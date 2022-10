Bureau Veritas : forte croissance organique du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2022 ; Perspectives 2022 confirmées

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 26 octobre 2022

Forte croissance organique du chiffre d’affaires au troisième trimestre 2022 ; Perspectives 2022 confirmées

Chiffres clés1 du troisième trimestre 2022 (T3 2022)

Chiffre d'affaires (CA) de 1 457,1 millions d’euros au troisième trimestre 2022, en hausse de 8,7 % sur une base organique et de 17,0 % par rapport à l’exercice précédent

5 activités affichent une forte croissance organique : Bâtiment & Infrastructures +11,0 %, Industrie +10,6 %, Marine & Offshore +9,7 %, Agroalimentaire & Matières Premières +9,6 % et Certification +6,6 %

L’activité Biens de consommation affiche une croissance organique de 0,6 % par rapport à une forte reprise au T3 2021

Les taux de change ont eu un impact positif de 7,0 %, principalement du fait de l’appréciation du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro

Faits marquants du troisième trimestre 2022

Croissance tirée par l’ensemble du portefeuille dans toutes les régions (Amériques, Moyen-Orient, Afrique, Europe et Asie-Pacifique)

Forte dynamique des solutions liées à la durabilité et à l’ESG dans toutes les activités

Environ 55 % des ventes du Groupe sur les neuf premiers mois sont liées à la durabilité au travers des services et solutions de la Ligne Verte BV

Acquisitions bolt-on de deux nouvelles sociétés dans des domaines stratégiques (Biens de consommation et Bâtiment & Infrastructures) pour un chiffre d’affaires total annualisé d’environ 33 millions d’euros : C.A.P Government, Inc. (États-Unis) et Galbraith Laboratories, Inc. (États-Unis)

Perspectives 2022 confirmées

Sur la base des performances depuis le début de l’année, des opportunités de croissance significatives liées à son offre de services et de solutions de durabilité, et en excluant l’impact annuel des confinements liés à la Covid-19 en Chine, Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 :

d’atteindre une croissance organique modérée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

d’améliorer la marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.





Didier Michaud-Daniel, Directeur Général, commente :

« Dans un contexte macroéconomique et géopolitique qui reste volatile, Bureau Veritas a maintenu une forte trajectoire de croissance au cours du troisième trimestre, combinaison d’un développement organique soutenu et d’effets de change favorables.

Notre croissance organique de 8,7 % s’explique notamment par une forte performance dans les activités Bâtiment & Infrastructures, Industrie, Marine & Offshore et Agroalimentaire & Matières Premières. La diversité de notre portefeuille, notre solide pipeline de ventes et notre leadership en matière de solutions liées à la durabilité et à l’ESG contribuent à notre croissance soutenue à moyen terme.

En excluant l’impact annuel des confinements en Chine, et compte tenu de notre performance depuis le début de l’année, nous confirmons nos perspectives 2022. »

CHIFFRES CLÉS DU T3 2022

CROISSANCE EN MILLIONS D'EUROS T3 2022 T3 2021 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 104,7 92,3 + 13,4 % + 9,7 % - + 3,7 % Agroalimentaire & Matières Premières 323,9 273,1 + 18,6 % + 9,6 % - + 9,0 % Industrie 306,0 259,1 + 18,1 % + 10,6 % (0,7) % + 8,2 % Bâtiment & Infrastructures 426,2 357,0 + 19,4 % + 11,0 % + 2,3 % + 6,1 % Certification 101,2 92,4 + 9,5 % + 6,6 % - + 2,9 % Biens de consommation 195,1 171,8 + 13,6 % + 0,6 % + 5,4 % + 7,6 % Chiffre d'affaires du Groupe 1 457,1 1 245,7 + 17,0 % + 8,7 % + 1,3 % + 7,0 %

Le chiffre d’affaires a atteint 1 457,1 millions d’euros au troisième trimestre 2022, soit une hausse de 17,0 % par rapport au T3 2021 et une croissance organique de 8,7 %. La croissance organique sur 9 mois est de 7,3 %.

La moitié du portefeuille (Bâtiment & Infrastructures et Industrie) affiche une croissance organique de 10,8 % en moyenne, bénéficiant de tendances solides au niveau des activités Opex et Capex. Plus d’un tiers du portefeuille (Agroalimentaire & Matières Premières, Certification et Marine & Offshore) affiche une croissance organique de 9,0 % en moyenne. Moins d'un sixième du portefeuille (Biens de consommation) a connu une croissance organique de 0,6 %, après avoir enregistré une performance particulièrement solide au T3 2021, en raison de l’impact de certaines mesures de confinement en Chine et de la baisse des dépenses des consommateurs d'une manière générale.

Sur le plan géographique, les activités en Amériques affichent une performance largement supérieure à celle du reste du Groupe (29 % du chiffre d’affaires ; hausse de 15,0 % sur une base organique), portée par une croissance de 9,5 % en Amérique du Nord (grâce à l’activité Bâtiment & Infrastructures) et par une croissance de 25,3 % en Amérique Latine (grâce au Brésil notamment). L’activité en Asie-Pacifique (31 % du chiffre d’affaires ; hausse de 4,6 % sur une base organique) a bénéficié d'une croissance solide en Australie ainsi que d'une croissance forte dans les pays d’Asie du Sud-Est (au Vietnam, notamment). L’Europe (31 % du chiffre d’affaires) affiche une croissance homogène à tous les niveaux ; en hausse de 6,0 % sur une base organique, avec une performance supérieure à la moyenne en Italie et en France, notamment. Enfin, en Afrique et au Moyen-Orient (9 % du chiffre d'affaires), l'activité a enregistré une croissance de 16,2 % sur une base organique, essentiellement tirée par l’activité Bâtiment & Infrastructures et les projets dans le secteur de l’énergie au Moyen-Orient.

L’effet périmètre ressort positif à 1,3 %, reflétant les quatre acquisitions bolt-on réalisées depuis le début de l’année 2022, ainsi que celles de l’exercice précédent.

Les variations des taux de change ont eu un impact positif de 7,0 %, principalement du fait de l’appréciation du dollar américain et des devises corrélées face à l’euro, mais dont l’impact a été partiellement compensé par la dépréciation des devises de certains pays émergents.

DES OPÉRATIONS DE FUSIONS-ACQUISITIONS (M&A) DISCIPLINÉES DEPUIS LE DÉBUT DE L’EXERCICE 2022

Fusions-acquisitions bolt-on réalisées de façon disciplinée et sélective au cours des neuf premiers mois 2022

Durant les neuf premiers mois 2022, Bureau Veritas a poursuivi son approche bolt-on en matière de fusions-acquisitions. Le Groupe a réalisé quatre transactions sur des axes prioritaires de sa stratégie, représentant environ 67 millions d’euros de chiffre d’affaires annualisé (soit 1,3 % du chiffre d’affaires 2021). Cela porte le revenu total acquis à 88 millions d'euros (en incluant PreScience, dont l’acquisition a été réalisée fin décembre 2021).

