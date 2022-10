MAISONS DU MONDE : ACTIVITÉ DU TROISIEME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS 2022

English French

COMMUNIQUE DE PRESSE

ACTIVITÉ DU TROISIEME TRIMESTRE ET DES NEUF PREMIERS MOIS 2022

Activité du T3 2022 en ligne avec les attentes, dans un environnement toujours complexe

Objectifs annuels inchangés

GMV groupe : 948 millions d’euros sur les neufs premiers mois de 2022

(-2,5 % vs 9M 2021, +16,3 % vs 9M 2019)

304,3 millions d’euros sur le troisième trimestre

(-3,1 % vs T3 2021, +12 % vs T3 2019)

Solide dynamique de la marketplace au T3, GMV de 30,2 millions d’euros, +124,2 % vs T3 2021

Ventes groupe : 882,4 millions d’euros sur les neuf premiers mois de 2022

(-5,9 % vs 9M 2021, +8 % vs 9M 2019)

278,5 millions d’euros sur le troisième trimestre

(-8,2 % vs T3 2021, +2,5 % vs T3 2019) Succès des initiatives commerciales liées à la rentrée scolaire Amélioration du niveau des stocks

Le plan d’action annoncé en mai visant à contenir les coûts et protéger le cash est en bonne voie. Nouvelles initiatives pour soutenir la performance 2023

Objectifs annuels 2022 inchangés

NANTES – 27 octobre 2022, 7h00 CEST – Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM ; ISIN : FR0013153541), le leader européen de la maison inspirante et accessible, a publié le chiffre d'affaires du groupe pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2022. La conférence téléphonique aura lieu à 9h00 CEST (voir les détails en page 8).

Julie Walbaum, Directrice Générale de Maisons du Monde, a déclaré :

“Notre performance au troisième trimestre 2022 est en ligne avec nos attentes, dans un environnement mondial qui reste très complexe. Les initiatives commerciales que nous avons mises en place depuis la fin du mois de mai, ainsi que nos efforts soutenus en matière de réapprovisionnement des stocks, portent leurs fruits et devraient continuer à soutenir notre activité jusqu'à la fin de l'année. En conséquence, malgré l'inflation élevée et la faiblesse des dépenses discrétionnaires, nous prévoyons toujours une amélioration des ventes au quatrième trimestre, grâce à des niveaux de stocks plus élevés, une activité promotionnelle soutenue et un effet de base plus favorable sur le web. Le plan d'action visant à contenir les coûts et protéger le cash, que nous avons lancé au deuxième trimestre, produit également les effets escomptés.

Nos objectifs annuels 2022 restent donc inchangés. Nous demeurons pleinement confiants dans la solidité des fondamentaux de Maisons du Monde, qui associe une « love brand », une offre riche de meubles et décoration désirables et de plus en plus durables, et un modèle commercial omnicanal unique."

Principaux développements commerciaux du T3 2022

Sur le trimestre, Maisons du Monde a continué de renforcer sa love brand auprès des consommateurs par sa créativité, son inspiration et son engagement tout en déployant son modèle omnicanal unique.

Marque et clients

Le nombre total de clients actifs a atteint 2,1 millions au 30 septembre 2022, dont 687 000 nouveaux clients (32 % de la base de clients actifs). La base de consommateurs omnicanaux a augmenté de +8 % sur le trimestre. La communauté Instagram de Maisons du Monde a progressé de +5 % vs T3 2021, atteignant 5,4 millions de followers à travers l'Europe.

Collections

Au cours de l'été, Maisons du Monde a dévoilé ses collections Automne-Hiver, invitant ses clients à s'ouvrir au monde via une exploration inspirante de six régions du monde. Les collections couvrent plus de 2 300 produits, des tissus naturels et des créations artisanales du thème Ussel aux céramiques colorées et aux textiles joyeux de la gamme Montevideo, en passant par la charmante extravagance du Bloomsbury britannique. Ces collections répondent aux attentes de nos consommateurs cibles : cocooning et optimisme. Les collections de Maisons du Monde ont été approuvées par les experts du secteur dans toute l'Europe, comme en atteste la hausse de 61% de mentions dans la presse par rapport au T3 2021.

