YayPay by Quadient reconnue Leader Technologique dans l’étude SPARK Matrix 2022 des solutions de gestion des comptes clients

L ’ étud e SPARK Matrix™ de Quadrant Knowledge Solutions établi t une analyse comparative et un classement des principaux fournisseurs de solution s de gestion des comptes clients

YayPay by Quadient, solution complète de gestion des comptes clients, s’est distinguée en matière d'excellence technologique et d'impact sur les clients

Paris, le 26 octobre 2022

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce que sa solution cloud YayPay by Quadient a été listée parmi les Leaders Technologiques 2022 par Quadrant Knowledge Solutions, dans son étude SPARK Matrix du marché mondial des applications de gestion des comptes clients.

L’étude SPARK Matrix™: Accounts Receivable Applications 2022 de Quadrant Knowledge Solutions livre une analyse détaillée de la dynamique du marché mondial, les principales tendances et un panorama des offreurs de solutions du marché. Elle intègre une analyse comparative et un classement des principaux fournisseurs via sa matrice SPARK Matrix. Les informations stratégiques qu’elle contient permettent aux utilisateurs d'évaluer les performances des différents fournisseurs, leurs avantages relatifs et leur position sur le marché.

« La solution YayPay de Quadient, grâce à sa technologie complète de gestion des comptes clients, a reçu des notes élevées sur les critères d'excellence technologique et d'impact sur les clients, ce qui lui vaut d’être positionnée parmi les Leaders Technologiques dans la matrice SPARK 2022 du marché des applications de gestion des comptes clients », explique Nikhilesh Naik, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions. « YayPay s'appuie sur des technologies émergentes comme le Machine Learning pour identifier les factures et les clients à risque, prédire les risques de recouvrement et identifier les meilleurs payeurs. De plus, la solution permet aux entreprises de diffuser un contenu personnalisé et ciblé à travers plusieurs canaux comme les portails clients, le courrier ou e-mail, et améliorer ainsi la gestion de l'expérience client ».

YayPay by Quadient permet aux entreprises de gérer de manière transparente leurs opérations de trésorerie ou le circuit complet de la commande à l'encaissement tout en maintenant la synchronisation entre les systèmes de gestion des commandes, des relations et de la communication avec les clients. La solution est partie intégrante de la plateforme cloud d’Automatisation Intelligente des Communications de Quadient, une offre complète qui comprend également l'automatisation et la gestion du poste fournisseurs (AP), la gestion des communications client (CCM) et de la distribution multicanale des documents, ainsi que la gestion du parcours client.

« En offrant aux entreprises de toutes tailles une plateforme conviviale et riche en fonctionnalités, nous transformons la façon de travailler des équipes financières », a déclaré Chris Hartigan, Directeur des Solutions d’Automatisation Intelligente des Communications chez Quadient. « Nous avons lancé une solution complète d’automatisation de la gestion des comptes clients proposant l'évaluation du crédit, la gestion des recouvrements, un portail de paiement, l’envoi digital ou par courrier des factures, les litiges et retenues, à travers des modules de gestion de trésorerie et d’analyse des données. Nous sommes fiers d’être reconnus Leader Technologique par Quadrant Knowledge Solutions, soulignant ainsi ce qui nous différencie des autres solutions de gestion du poste client ».

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices SBF 120®, CAC® Mid 60 et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

À propos de Quadrant Knowledge Solutions

Quadrant Knowledge Solutions est une société mondiale de conseil et d'expertise-conseil dont l'objectif est d'aider les clients, en tant que partenaire stratégique, à atteindre les objectifs de transformation de l'entreprise grâce à des services de conseil stratégique en affaires et en croissance. Les produits de recherche et de conseil de Quadrant sont conçus pour fournir des informations complètes et des idées stratégiques afin d'aider les clients à formuler des stratégies de croissance pour survivre et prospérer dans des environnements commerciaux en constante évolution.

Pour retrouver toutes les études disponibles, visitez https://quadrant-solutions.com/market-research/.