Biens de consommation

Galbraith Laboratories, Inc.





Basé à Knoxville dans le Tennessee, Galbraith Laboratories Inc., est un expert américain en tests analytiques dans le domaine de la santé. Il offre des solutions de tests analytiques à un large éventail d’industries, dont la chimie, la santé, les cosmétiques, les produits de grande consommation, la fabrication et l'environnement. Cette opération permettra de renforcer la position de Bureau Veritas dans la chaîne d'approvisionnement de la Santé grand public, des Soins personnels et de la Chimie industrielle.

Advanced Testing Laboratory (ATL)





Basé à Cincinnati, dans l'Ohio, Advanced Testing Laboratory (ATL) est un leader américain des services de sourcing scientifique pour les marchés nord-américains des produits de Santé grand public, des cosmétiques & soins personnels et des équipements médicaux. Ses services couvrent l'ensemble du cycle de vie du produit, de la recherche et développement à la qualification des substances et des produits, jusqu’à la fabrication. Les services comprennent la chimie analytique, l'ingénierie, les sciences de la vie, la performance des produits, leur sécurité et leur réglementation, l'assurance qualité et la conformité. Avec l’acquisition d’ATL, Bureau Veritas accélère la diversification de la division Biens de consommation vers de nouveaux marchés et modèles de services en renforçant sa présence en Amérique du Nord. Cette étape majeure permet au Groupe d'entrer sur le marché en forte croissance de la Santé grand public.

AMSfashion





Basé en Espagne, AMSfashion est un expert dans les services de durabilité, de qualité et de conformité dans le secteur de la mode. Il propose des solutions avancées d’analyse pour les secteurs du textile et de la chaussure, et bénéficie d’une expérience approfondie dans l’analyse des cosmétiques. L’entreprise accompagne des marques et fournisseurs de toutes tailles dans la vérification de la qualité et de la conformité des produits et matériaux, au regard des exigences des clients et des réglementations en vigueur. Cette acquisition renforce la présence de Bureau Veritas dans la péninsule ibérique, un hub clé pour l’expansion de ses activités Biens de Consommation, soutenant la croissance continue du near shoring depuis l’Europe du Sud et l’Afrique. Elle permet également à Bureau Veritas de soutenir les marques et les détaillants européens qui cherchent à améliorer la fiabilité et la résilience de leurs chaînes d’approvisionnement.

Bâtiment & Infrastructures

C.A.P Government, Inc. (CAP)





C.A.P Government, Inc. (CAP), société basée aux États-Unis, opère comme l'une des plus grandes entreprises de services de construction en Floride. CAP est réputée pour sa capacité à fournir des services de construction fiables et de haute qualité à travers la Floride, de la mise en conformité complexe jusqu’à la mise en œuvre d'une technologie de pointe pour l’analyse de plans électroniques. Cette prise de participation majoritaire est une nouvelle étape dans l’exécution de la feuille de route de Bureau Veritas. Elle va compléter l’expertise de Bureau Veritas en s'assurant de la pérennité, de la solidité, de la performance, de la sécurité et de la durabilité des actifs des clients, notamment en répondant aux demandes complexes des services du bâtiment.

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUALISE PAYS DATE DOMAINE D’EXPERTISE Bâtiment & Infrastructures C.A.P Government, Inc. (CAP) env. 25m€ États-Unis

(Floride) Sept. 2022 Services de gestion de construction (Mise en conformité complexe, technologie de pointe pour l’analyse de plans électroniques) Biens de consommation Galbraith Laboratories Inc. env. 8m€ États-Unis

(Tennessee) Sept. 2022 Solutions de tests analytiques dans la santé Advanced Testing Laboratory (ATL) env. 31 m€ États-Unis

(Ohio) Juin 2022 Leader des services de sourcing scientifique des produits de santé grand public, des cosmétiques et soins personnels, et des équipements médicaux AMSfashion env. 3 m€ Espagne Juin 2022 Services dédiés à la durabilité, à la qualité et à la conformité pour l’industrie de la mode, incluant la vérification des composants organiques / vegan et les tests de durabilité

Pour rappel, Bureau Veritas a également annoncé le 4 janvier 2022 l’acquisition de PreScience, un leader américain des services de gestion de projet et de gestion de la construction, spécialisé dans le domaine des Infrastructures de Transport, et hautement reconnu pour son expertise dans les autoroutes, les ponts et le transport ferroviaire. PreScience est consolidé dans les comptes de Bureau Veritas depuis le 1er janvier 2022.

Le pipeline d’opportunités est fourni et le Groupe continuera à déployer une stratégie d’acquisitions bolt-on très sélective, dans des domaines d’activité précis (notamment dans les activités Bâtiment & Infrastructures, Biens de consommation, Assurance en matière de durabilité, Energies Renouvelables et Cybersécurité) et des zones géographiques ciblées (en Amérique du Nord, notamment).

BUREAU VERITAS S’ENGAGE EN MATIÈRE DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE





Indicateurs clés – Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)

ODD des Nations Unies 9M 2022 2021 Ambition 2025 LE CAPITAL SOCIAL ET LE CAPITAL HUMAIN Taux total d’accidents (TAR)2 N° 3 0,25 0,27 0,26 Taux de féminisation des postes de direction3 N° 5 29,9 % 26,5 % 35,0 % Nombre d’heures de formation par employé (par an)4 N° 8 23,0 29,9 35,0 LE CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 par employé (tonnes par an)5 N° 13 2,30 2,49 2,00 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique N° 16 95,6 % 95,8 % 99,0 %

L’ENGAGEMENT RSE DE BUREAU VERITAS EST RECONNU PAR LES AGENCES DE NOTATION EXTRA-FINANCIÈRE





Bureau Veritas aide les entreprises, les gouvernements et les autorités publiques à réduire leurs risques en termes de santé, de qualité, de sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilité sociale. Ces défis sont au cœur des aspirations sociétales. Être une entreprise Business to Business to Society s’accompagne d’un devoir : être exemplaire en termes de durabilité en interne et être un modèle pour l’industrie en termes d’impact positif sur les personnes et la planète.

L’engagement du Groupe est d’agir de manière responsable afin de Bâtir un Monde Meilleur.

Cet engagement a été une nouvelle fois reconnu par des agences de notation extra-financière au cours du troisième trimestre, témoignant ainsi des efforts constants de Bureau Veritas en matière de durabilité.