De plus, fidèle à sa mission d'être la marque de décoration et de maison la plus désirable et la plus durable d'Europe, Maisons du Monde s'est associée à Sakina M'Sa, créatrice pionnière et leader d'opinion dans le domaine de la mode durable, pour créer une collection en édition limitée de 25 produits de décoration inspirants et durables (céramique fabriquée en Europe et coton biologique pour les textiles).

Initiatives commerciales et opérationnelles

Pendant le T3, Maisons du Monde a mis en place de nombreuses initiatives pour faciliter l’expérience d’achat et améliorer la satisfaction client :

Lancement de la marketplace dans un troisième pays : comptant déjà 157 marques partenaires et 31 000 articles, la marketplace a été lancée en Italie en septembre. Les premières semaines sont très prometteuses

Lancement d’une nouvelle solution de paiement innovante en France : dans un contexte de pouvoir d’achat contraint, Maisons du Monde a développé, en partenariat avec la fintech Alma, une solution de paiement fractionnée orientée client et gratuite. Le taux d’adoption a été élevé dès le lancement et les retours des consommateurs sont excellents

Important contrat remporté par nos équipes B2B pour le Stade de France, impliquant la refonte de plusieurs espaces, dont des bars VIP, et la transformation temporaire d'une loge en chambre d'hôtel pour des événements estivaux

Organisation de notre 4ème Rendez-vous Déco annuel, un événement numérique auquel ont participé plus de 2 000 architectes et designers et où Maisons du Monde expose son point de vue sur les tendances de la maison et du style de vie.

En 2022 Maisons du Monde s’est concentré par ailleurs sur deux priorités opérationnelles :

Une gestion active de son réseau de magasins. Au 30 septembre 2022, Maisons du Monde comptait 352 magasins vs 350 à la fin du mois de juin, avec l'ouverture de trois nouveaux magasins en France, en Italie et en Espagne et une fermeture en Italie

Des progrès significatifs dans le réapprovisionnement des stocks, notamment sur le meuble, avec un taux de disponibilité immédiate de 72 % fin septembre

vs 58 % fin juin 2022.

Engagements ESG

Les engagements ESG de Maisons du Monde sont au cœur du projet de l’entreprise. Les équipes ont progressé sur la trajectoire fixée, avec des réalisations majeures :

Développement de l’offre de produits durables, avec 31 % des collections automne/hiver intégrés à la sélection "Good is Beautiful"

Création de 6 espaces de vie "Good is Beautiful" pour des personnes dans le besoin, en partenariat avec des organisations locales à but non lucratif (par exemple, la Fondation des Femmes à Paris)

Déploiement des ambassadeurs "Good is Beautiful" dans 100 % des magasins

Mise en œuvre du plan de sobriété énergétique dans l’ensemble du réseau de magasins à partir d'octobre 2022, pour économiser sur le chauffage et l’éclairage, ainsi que dans les entrepôts et les sièges du Groupe.

