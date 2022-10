Corbion Interim Management Statement Q3 2022

English Dutch

Corbion boekte in de eerste negen maanden van 2022 een netto-omzet van € 1.080,4 miljoen dankzij een groei van de netto-omzet met 35,5%. De aangepaste EBITDA nam in de eerste negen maanden van 2022 met 25,8% toe tot € 142,8 miljoen.



Olivier Rigaud, CEO, gaf de volgende toelichting: “Al onze business units kunnen opnieuw terugblikken op een kwartaal van sterke omzetgroei. In een tijd van ongekende kosteninflatie en ontwrichting van de toeleveringsketens, zijn wij in staat gebleken om ons aan te passen aan de veranderende wensen van onze klanten en een hoog service niveau te verlenen. De gedisciplineerde invoering van prijsverhogingen en daarnaast de mixverbeteringen resulteerden wederom in een sterke kwartaal EBITDA. In onze kernactiviteiten compenseerden de mixverbeteringen ruimschoots voor de lagere volumes en dit onderstreept de veerkracht van onze gedifferentieerde portfolio. De meeste marktsegmenten doen het nog altijd goed, afgezien van de PLA-markt die momenteel zwakte vertoont. We blijven vertrouwen houden in de lange termijn vooruitzichten van de PLA-markt. AlgaPrime DHA liet aanhoudend sterke groei zien en leverde daardoor een grotere bijdrage aan de EBITDA. Vooruitblikkend, liggen wij op koers voor een substantiële verbetering van onze aangepaste EBITDA, in absolute termen, vergeleken met vorig jaar. Naargelang de inflatoire omgeving passen wij ons verder aan via prijsherzieningen en de realisatie van operationele efficiencies. Wij handhaven onze guidance voor heel 2022.”

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste negen maanden van 2022

De netto-omzet groeide met 35,5%; de autonome groei was 23,8% (23,3% voor de kernactiviteiten)

De aangepaste EBITDA bedroeg € 142,8 miljoen, een autonome toename van 7,1%

De aangepaste EBITDA-marge kwam uit op 13,2% (12,7% voor de kernactiviteiten)

Het bedrijfsresultaat over de eerste negen maanden bedroeg € 91,7 miljoen, een autonome afname met 22,1%, meest vanwege eenmalige baten vanwege verkoop van activiteiten in 2021 (Frozen Dough en landverkoop).

€ miljoen YTD 2022 YTD 2021 Totale groei Autonome groei Netto-omzet 1.080,4 797,6 35,5% 23,8% Aangepaste EBITDA 142,8 113,5 25,8% 7,1% Aangepaste EBITDA-marge 13,2% 14,2% Bedrijfsresultaat 91,7 95,5 -4,0% -22,1%





Bijlage