Les notations extra-financières mises à jour au cours du troisième trimestre sont les suivantes :

Moody’s ESG solutions a classé Bureau Veritas en tête du secteur européen des services aux entreprises en septembre 2022, sur 99 entreprises. Bureau Veritas a obtenu un score de 70/100, contre 66 en 2021, selon 38 critères ESG.

a classé Bureau Veritas en tête du secteur européen des services aux entreprises en septembre 2022, sur 99 entreprises. Bureau Veritas a obtenu un score de 70/100, contre 66 en 2021, selon 38 critères ESG. Sustainalytics a classé Bureau Veritas deuxième parmi 62 entreprises du secteur de la Recherche et du Conseil en septembre 2022. Bureau Veritas a obtenu la note de 10,7 points à l’évaluation de l’exposition aux risques ESG (faible risque) ; cela représente une amélioration de 3,5 points par rapport à l’évaluation précédente. Les principales améliorations viennent des piliers Gouvernance et Social ;

a classé Bureau Veritas deuxième parmi 62 entreprises du secteur de la Recherche et du Conseil en septembre 2022. Bureau Veritas a obtenu la note de 10,7 points à l’évaluation de l’exposition aux risques ESG (faible risque) ; cela représente une amélioration de 3,5 points par rapport à l’évaluation précédente. Les principales améliorations viennent des piliers Gouvernance et Social ; L'évaluation S&P Global Corporate Sustainability Assessment a attribué à Bureau Veritas le score de 85/100 en septembre 2022 pour la deuxième année consécutive ; la moyenne de l’industrie étant de 26/100 sur 88 entreprises. Cette évaluation sert de base à l’indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ;

a attribué à Bureau Veritas le score de 85/100 en septembre 2022 pour la deuxième année consécutive ; la moyenne de l’industrie étant de 26/100 sur 88 entreprises. Cette évaluation sert de base à l’indice Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ; Institutional Investor a classé le Groupe deuxième dans la catégorie Best ESG dans le secteur des services aux entreprises et pour l’emploi, qui comprenait 60 sociétés au total. Ce classement reconnaît les efforts constants de Bureau Veritas en matière de durabilité.

En complément des actions déployées dans le cadre de ses propres opérations, Bureau Veritas donne les moyens aux organisations - privées et publiques - de mettre en œuvre, mesurer et atteindre leurs objectifs de durabilité à travers sa Ligne Verte BV de services et solutions. Celle-ci couvre 5 domaines spécifiques : Ressources & Production ; Consommation & Traçabilité ; Bâtiment & Infrastructures ; Nouvelles Mobilités ; et Social, Éthique & Gouvernance.

SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

Au 30 septembre 2022, la dette financière nette ajustée du Groupe a connu une légère hausse par rapport au niveau enregistré le 30 juin 2022, en raison du paiement du dividende au mois de juillet 2022. Bureau Veritas disposait d’une trésorerie et d'équivalents de trésorerie disponibles de 1,4 milliard d'euros et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 millions d'euros.

Le 30 septembre 2022, Bureau Veritas a levé avec succès 200 millions d’euros sur le marché des US Private Placements via une émission bilatérale à 10 ans à 3,6 %. Bureau Veritas est un émetteur récurrent sur ce marché depuis 2008. Par cette émission, le Groupe bénéficie de conditions de marché intéressantes pour refinancer rapidement et partiellement ses obligations 2023, et allonge la maturité de sa dette qui passe d'une moyenne de 3,7 ans à 4,2 ans post-opération.

Bureau Veritas bénéficie d'une structure financière solide, avec l'essentiel de ses échéances se situant au-delà de 2024 et 100 % de dette fixe.

PERSPECTIVES 2022 CONFIRMÉES

Sur la base des performances depuis le début de l’année, des opportunités de croissance significatives liées à son offre de services et de solutions de durabilité, et en excluant l’impact annuel des confinements liés à la Covid-19 en Chine, Bureau Veritas prévoit toujours pour 2022 :

d’atteindre une croissance organique modérée à un chiffre ;

d’améliorer la marge opérationnelle ajustée ;

de générer des flux de trésorerie maintenus à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash6 supérieur à 90 %.





REVUE DES ACTIVITÉS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

MARINE & OFFSHORE

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 104,7 92,3 + 13,4 % + 9,7 % - + 3,7 % CA des neuf premiers mois 309,2 281,5 + 9,8 % + 7,2 % - + 2,6 %

L’activité Marine & Offshore a enregistré une forte croissance organique de 9,7 % au cours du troisième trimestre avec les tendances suivantes : Une croissance organique faible à deux chiffres dans le segment des Nouvelles constructions (40 % du chiffre d’affaires de la division), principalement alimentée par l’Asie, avec en tête la Chine et la Corée du Sud. Cette situation reflète l’accélération des nouvelles prises de commandes au cours de l’exercice précédent (compte tenu des délais d’exécution). Une croissance organique faible à deux chiffres dans le segment Navires en service (45 % du chiffre d’affaires de la division). Cela s’explique à la fois par : une augmentation constante du nombre de contrôles occasionnels ; la croissance de la flotte ; certaines augmentations de prix ; et une programmation favorable des inspections auprès des propriétaires de navires, qui ne devrait pas se poursuivre au quatrième trimestre. À fin septembre, la flotte classée par Bureau Veritas est composée de 11 591 navires, représentant 142,4 millions de tonneaux bruts, soit une hausse de 0,5 % par rapport à l’exercice précédent (sur la base du nombre de navires). Une baisse du chiffre d’affaires faible à un chiffre pour les Services (15 % du chiffre d’affaires de la division, incluant Offshore), après le net rattrapage enregistré sur le marché Pétrole & Gaz Offshore au T3 2021, notamment pour l’activité de règlement des sinistres, ainsi que l’achèvement de certains contrats. Les services non liés aux activités de classification (y compris les services de conseil liés à l’efficacité énergétique) ont encore contribué à la croissance de la division. Le marché des Nouvelles constructions est resté bien orienté au cours du troisième trimestre de l’année. Les nouvelles commandes de Bureau Veritas, en particulier pour les navires utilisant le GNL, les vraquiers, les navires porte-conteneurs et les navires spécialisés, ont atteint 6,7 millions de tonneaux bruts en septembre 2022, en légère hausse par rapport à la même période de l’exercice précédent. Par conséquent, le carnet de commandes atteint 18,9 millions de tonneaux bruts à la fin du trimestre, soit une hausse de 16,2 % par rapport aux 16,3 millions de tonneaux bruts en décembre 2021. Cela donne des perspectives très positives pour l’activité des Nouvelles constructions sur les 2 prochaines années.