Données financières du T3





Résumé des ventes

(en millions d’euros) T3 22 T3 21 %

Variation 9M 22 9M 21 %

Variation GMV Groupe 304,3 313,9 -3,1% 948,0 972,4 -2,5% Ventes 278,5 303,4 -8,2% 882,4 937,8 -5,9% % variation à périmètre comparable1 -9,6% -4,0% -7,8% +19,1% Ventes par canal de distribution Réseau de magasins 198,9 217,9 -8,7% 606,0 591,4 +2,5% % des ventes 71,4% 71,8% 68,7% 63,1% Ventes en ligne 79,6 85,5 -6,9% 276,4 346,3 -20,2% % des ventes 28,6% 28,2% 31,3% 36,9% Ventes par zone géographique France 146,8 164,1 -10,6% 459,4 496,3 -7,4% % des ventes 52,7% 54,1% 52,1% 52,9% International 131.7 139,3 -5,5% 423,0 441,5 -4,2% % des ventes 47,3% 45,9% 47,9% 47,1% Ventes par catégorie de produits Décoration 164,2 178,6 -8,1% 491,6 510,5 -3,7% % des ventes 58,9% 58,9% 55,7% 54,4% Meubles 114,3 124,8 -8,4% 390,8 427,2 -8,5% % des ventes 41,1% 41,1% 44,3% 45,6%

GMV de 304,3 millions d’euros (-3,1 % vs T3 2021) ; ventes de 278,5 millions d’euros (-8,2 % vs T3 2021)

Après un deuxième trimestre où les ventes avaient reculé de -8,3 % vs T2 2021, en raison d'un ralentissement soudain de la disponibilité des matériaux à partir de la mi-mai, la performance du T3 a été assez similaire, avec une séquence mensuelle toutefois différente. L’activité de juillet a été conforme à ce que nous avions observé en mai/juin, avec une baisse à deux chiffres (« low double digits ») tandis que le mois d'août a été stable par rapport à l’année précédente, tiré par un niveau de stock plus élevé qu'en 2021. L'activité de septembre, bien que toujours négative par rapport à l’année précédente, a été nettement meilleure que les mois précédents, grâce à la hausse de la fréquentation et à une activité promotionnelle plus importante pour soutenir le taux de conversion des ventes et gérer le risque de surstockage.

GMV et ventes par canal

La stratégie omnicanale de Maisons du Monde, dont la marketplace fait partie intégrante, continue de démontrer sa pertinence et de conforter son avantage comparatif.

La GMV en ligne a atteint 103,4 millions d’euros au T3, une augmentation de 7,7% grâce à la combinaison d’une croissance robuste de la GMV de la marketplace en France (+80 %) et d’une forte contribution du lancement de la marketplace en Espagne au T2 2022.

Par conséquent, la marketplace a représenté une part significative de la GMV en ligne totale au T3 :

La GMV de la marketplace en France a atteint 42 % du total de la GMV France en ligne

La GMV de la marketplace en Espagne a atteint 39 % du total de la GMV espagnole en ligne

Au total la marketplace a représenté 29 % de la GMV en ligne totale au T3.

Ventes du T3

Les ventes en ligne ont atteint 79,6 millions d’euros au T3 (-6.9 %), représentant 29 % des ventes du groupe sur le trimestre. Le traffic a progressé de près de +15 %, en nette amélioration après la baisse de -13 % enregistrée au premier semestre. Par rapport au T3 2019, le trafic a augmenté de plus de deux tiers.

Les ventes en magasin ont atteint 198,9 millions d'euros au T3. Après un S1 2022 positif, en partie porté par un effet de base favorable vs S1 2021 (fermeture partielle des magasins), le T3 a enregistré une baisse - 8,7 %, avec un retrait de -9 % du trafic par rapport à l’année précédente.

Ventes par catégorie

Les ventes de décoration ont représenté 164,2 millions d’euros, en baisse de -8,1 % vs T3 2021, soit 59 % des ventes totales du trimestre. Elles ont également représenté 61 % des ventes en France, dont la grande majorité (83 %) a été réalisée en magasin. Les cadres, les luminaires et les arts de la table ont particulièrement bien performé.

Les ventes de meubles ont atteint 114,3 millions d'euros, soit une baisse de -8,4 % vs T3 2021. 45 % des ventes de meubles ont été réalisées en ligne grâce à une activité internationale dynamique. Les meilleures ventes ont concerné les fauteuils, les canapés, les tables et le mobilier d'extérieur.

