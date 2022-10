MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires à 9 mois 2022 historique de 125,4 ME (+10%)

MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires à 9 mois 2022 historique de 125,4 M€ (+10%)

Grenoble, le 26 octobre 2022 – 18h. - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, confirme la bonne orientation de ses activités avec un chiffre d’affaires sur le 3ème trimestre 2022 de 40,8 M€ en croissance de 7% par rapport au T3 2021. L’activité des 9 premiers mois de l’année bénéficie de cette trajectoire de croissance et s’apprécie de 10% par rapport à l’exercice 2021 pour se porter à 125,4 M€ à fin septembre 2022. Le Groupe établit ainsi un nouveau record de chiffre d’affaires en dépassant son niveau de 2019 qui était de 122,9 M€ (soit +2%).

En millions d’euros 2022 2021 Variation

en % CA 1er semestre 84,6 75,7 + 12% CA 3ème trimestre 40,8 38,3 + 7% CA 9 mois 125,4 114,0 + 10%

Chiffres 2022 non audités

L’activité Travail Temporaire (86% du CA du Groupe) s’élève à 108,2 M€ sur les 9 premiers mois de l’année 2022 et progresse de +9% par rapport à l’exercice 2021, notamment portée par un 3ème trimestre en progression de +5% à 36 M€. Le Groupe continue de s’inscrire dans la tendance nationale du Travail Temporaire qui progresse de + 9%1 sur la même période. Si le BTP porte la majeure partie de la croissance, la division bénéficie également de la diversification de ses métiers avec la montée en puissance de secteurs à plus forte marge tels que l’Industrie et l’Agroalimentaire, mais également du développement du Transport et de la Logistique. De plus, le démarrage des deux chantiers d’envergure « Canal Seine-Nord » et « Lyon-Turin » dont les travaux devraient s’étendre sur plusieurs dizaines d’années, contribuera au chiffre d’affaires dès le 4ème trimestre 2022.

Bénéficiant d’une demande toujours soutenue en prestations de services auprès des syndics immobiliers (AT Patrimoine), l’activité Formation (5% du CA Groupe) s’inscrit à fin septembre 2022 à 6,3 M€ et progresse de + 16% par rapport à 2021 (5,5 M€).

De même, l’activité Portage Salarial (5% du CA Groupe) voit son chiffre d’affaires progresser de 16% sur le 3ème trimestre 2022 pour s’établir à 2,1 M€ (vs 1,9 M€ en 2021). Cette bonne performance liée à l’augmentation du nombre de portés et de missions sur la période, permet au CA sur 9 mois de s’établir à 6,6 M€ (+12% par rapport à 2021) et confirme le bon positionnement de l’offre de Mare Nostrum dans un marché de l’emploi en recherche de flexibilité.

Sous l’impulsion des dernières acquisitions (Uni’TT et L’Agence Unique), l’activité Prestations de services RH & Autres enregistre une forte croissance de son activité (+ 70%) pour s’inscrire à 2,8 M€ sur les 9 premiers mois de 2022 contre 1,6 M€ en 2021. A périmètre comparable, l’activité organique demeure cependant soutenue et progresse de +14% pour s’inscrire à 1,8 M€.

Le chiffre d’affaires de l’activité Recrutement s’élève pour sa part à 1,5 M€ sur 9 mois en croissance de 15 % comparé à la même période l’an passé (1,3 M€).

Dans un contexte économique complexe, Mare Nostrum confirme sa volonté de renouer avec la profitabilité nette sur l’exercice 2022 et renouvelle son ambition de devenir un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI.

Prochain RDV : 26 janvier 2023 - Chiffre d'affaires annuel 2022

Prochain RDV : 26 janvier 2023 - Chiffre d’affaires annuel 2022

A propos de Mare Nostrum :

Depuis plus de 18 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR

1 PrismEmploi (Janvier à août 2022) + estimation interne (Septembre 2022)