Réalisations en matière de durabilité

Le Groupe a continué à relever les défis de la durabilité et de la transition énergétique en définissant des règlements et recommandations liés à la sécurité, aux risques et aux exigences de performance en vue d’innover dans les carburants et systèmes de propulsion futurs. Il a également aidé ses clients à s’aligner sur les réglementations environnementales, à mettre en œuvre des solutions durables et à mesurer leurs progrès en matière de décarbonation.

Au troisième trimestre 2022, le Groupe a dévoilé une nouvelle notation « BIOFUEL READY » afin de soutenir le déploiement des biocarburants dans l’industrie du transport maritime. Cette notation aidera l’industrie maritime à relever les principaux défis liés à l’utilisation des biocarburants, en établissant des exigences pour garantir la sécurité des navires et la conformité environnementale.

Le Groupe a obtenu une Approbation de principe (AIP) pour un pétrolier VLCC à bicarburation GNL et préparé pour fonctionner à l’ammoniac. Cette AIP est le fruit d'une collaboration réussie entre China Merchants Energy Shipping Co., Ltd., TotalEnergies, Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd., et GTT. Le projet a évalué les implications environnementales, financières, techniques et réglementaires d’un pétrolier VLCC à bicarburation GNL, préparé pour être transformé ultérieurement en pétrolier VLCC à bicarburation à l’ammoniac.



AGROALIMENTAIRE & MATIÈRES PREMIÈRES

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 323,9 273,1 + 18,6 % + 9,6 % - + 9,0 % CA des neuf premiers mois 911,9 791,1 + 15,3 % + 9,0 % (0,2) % + 6,5 %

L'activité Agroalimentaire & Matières Premières a enregistré une croissance organique de 9,6 % au troisième trimestre, portée principalement par le dynamisme des marchés des Métaux & Minéraux, des Produits pétroliers et pétrochimiques et des Services aux gouvernements. Au cours des neuf premiers mois 2022, le chiffre d’affaires organique du Groupe a augmenté de 9,0 %.

Le segment Produits pétroliers et pétrochimiques (O&P, 31 % du chiffre d’affaires de la division) affiche une croissance organique faible à deux chiffres, tirée à la fois par les activités en amont (Upstream) et les activités liées aux échanges O&P (Trade). Le marché lié aux échanges O&P a connu une nouvelle amélioration car il bénéficie d'une hausse de la consommation de carburant, notamment en ce qui concerne le kérosène / l’essence utilisé dans l’aviation, de stocks faibles et d'initiatives d’augmentation des prix. Toutes les régions affichent une croissance, à l’exception de l’Asie (impactée par la Chine). La croissance a été particulièrement bonne aux États-Unis et au Moyen-Orient. La guerre Russie / Ukraine a entraîné des changements au niveau des routes commerciales, ce qui a profité à de nouvelles régions, telles que les Amériques ou le Moyen-Orient, qui sont devenues des nouvelles plateformes d’approvisionnement pour l’Europe. Au cours du trimestre, Bureau Veritas a continué à réorienter son portefeuille vers de nouveaux services (tels que l’externalisation de laboratoires) et des segments à valeur ajoutée (analyse d’huiles lubrifiantes, traçabilité Carbone 14 pour les biocarburants).

Le segment Métaux & Minéraux (M&M, 33 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé globalement une croissance organique élevée à un chiffre, portée par les deux segments. Les activités en amont (près des deux tiers de M&M) ont enregistré une croissance modérée à un chiffre, grâce à la plupart des zones géographiques, et en particulier les Amériques (Canada, Chili et Pérou). La croissance a ralenti par rapport à des comparables très exigeants, et par rapport au ralentissement dans l'exploration de « greenfields », suite au resserrement des conditions financières pour les explorateurs de « greenfields » juniors. Dans les tests liés à l’activité minière, les perspectives de croissance restent solides en raison de la demande autour des métaux pour soutenir la transition énergétique. La stratégie efficace du Groupe concernant les laboratoires sur site (les principales réussites incluant les mines de fer en Australie) a encore contribué à la croissance et augmente la visibilité du chiffre d’affaires. Les activités liées aux échanges ont enregistré une croissance organique à deux chiffres grâce à toutes les zones géographiques. Cette croissance a été alimentée par les principaux métaux et le charbon pour lequel la demande est restée très élevée en Asie et sur d’autres grands marchés, en tant que substitut au gaz naturel. Les activités liées aux échanges de cuivre et de métaux de base sont restées dynamiques, notamment grâce aux tendances à l'électrification dans de nombreux secteurs.

L’Agroalimentaire (22 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une croissance organique modérée à un chiffre au cours du troisième trimestre, grâce aux produits agricoles. L’Agro-industrie (en amont) affiche une croissance solide portée par les opérations brésiliennes avec de bons niveaux d’activité pour les tests liés au coton, favorisés par des récoltes record. Les activités d'inspection agricole ont enregistré une forte croissance, alimentée principalement par le Brésil, qui a notamment bénéficié d'un niveau record d’exportations de récoltes de maïs. En Europe, l’activité a connu une amélioration, bien qu’elle ait encore été perturbée par l’impact de la guerre Russie / Ukraine sur les exportations en mer Noire. L’activité Alimentaire a enregistré une légère baisse organique, conséquence des disparités entre les régions : une croissance forte aux États-Unis ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique, soutenue par l’ouverture de nouveaux laboratoires greenfield / brownfield ; une croissance faible au Canada et une baisse de la croissance en Asie-Pacifique par rapport à 2021 (restrictions liées à la mobilité). En Australie, qui est axée sur les produits laitiers, le Groupe a accéléré sa diversification vers les aliments pour animaux de compagnie, la viande et la grande distribution.



Les Services aux gouvernements (14 % du chiffre d’affaires de la division) ont enregistré une croissance organique à deux chiffres au cours du troisième trimestre dans toutes les zones géographiques. Une forte croissance a été enregistrée en Afrique, en particulier grâce au net développement des contrats de VOC (Vérification de Conformité) en République démocratique du Congo (RDC), au Nigeria, en Tanzanie, au Zimbabwe, au Ghana, ainsi que des contrats de guichet unique en RDC. Ce segment a encore bénéficié de la valeur accrue des marchandises inspectées dans le cadre des contrats existants, portée par les prix élevés des matières premières. Au Moyen-Orient, l’activité a connu une nette amélioration avec la montée en puissance d'un contrat en Irak.

