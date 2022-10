IGS e Vaultinum firmano un accordo di partnership per una due diligence tecnologica più solida

German Italian Spanish

LONDRA, Oct. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vaultinum, specializzata in protezione e audit di software, ha sviluppato uno strumento automatizzato di due diligence tecnologica che analizza ogni singola riga di un codice software per individuarne i punti di forza e le vulnerabilità su tre livelli principali: sicurezza informatica, proprietà intellettuale e scalabilità.

La trasformazione digitale dell'economia ha aumentato la dipendenza dai software per le aziende di ogni tipo e settore, e allo stesso tempo ha reso più importante che mai la prosecuzione delle migliori prassi in termini di coding e software.

"Le imprese di qualsiasi dimensione sono sempre più coscienti dei rischi nascosti legati ai software proprietari e sono ora alla ricerca di soluzioni di due diligence tecnologica che forniscano un'analisi esaustiva e affidabile del codice sorgente del software e del suo ambiente IT. La nostra soluzione di due diligence tecnologica, che coniuga scansione del codice sorgente, valutazione online e analisi di professionisti, è stata sviluppata dagli esperti informatici di Vaultinum per rispondere a questa crescente esigenza", dichiara Guillaume Acard, CTO di Vaultinum.

Information Governance Services ("IGS") è una società di consulenza specializzata in data protection, diritto della privacy e governance delle informazioni, con particolare riferimento alla sfera sanitaria. Lo scopo della partnership è innalzare gli standard in fatto di conformità.

Insieme, IGS e Vaultinum garantiranno un meccanismo più solido per assicurare i sistemi: unendo le competenze legali, di privacy e di etica di cui IGS già dispone con il livello di capacità tecniche apportato da Vaultinum, saremo in grado di tutelare ancora meglio gli interessi dei nostri clienti.

Sarah Tantin, Managing Consultant di IGS, dichiara: "In IGS, la priorità è fare la differenza per ciascuno dei nostri clienti, in modo che possano concentrarsi sulla loro mission principale: salvare vite, perfezionare le cure mediche e rendere il mondo un posto migliore. Questa partnership consentirà ai nostri clienti di fare scelte più consapevoli ogni volta che dovranno implementare tecnologie a supporto del loro lavoro".

Vaultinum è una terza parte indipendente di fiducia, specializzata nella protezione e nell'audit degli asset digitali. Dal 1976 Vaultinum permette a migliaia di imprese digitali e di investitori di proteggere le proprie innovazioni con soluzioni pensate per tutelare la loro proprietà intellettuale, garantire la continuità dell'attività imprenditoriale e contrastare i rischi informatici e di software.

CONTATTO Marine Yborra, CMO

AZIENDA Vaultinum

E-MAIL my@vaultinum.com

WEB www.vaultinum.com

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d0b3458-e58b-4b20-97ae-b2775f019d86