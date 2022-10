SYNERGIE : Activité toujours en croissance au 3ème trimestre : +5,3%

French English

ACTIVITÉ TOUJOURS EN CROISSANCE AU 3ÈME TRIMESTRE +5,3%

en M€ T3 2022 T3 2021 Variation 9 mois 2022 9 mois

2021 Variation



International 419,5 412,6 +1,7% 1.246,1 1.150,9 +8,3% France 317,9 287,5 +10,6% 921,1 829,7 +11,0% Total 737,4 700,1 +5,3% 2.167,2 1.980,7 +9,4%





Avec un troisième trimestre en nette hausse (+5,3%), SYNERGIE affiche un chiffre d’affaires sur neuf mois de 2.167,2M€, en progression de 9,4% par rapport à 2021 (9,1% à périmètre et devise constants).

Cette performance a été réalisée grâce à l’agilité du Groupe et à son aptitude à faire face aux tensions croissantes de sourcing.

Durant le troisième trimestre, la dynamique de l’activité a été portée en particulier par la France (+10,6%) et les filiales à l’International les plus significatives (Italie, Belgique), la contribution de l’International se stabilisant à un niveau élevé proche de 57%. Le poids de l’Europe du Sud reste prépondérant avec un chiffre d’affaires de 730,6M€ au 30 septembre, contre 458,3M€ en Europe du Nord et de l’Est et 57,2M€ hors Europe.

En France, notre chiffre d’affaires s’établit à 921,1M€ sur neuf mois (880,9M€ hors services numériques). Le dynamisme actuel de grands donneurs d’ordre, notamment dans l’aéronautique, a fortement contribué à cette performance ainsi que le très bon niveau de consommation durant la période estivale, favorable au secteur des services (tourisme, évènementiel …).

Nos filiales spécialisées dans les Services Numériques ont réalisé un chiffre d’affaires de 55,5M€ au 30 septembre (+10,2%), avec une accélération de la croissance sur le troisième trimestre (+12,6%), confortant SYNERGIE dans sa stratégie de développer des activités à plus forte valeur ajoutée.

Confiant dans ses performances et bénéficiant d’une structure financière renforcée, le Groupe SYNERGIE étudie très activement des dossiers de croissance externe afin de poursuivre son développement, l’accord signé en septembre pour l’acquisition de la société polonaise INTERKADRA permettant d’ores et déjà de renforcer ses capacités de sourcing.

Dans ce contexte, SYNERGIE maintient son objectif de 2,9 Milliards d’euros pour l’ensemble de l’année.

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires annuel 2022 le 1er février 2023 après Bourse