Réalisations en matière de durabilité

Au cours du troisième trimestre, dans l’activité des Services aux gouvernements, le Groupe a été choisi par le gouvernement de la Côte d’Ivoire pour soutenir son ministère en charge de l’hydraulique, de l’hygiène publique et de la santé en tant que bureau de contrôle au nom de l’Agence nationale de la gestion des déchets (ANAGED). Dans une approche écocitoyenne, Bureau Veritas participe à la réalisation d’objectifs de propreté pour 21 villes à travers le pays ainsi qu’à la préservation de l’environnement et à l’amélioration des conditions de vie de la population. Le Groupe a également obtenu un contrat avec la Tanzanie pour assurer la collecte d'une écotaxe sur tous les appareils de communication électroniques importés au nom de l’Autorité de réglementation des communications de la Tanzanie.

INDUSTRIE

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 306,0 259,1 + 18,1 % + 10,6 % (0,7) % + 8,2 % CA des neuf premiers mois 870,4 746,3 + 16,6 % + 10,7 % (0,6) % + 6,5 %

L’activité Industrie fait partie des activités qui ont enregistré la meilleure performance dans le portefeuille du Groupe au cours du troisième trimestre, avec une croissance organique de 10,6 %, globalement. Cette performance s’explique par une activité solide dans le segment Power & Utilities (qui inclut les énergies renouvelables) ainsi que par le redressement des marchés Pétrole & Gaz. Au cours des neuf premiers mois 2022, l’activité Industrie a enregistré une croissance organique de 10,7 %.

Sur le plan géographique, la plupart des régions ont connu une forte croissance au cours du troisième trimestre, l’Amérique Latine et l’Asie-Pacifique étant en tête aux côtés de l’Europe. La croissance a été plus modérée en Amérique du Nord ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique.

Au niveau des marchés, le segment Power & Utilities (14 % du chiffre d’affaires de la division) a encore été un moteur de croissance important avec une performance organique à deux chiffres pendant le T3, principalement soutenue par les services Opex. L’activité a été particulièrement dynamique en Amérique Latine (Argentine, Chili et Colombie, notamment) avec la poursuite de la montée en puissance d’importants contrats remportés auprès de divers clients dans la distribution d’énergie, combinée à l’augmentation des volumes sur les contrats existants et à la renégociation de prix. L’Europe affiche également une performance très solide, en termes de chiffre d’affaires, dans la plupart des pays, en particulier au Royaume-Uni, en Espagne et en France. Comme lors du premier semestre, la France et le Royaume-Uni ont bénéficié de niveaux d’activité élevés dans les centrales nucléaires (projet EPR Flamanville 3 en France). La production d’énergie nucléaire regagne du terrain dans le contexte actuel de la crise énergétique, qui offre des opportunités de croissance attractives au Groupe, ce dernier étant reconnu pour son expertise dans ce domaine.

Le Groupe constate encore des opportunités significatives dans la production d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrogène), ainsi que pour les réseaux électriques, les technologies de mobilité électrique et Power-to-X pour créer un secteur des transports bas carbone. Plusieurs contrats ont été remportés pendant le trimestre. Aux États-Unis, les difficultés de chaîne d’approvisionnement liées à la pénurie de composants commencent à s’atténuer. Cela a donné lieu à des ventes plus importantes pour Bradley Construction Management (société acquise début 2021), qui se concentre sur les projets de construction liés à l’énergie solaire. Globalement, le pipeline de ventes continue d’augmenter et implique des acteurs Pétrole & Gaz qui opèrent leur transition vers le bas carbone en réduisant leurs émissions et en modifiant le mix énergétique.

Le segment Pétrole & Gaz (32 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance organique à deux chiffres comme lors des trimestres précédents. Ceci reflète la conversion d'un solide pipeline de ventes. Bien que les projets Capex soient bien orientés, générés par la hausse des prix du pétrole et par les conséquences de la guerre Russie / Ukraine, la croissance vient en grande partie des activités liées aux Opex, qui représentent les deux tiers du segment Pétrole & Gaz. Les ventes ont été essentiellement portées par l’Amérique Latine et, en particulier le Brésil (en termes de gains de parts de marché) et l’Argentine (grâce au volume et au prix), suivie par le Moyen-Orient (activités de contrôle des externalisations) et l’Europe (gestion de l’intégrité des actifs, en Espagne, Allemagne et Italie). Au Canada, les activités de soutien de l’évaluation des sites ont considérablement contribué à la croissance. Les activités liées aux Capex, y compris les Services d’approvisionnement, ont enregistré une croissance organique élevée à un chiffre, portée principalement par l’Asie-Pacifique (Chine et Australie, essentiellement) et le Moyen-Orient ainsi que l’Amérique du Nord. Aux États-Unis, l’activité de forage a bénéficié de l’augmentation constante du nombre de plateformes.

Ailleurs, l’activité aérospatiale a vu le flux de revenus diminuer suite à la décision de sortir du marché en Russie, tandis que l’activité automobile (4 % du chiffre d’affaires de la division) a encore été impactée par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Réalisations en matière de durabilité

Au travers de la Ligne verte BV de services et solutions dédiés à la durabilité, le Groupe accompagne ses clients dans leur cheminement vers une meilleure utilisation des ressources naturelles, la réduction de leur empreinte carbone et la promotion de pratiques plus durables. Au troisième trimestre, le Groupe s’est vu confier la supervision et le support ainsi que l’Assurance Qualité du plus grand projet solaire d’énergie verte et d'hydrogène vert en Chine. Il a également assuré les services de contrôle des pannes et d'inspection d’un vaste projet en Australie pour un grand fabricant danois de parcs éoliens.

BÂTIMENT & INFRASTRUCTURES

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 426,2 357,0 + 19,4 % + 11,0 % + 2,3 % + 6,1 % CA des neuf premiers mois 1 202,1 1 066,2 + 12,7 % + 6,2 % + 1,8 % + 4,7 %

L’activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) est celle qui a enregistré la meilleure performance dans le portefeuille du Groupe au cours du troisième trimestre, avec une croissance organique de 11,0 %, tirée principalement par les Amériques ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique. Au cours des neuf premiers mois 2022, B&I a enregistré une croissance organique de 6,2 %.

Une croissance organique à deux chiffres a été réalisée dans les activités liées à la Construction (58 % du chiffre d’affaires de la division) tandis qu’une croissance élevée à un chiffre a été enregistrée dans les activités des Bâtiments en service (42 % du chiffre d’affaires de la division).