Ventes par géographie

Les ventes en France ont atteint 146,8 millions d'euros, en baisse de -10,6 %. Les ventes en ligne en France ont baissé de -5,4 % vs T3 2021 et ont augmenté de +12 % par rapport au T3 2019. Les ventes en magasins ont représenté 73 % des ventes totales en France.

Les ventes internationales ont totalisé 131,7 millions d'euros, en baisse de -5,5 % vs T3 2021 et en hausse de +9,7 % vs T3 2019. Les ventes combinées en Espagne et en Italie (58 % des ventes totales à l'international) sont restées inchangées par rapport à l’année précédente et ont respectivement augmenté de +4,4 % et +1,7 % par rapport au T3 2019. Les ventes combinées en Belgique, en Allemagne et en Suisse (34 % du total des ventes internationales) ont diminué de -12,6 % par rapport à l’année précédente et ont augmenté de +8,7 % par rapport au T3 2019.

Données financières des 9M

La GMV des 9M 2022 s’est élevée à 948 millions d'euros (-2,5 % vs 9M 2021) et les ventes ont représenté 882,4 millions d'euros (-5,9 % vs 9M 2021). Par rapport aux 9 premiers mois de 2019, la GMV a augmenté de +16,3% tandis que les ventes ont progressé de +8,3%.

Par canal, la GMV en ligne a atteint 337 millions d’euros (-11,5 % vs 9M 2021 mais en hausse de +54 % vs 9M 2019). Sur cette période, les ventes en ligne ont représenté 36 % de la GMV groupe, comparé à 27 % de la GMV groupe aux 9M 2019. Ce succès repose en partie sur la très forte performance de la marketplace, a atteint 76 millions d’euros sur les 9M 2022, soit 22% de la GMV en ligne totale. Les ventes en ligne sur les 9 premiers mois de l’année ont atteint 276,4 millions d’euros (-20,2% vs 9M 2021 ; +26,5 % vs 9M 2019, tandis que les ventes en magasin ont atteint 606 millions d’euros sur la même période (+2,5 % vs 9M 2021 ; +1,6 % vs 9M 2019).

Par catégorie, la baisse des ventes de décoration sur les 9 premiers mois a été contenue à -3,7 % vs 9M 2021 à 492 millions d’euros, malgré une base de comparaison élevée au S1 2021 et la diminution du trafic entre mai et septembre 2022.

Les ventes de meubles ont reculé de -8,5 % vs 9M 2021 à 391 millions d'euros, impactées par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont conduit à une disponibilité limitée, ainsi que par la contraction de plus en plus marquée du pouvoir d'achat.

Par géographie, les ventes en France on atteint 459 millions d’euros (52 % du total des ventes), une baisse de -7.4 % vs 9M 2021, mais stable vs 9M 2019. Les ventes à l'international ont atteint 423 millions d’euros, en baisse de -4,2 % vs 9M 2021, mais en hausse de +19% vs 9M 2019. Concernant les deux plus grands pays en dehors du marché domestique, les ventes sur 9 mois ont progressé de 6 % en Italie et ont été stables en Espagne vs 9M 2021.

Priorités T4

Activité commerciale

Pour le reste de l'année, le Groupe continue d'exécuter son plan commercial afin de soutenir le trafic et les ventes en magasins et en ligne, en trouvant le juste équilibre entre la croissance des ventes et la préservation des marges.

Plusieurs initiatives seront mises en œuvre d'ici la fin de l'année :

Déploiement d’une activité promotionnelle tactique

Test d'une nouvelle solution digitale dans les magasins français, pour faciliter la conversion des ventes et renforcer les capacités en CRM

Déploiement de la marketplace en magasin en Italie

Lancement du service de décoration d'intérieur Rhinov en Italie et en Espagne

Point d’étape sur le plan visant à contenir les coûts et protéger le cash

L'environnement inflationniste actuel a entraîné une réallocation des dépenses de consommation discrétionnaires au détriment du secteur de la maison et du style de vie, un environnement promotionnel beaucoup plus élevé et une augmentation des coûts des intrants.

