

Comme c’est le cas pour tous les précédents modèles EV6, la GT est, en primeur mondiale, dotée du tout premier système de chargement multiple ultrarapide, capable de recharger la batterie de 10 à 80 % en moins de 18 minutes à l’aide d’une borne de chargement rapide de 800 V CC.ii

L’EV6 GT affiche des éléments de design exclusifs permettant de différencier ce modèle sport. L’avant plus audacieux arbore une calandre numérique en museau de tigre soulignée par des phares antibrouillards verticaux. Ce design unique se prolonge jusqu’au pare-chocs arrière et confère au modèle GT une posture agressive, tandis que les jantes de 21 pouces et les étriers de freins verts fluo accentuent son aspect sportif. L’intérieur reprend ses garnitures fluo sur le tableau de bord et des sièges baquets sportifs exclusifs contribuent au confort palpitant de la conduite. Enfin, les amortisseurs arrière contrôlés électroniquement et les renforts de carrosserie à l’arrière réduisent le délai de réponse et rigidifient les roues, ce qui amplifie la tenue de route performante de l’EV6 GT, pour une expérience de conduite adaptée au pilote.

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, pratiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