La région Amériques (28 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une performance exceptionnelle (hausse de 29,4 % sur une base organique), principalement tirée par les États-Unis dans la plupart des segments : les services de mise en exploitation de centres de données (liés aux secteurs des propriétés commerciales), dans lesquelles le Groupe jouit d’une performance inégalée ; l’aide à la gestion de projets pour les services liés à l’Opex, essentiellement sur le marché de la Grande distribution ; les services de contrôle technique et de conformité des produits de station pour les stations de recharge de véhicules électriques (EVCS), où le Groupe continue d’enregistrer une bonne dynamique. L'intégration des récentes acquisitions, PreScience et CAP, qui se concentrent sur l’infrastructure des transports, avance comme prévu. CAP devrait connaître une légère hausse d’activité en raison des travaux de reconstruction suite au passage de l’ouragan Ian. En Amérique Latine, l’activité a encore bénéficié de la très forte reprise au Brésil (portée principalement par les services liés aux Capex) grâce à la montée en puissance de contrats importants pour des installations industrielles et en acier, ainsi qu’en Argentine.

La croissance en Europe (46 % du chiffre d’affaires de la division) a été globalement solide. Une croissance organique à deux chiffres a été atteinte en Italie (montée en puissance de contrats importants remportés dans le réseau autoroutier) tandis que l’Espagne a connu une croissance élevée à un chiffre grâce aux services Opex. La France, principal contributeur (36 % du chiffre d’affaires de la division) a obtenu une croissance organique constante de 5,8 % au cours du trimestre. La dynamique a été maintenue dans l’activité en service (près des trois-quarts des opérations françaises) principalement sous l’effet des réglementations. Bureau Veritas Solutions (assistance technique, services de conseil) a maintenu une croissance à deux chiffres, tirée par l'augmentation des effectifs et alimentée par les travaux d’efficacité énergétique (incluant les certificats blancs pour les projets éligibles). À l’inverse, les activités liées aux Capex sont restées modérées dans un marché des Nouvelles constructions en déclin. Le Groupe bénéficie d'un mix diversifié par marchés finaux avec une exposition limitée aux bâtiments résidentiels, et un intérêt plus important pour l’infrastructure et les travaux publics, qui sont soutenus par un pipeline croissant. Le pipeline de ventes lié aux nombreux programmes d'investissement dans l’UE (parmi lesquels le Pacte vert et les prochains Jeux Olympiques 2024 en France) a continué de croître.

La région Asie-Pacifique (22 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré globalement une croissance organique modérée à un chiffre. En Chine, l’activité a légèrement augmenté, toujours impactée par la « politique zéro Covid », alors que le Groupe a continué à opérer dans un contexte de stop and go , avec des sites dans l’obligation de fermer dès la moindre suspicion de cas de Covid. Après les mesures de confinement régional prises au T2, les sites de construction ont redémarré plus lentement que prévu, ce qui a eu un impact sur les opérations de Bureau Veritas, une situation qui devrait perdurer au quatrième trimestre. Ailleurs, l’activité a fortement augmenté au Japon (grâce aux services de conformité à la réglementation), en Inde (hausse de 18,2 % sur une base organique) et en Australie.

Enfin, la région Moyen-Orient & Afrique (4 % du chiffre d’affaires de la division) a enregistré une croissance très forte à deux chiffres. Elle a été portée principalement par l’Arabie saoudite et par les Émirats arabes unis qui ont continué à bénéficier du développement de nombreux projets occasionnés par le rebond des prix du pétrole.

Réalisations en matière de durabilité

Au T3, le Groupe a remporté un contrat en Colombie pour valider la conformité des bâtiments au standard de construction durable du modèle Casa Colombia, lors des phases de conception et de construction. Casa Colombia est un outil développé pour le contexte national à partir de normes mondialement acceptées et bénéficiant d’un soutien international. Il est ainsi basé sur le Quality Assurance Guide for Green Building Rating Tools élaboré par le World Green Building Council.

CERTIFICATION



EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 101,2 92,4 + 9,5 % + 6,6 % - + 2,9 % CA des neuf premiers mois 310,4 288,9 + 7,5 % + 4,9 % + 0,1 % + 2,5 %

L’activité Certification a enregistré une croissance organique de 6,6 % au troisième trimestre. Au cours des neuf premiers mois 2022, l’activité Certification a connu une croissance organique de 4,9 %.

La croissance a été soutenue à la fois par le volume et des fortes hausses de prix dans la plupart des géographies. L’Amérique Latine, l’Afrique et l’Asie-Pacifique ont réalisé une performance supérieure à la moyenne de la division, poussées par un développement commercial solide et un intérêt globalement fort pour les solutions axées sur la durabilité. Les pays où le mix d’activités a été considérablement diversifié (transition des schémas traditionnels vers de nouveaux services) sont ceux qui ont connu la plus forte croissance, comme le montrent le Brésil, l’Australie, le Vietnam et le Royaume-Uni (tirés par la durabilité) et la Chine (RSE), qui ont tous enregistré une croissance organique à deux chiffres au cours du trimestre.

Globalement, l’activité a encore été portée par la demande croissante des clients, en matière de protection de leur marque, de traçabilité et d’engagements en termes de responsabilité sociale sur toute la chaîne d’approvisionnement. Dans le portefeuille du Groupe, une croissance à deux chiffres a été réalisée dans les sous-segments Responsabilité sociale et Durabilité, Risques d’entreprise (grâce aux solutions de cybersécurité et de systèmes de gestion informatique), ainsi que les services de Formation & Personnel. La Certification alimentaire a réalisé une forte croissance à un chiffre (favorisée par la certification des produits alimentaires, la sécurité alimentaire et la durabilité alimentaire), À l’inverse, le chiffre d’affaires a légèrement diminué en ce qui concerne le QHSE et les Transports, après plusieurs plans de recertification en 2021 (cycle de trois ans pour les schémas ISO 9001, 14001 et Transports ainsi que la transition du schéma OSHAS 18001 vers le schéma ISO 45001), qui a impliqué une augmentation du nombre de jours-hommes.

Au cours du troisième trimestre, les services de certification liés à la durabilité de Bureau Veritas ont connu une croissance organique de 15%, toujours grâce à la forte demande concernant la vérification des émissions carbone, les audits ESG des chaînes d’approvisionnement, l’assurance du reporting en matière de durabilité et la Certification des systèmes de gestion de la filière du bois.

Les bénéfices tirés de la diversification du portefeuille ont encore contribué à la croissance avec une bonne dynamique sur les services liés à la durabilité, tout comme les solutions dédiées à la lutte contre la corruption, la gestion des actifs, la protection des données et les systèmes de management de l’informatique, et la continuité d’activité. Au cours du trimestre, l’offre de cybersécurité a engendré une croissance organique de 31,6 %, favorisée par une demande croissante pour plus de transparence et de contrôle sur les systèmes informatiques et de sécurité. Le Groupe a remporté un contrat international concernant la réalisation d’audits anti-corruption (ISO 37001) dans 12 pays européens pour le compte d’une entreprise japonaise spécialisée dans l’électronique.