Face à cette nouvelle réalité, le Groupe a mis en œuvre en mai 2022 un plan d’action visant à contenir les coûts et protéger le cash, avec pour objectif l’amélioration de 5 millions d'euros de la marge brute et une réduction de coûts de 20 millions d'euros pour réduire l’impact de la hausse de l’inflation. Au 30 septembre 2022, l'exécution du plan est en bonne voie et les équipes de MdM sont pleinement concentrées sur la préparation et l'optimisation de l'équation 2023.

Les capex 2022, initialement prévus à environ 90 millions d'euros, ont été revus à la baisse et devraient désormais se situer dans une fourchette de 70 à 75 millions d'euros pour l'année. Concernant le besoin en fonds de roulement, le Groupe a enregistré des avancées significatives :

en ajustant ses plans d'expédition pour le second semestre 2022, afin d'atténuer le risque de stocks excédentaires, tout en reconstituant les stocks de certaines familles de produits pour soutenir les ventes du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023,

et en négociant simultanément avec les fournisseurs pour réorganiser la planification de la fabrication et des achats, ainsi que pour optimiser les conditions de paiement

Perspectives

L'environnement économique reste complexe avec une inflation toujours en hausse en Europe et des tendances de consommation impactées à court terme par l’actuelle crise énergétique.

Cependant, les ventes du T4 2022 devraient s’améliorer par rapport au T3 2022, grâce à l'amélioration des niveaux de stocks de meubles, une activité promotionnelle soutenue et un effet de base favorable sur le web.

Grâce à toutes les actions engagées depuis la fin du T2 2022 sur les ventes, les coûts et le cash, Maisons du Monde maintient inchangés ses objectifs pour 2022 :

Une baisse du chiffre d'affaires située dans le milieu de la fourchette comprise entre 1 et 10 %

(« mid-single digit »),

(« mid-single digit »), Une marge d'EBIT de 5 % ou plus,

Un cash-flow libre de 10 à 30 millions d'euros,

Réduction de l'intensité carbone du Groupe : Neutralité CO2 pour les scopes 1 et 2,

Taux de distribution des dividendes de 30 à 40 %

Point sur le programme de rachat d'actions

Le 29 juillet 2022, le Groupe a lancé un deuxième programme de rachat d'actions avec pour objectif de racheter jusqu'à 10 % de ses actions en circulation au prix du marché sur une période de plusieurs mois. Au 30 septembre 2022, le Groupe a racheté 1 151 846 de ses propres actions, soit 25 % du programme, à un prix moyen par action de 9,74 €. Les actions acquises dans le cadre de ce nouveau programme de rachat ont vocation à être annulées avant la fin de l’année, réduisant ainsi le capital social de Maisons du Monde.

***





Réseau de magasins



(En unités) Nombre de magasins Q1 20 Q2 20 Q3 20 Q4 20 FY 20 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 FY 21 Q1 22 Q2 22 Q3 22 France 228 227 227 228 228 223 222 220 219 219 215 214 215 Italie 48 48 48 49 49 49 49 48 50 50 49 49 49 Espagne 27 27 27 27 27 26 28 28 30 30 30 31 32 Belgique 23 23 23 24 24 25 26 26 27 27 25 25 25 Allemagne 11 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 Suisse 9 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 Luxembourg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Portugal 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 Autriche - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 Nombre de magasins 350 348 348 352 352 349 352 350 357 357 350 350 352 Ouvertures nettes -6 -2 0 +4 -4 -3 +3 -2 +7 +5 -7 0 +2 Surface de vente

(K m²) 415.7 413.6 414.2 420.2 420.2 419.0 424.4 424.5 432.9 432.9 427.8 428.9 433.0 Variation (K m²) -1.5 -2.1 +0.6 +6.0 +3.0 -1.2 +5.3 +0.6 +8.0 +12.7 -5.1 +1.1 +4.1

***