De plus, le Groupe a poursuivi le déploiement commercial de Clarity, lancée en décembre 2021. À travers cette solution, le Groupe accompagne les entreprises dans la gestion de leur stratégie ESG, la mesure de leur performance et le suivi de leur mise en œuvre. Le pipeline commercial est bon, et des contrats sont maintenant remportés dans un large éventail de secteurs, parmi lesquels l’agroalimentaire, l’industrie, la grande distribution et l’hôtellerie.

Réalisations en matière de durabilité

Au cours du troisième trimestre 2022, Bureau Veritas a remporté de nombreux contrats dans le domaine de la durabilité. Ceux-ci vont des services de vérification de l’empreinte carbone pour une entreprise française spécialisée dans le sucre, à des services de sécurité alimentaire pour une grande chaîne de vente au détail de denrées alimentaires aux États-Unis.

Le Groupe a par exemple remporté un contrat auprès de Verkor, un pionnier européen dans le domaine des batteries de véhicules électriques, avec son partenaire OPTEL, pour assurer la traçabilité des batteries de Verkor et apporter une plus grande transparence et durabilité à sa chaîne d’approvisionnement. Ce projet s’appuie sur des audits sur site basés sur les critères suivants : hygiène et sécurité, environnement et biodiversité, droits humains et sociaux.

BIENS DE CONSOMMATION

EN MILLIONS D'EUROS 2022 2021 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE CA du 3ème trimestre 195,1 171,8 + 13,6 % + 0,6 % + 5,4 % + 7,6 % CA des neuf premiers mois 546,6 490,1 + 11,5 % + 3,0 % + 2,1 % + 6,4 %

L’activité Biens de consommation a réalisé une croissance organique de 0,6 % au troisième trimestre, après la nette reprise enregistrée en 2021 plus particulièrement en Chine, qui a été affectée par des confinements régionaux au T3 de cette année. Au cours des neuf premiers mois 2022, l’activité Biens de consommation a enregistré une croissance organique de 3,0 %.

Sur le plan géographique, la croissance a été portée principalement par les pays d’Asie du Sud-Est (le Vietnam, en particulier). La Turquie, l’Amérique Latine et le Mexique ont également connu une très forte croissance et témoignent ainsi des bénéfices de la stratégie de diversification géographique du Groupe. À l’inverse, les niveaux d’activité ont été tendus en Asie de l’Est (y compris la Chine, le Japon et la Corée du Sud) ; la Chine ayant dû faire face à l’impact de nouvelles mesures de confinement régional et à la baisse des dépenses des consommateurs globalement.

Le segment Textiles (32 % du chiffre d’affaires de la division) affiche une performance légèrement supérieure à la moyenne de la division, marquée par une situation contrastée selon les régions : une bonne dynamique en Asie du Sud-Est (Vietnam, Thaïlande et Sri Lanka, essentiellement), qui a continué à bénéficier d’un approvisionnement hors de Chine ; une activité forte en Turquie, toujours soutenue par les modèles de délocalisation de proximité des détaillants européens ; une baisse du chiffre d'affaires en Chine du fait de l’effet combiné des confinements régionaux sur certains sites de fabrication, et de la diminution de la demande de tests en raison des stocks élevés des clients de détail ayant un impact notamment sur l’activité des inspections. Au cours du trimestre, le Groupe a continué à axer ses efforts sur la diversification en accélérant sa part dans le segment des vêtements de sport et en passant de la grande distribution aux marques, à travers le développement du contrôle préalable de la chaîne d’approvisionnement, des labellisations durables et de la gestion durable des produits chimiques.

Les segments Biens durables / Jouets / Hygiène et Beauté (36 % du chiffre d’affaires de la division) ont réalisé une performance inférieure à la moyenne de la division. Le segment Biens durables, qui inclut les petits équipements et les produits de bricolage, a été impacté par un niveau élevé de stocks et par des lancements de produits moins nombreux, qui ont notamment affecté les opérations chinoises. Le segment Jouets a connu une croissance à l’approche de la période de Noël globalement (sauf en Chine). Alors que le segment Produits cosmétiques, Hygiène et Beauté a connu une baisse de performance, les produits de luxe ont gardé une bonne dynamique grâce à l’Italie. Les services d’inspection et d’audit ont enregistré une croissance organique à deux chiffres, grâce à la forte demande entourant les audits sociaux et RSE dans la plupart des régions (et notamment en Asie). Au T3, l’acquisition, aux États-Unis, de Galbraith Laboratories Inc., qui propose des solutions de tests analytiques dans le domaine de la Santé à un large éventail de segments industriels, permettra au Groupe d’accélérer sa diversification géographique et de se lancer dans de nouveaux services.

Enfin, le segment Technologies7 (32 % du chiffre d’affaires de la division) a réalisé une performance inférieure à la moyenne de la division, avec une performance organique à deux chiffres dans l’Automobile (services d’homologation et tests de fiabilité, notamment alimentés par la Chine) tandis que les activités de Produits électriques & électroniques et de tests dans le Wireless ont été moins performantes. La croissance des tests dans le Wireless (produits de technologies sans fil / de l’Internet des objets (IoT) a été impactée par les confinements liés à la Covid-19 en Chine ainsi que par les retards de projets en Corée du Sud et à Taïwan. L’activité devrait rester en demi-teinte au quatrième trimestre 2022 du fait que les clients revoient la planification de leurs lancements de produits. En Chine, l’activité sur le marché national a contribué à la croissance. Le Groupe a continué à développer des projets afin de renforcer sa présence localement.

Réalisations en matière de durabilité

Au troisième trimestre 2022, le Groupe a ouvert un laboratoire Hygiène, Beauté et Environnement à Xi’an, dans la province du Shaanxi située au centre de la Chine. Le laboratoire se spécialise dans les services de tests de produits de santé, de soins d’hygiène et de produits de beauté à base de plantes.

Le Groupe a également obtenu un contrat de gestion durable de produits chimiques auprès d’un grand détaillant européen de vêtements de sport. Le Groupe confirme ainsi sa position de leader dans ce domaine (zéro rejet de produits chimiques dangereux).

Ce communiqué de presse (y compris ses annexes) contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les objectifs et prévisions à ce jour de la direction de Bureau Veritas. Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants tels que ceux décrits dans le Document d’enregistrement universel enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers qui font que les résultats finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions. Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et Bureau Veritas n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre raison, sous réserve de la réglementation applicable.



ANNEXE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ÈME TRIMESTRE (T3) ET DES NEUF PREMIERS MOIS (9M) 2022 PAR ACTIVITÉ

EN MILLIONS D'EUROS T3 / 9M 2022 T3 / 9M 2021 VARIATION ORGANIQUE PÉRIMÈTRE CHANGE Marine & Offshore 104,7 92,3 + 13,4 % + 9,7 % - + 3,7 % Agroalimentaire & Matières Premières 323,9 273,1 + 18,6 % + 9,6 % - + 9,0 % Industrie 306,0 259,1 + 18,1 % + 10,6 % (0,7) % + 8,2 % Bâtiment & Infrastructures 426,2 357,0 + 19,4 % + 11,0 % + 2,3 % + 6,1 % Certification 101,2 92,4 + 9,5 % + 6,6 % - + 2,9 % Biens de consommation 195,1 171,8 + 13,6 % + 0,6 % + 5,4 % + 7,6 % CA du 3ème trimestre 1 457,1 1 245,7 + 17,0 % + 8,7 % + 1,3 % + 7,0 % Marine & Offshore 309,2 281,5 + 9,8 % + 7,2 % - + 2,6 % Agroalimentaire & Matières Premières 911,9 791,1 + 15,3 % + 9,0 % (0,2) % + 6,5 % Industrie 870,4 746,3 + 16,6 % + 10,7 % (0,6) % + 6,5 % Bâtiment & Infrastructures 1 202,1 1 066,2 + 12,7 % + 6,2 % + 1,8 % + 4,7 % Certification 310,4 288,9 + 7,5 % + 4,9 % + 0,1 % + 2,5 % Biens de consommation 546,6 490,1 + 11,5 % + 3,0 % + 2,1 % + 6,4 % CA des neufs premiers mois 4 150,5 3 664,1 + 13,3 % + 7,3 % + 0,7 % + 5,3 %

ANNEXE 2 : CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS 2022 PAR TRIMESTRE

CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 PAR TRIMESTRE EN MILLIONS D'EUROS T1 T2 T3 Marine & Offshore 101,4 103,1 104,7 Agroalimentaire & Matières Premières 280,7 307,3 323,9 Industrie 269,5 294,8 306,0 Bâtiment & Infrastructures 388,2 387,7 426,2 Certification 97,3 111,9 101,2 Biens de consommation 153,0 198,5 195,1 Total Groupe 1 290,1 1 403,3 1,457,1

ANNEXE 3 : INDICATEURS CLÉS – RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE (RSE)

ODD des

Nations Unies 9M 2022 Exercice 2021 Ambition 2025 LE CAPITAL SOCIAL ET LE CAPITAL HUMAIN Taux total d’accidents (TAR) 8 N° 3 0,25 0,27 0,26 Taux de féminisation des postes de direction 9 N° 5 29,9 % 26,5 % 35,0 % Nombre d’heures de formation par employé (par an) 10 N° 8 23,0 29,9 35,0 LE CAPITAL NATUREL Émissions de CO 2 par employé (tonnes par an) 11 N° 13 2,30 2,49 2,00 LA GOUVERNANCE Part des collaborateurs formés au Code d’éthique 12 N° 16 95,6 % 95,8 % 99,0 %

ANNEXE 4 : DÉFINITIONS ET RAPPROCHEMENT DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AVEC LES INDICATEURS IFRS





Le processus de gestion de Bureau Veritas repose sur les indicateurs alternatifs de performance présentés ci-après, Ceux-ci ont été déterminés dans le cadre de la planification budgétaire et du reporting du Groupe, en interne et en externe, Bureau Veritas estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires utiles pour les utilisateurs des états financiers pour comprendre de façon adéquate la performance du Groupe, notamment sur le plan opérationnel, En outre, certains de ces indicateurs font référence dans l’industrie du « TIC » (Test, Inspection, Certification) et sont ceux principalement utilisés et suivis par la communauté financière, Ces indicateurs alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires des indicateurs IFRS et des mouvements qui en découlent,

CROISSANCE

Croissance totale du chiffre d’affaires

Le pourcentage de croissance totale du chiffre d’affaires est un ratio qui mesure l’évolution du chiffre d’affaires du Groupe tel qu’il existe à la fin de l’exercice N par rapport à l’exercice N-1, La croissance totale du chiffre d’affaires se décompose en 3 éléments :

La croissance organique ;

L'impact périmètre ;

L’effet de change,





Croissance organique

Le Groupe suit en interne et publie une croissance « organique » de son chiffre d’affaires que la Direction considère comme plus représentative de la performance opérationnelle pour chacun de ses secteurs d’activité,

La principale mesure de gestion et de contrôle de la croissance du chiffre d’affaires du Groupe est une croissance comparable, En effet, celle-ci permet de suivre l’évolution des activités du Groupe hors effets de change qui sont exogènes à Bureau Veritas, et des effets de portefeuille, qui concernent des activités nouvelles ou ne faisant plus partie du portefeuille d’activités, Cette mesure est utilisée pour l’analyse interne de la performance,

Bureau Veritas estime que cette mesure offre à la Direction et aux investisseurs une compréhension plus complète des résultats d’exploitation sous-jacents et des tendances des activités en cours, en excluant l’effet des acquisitions, des désinvestissements, y compris les cessions pures, ainsi que la cessation non désirée des activités (comme par exemple en raison de l’apparition de sanctions internationales), et l’évolution des taux de change pour les activités qui sont assujetties à la volatilité et qui peuvent occulter les tendances sous-jacentes,

Le Groupe estime également que la présentation séparée du chiffre d’affaires organique de ses activités fournit à la Direction et aux investisseurs des informations utiles sur les tendances de ses activités industrielles et permet une comparaison plus directe avec d'autres entreprises du secteur,

La croissance organique du chiffre d’affaires représente le pourcentage de croissance du chiffre d’affaires, présenté au niveau du Groupe et pour chaque activité, à périmètre et taux de change constants sur des périodes comparables :

à périmètre de consolidation constant : effet de variation de périmètre retraité sur la base d'une période de douze mois ;

à taux de change constants : exercice N retraité en utilisant les taux de change de l’exercice N-1,

Impact périmètre

Afin d’établir une comparaison à données comparables, l’impact des changements dans le périmètre de consolidation est déterminé :

pour les acquisitions de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises durant l’exercice N ;

pour les acquisitions de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l'exercice N, le chiffre d’affaires généré par les activités acquises pendant les mois durant lesquels les activités acquises n’étaient pas consolidées en N-1 ;

pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ;

N-1 pendant les mois où les activités ne faisaient pas partie du Groupe durant l’exercice N ; pour les cessions et désinvestissements de l’exercice N-1, en déduisant du chiffre d’affaires de l’exercice N-1, le chiffre d’affaires généré par les activités cédées et désinvesties durant l’exercice

N-1 avant la cession,

Effet de change

L’effet de change est calculé en convertissant le chiffre d’affaires de l’exercice N aux taux de change de l’exercice N-1.

