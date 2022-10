WithSecuren osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022: Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto jatkaa kasvuaan, 33 % kasvua edellisen vuoden kolmannesta neljänneksestä

English Finnish

WithSecure Oyj, osavuosikatsaus tammi‒syyskuu 2022, 27.10.2022 klo 8.00

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2022

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto jatkaa kasvuaan, 33 % kasvua edellisen vuoden kolmannesta neljänneksestä



WithSecure Oyj:n kuluttajatietoturvaliiketoiminta eriytettiin 30.6.2022 osittaisjakautumisella itsenäiseen yhtiöön, jonka nimeksi tuli F-Secure Oyj. Yhtiön hallitus ilmoitti jakautumissuunnitelmasta 17.2.2022. Tässä osavuosikatsauksessa WithSecure esittää kuluttajatietoturvaliiketoiminnan jakautumiseen saakka Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaan. Aiemmat tuloslaskelmat on oikaistu vastaavasti.

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Vertailukausien tuloslaskelmaluvut on oikaistu IFRS 5 -standardin käyttöönotosta johtuen. Katsauksessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Keskeiset tapahtumat heinä‒syyskuussa 2022 (Q3)

Jatkuvat toiminnot

WithSecuren liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 33,5 miljoonaa euroa (32,1 milj. eur) Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden (1) liikevaihto kasvoi 33 % ja oli 17,9 miljoonaa euroa (13,5 milj. eur) Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 10 % ja oli 6,7 miljoonaa euroa (7,4 milj. eur) Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 20 % ja oli 8,9 miljoonaa euroa (11,2 milj. eur). Vertailukelpoinen (2) liikevaihto laski 6 %

Vertailukelpoinen (2) liikevaihto kasvoi 10 %

Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus (3) kasvoi 29 % ja oli 71,7 miljoonaa euroa (55,5 milj. eur). Jatkuva vuosilaskutus kasvoi 6 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

WithSecuren oikaistu käyttökate (4) laski ja oli -4,0 miljoonaa euroa (-1,6 milj. eur)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,0 milj. eur)

Käyttökate oli -3,0 miljoonaa euroa (-3,1 milj.eur)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -11,8 miljoonaa euroa (3,9 milj. eur). Vertailukauden rahavirtaan sisältyvät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.





Keskeiset tapahtumat tammi–syyskuussa 2022



Jatkuvat toiminnot

WithSecuren liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 98,3 miljoonaa euroa (95,5 milj. eur) Pilvipohjaisten tietoturvatuotteiden (1) liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 50,0 miljoonaa euroa (38,1 milj. eur) Paikallisesti hallinnoitujen tietoturvatuotteiden liikevaihto laski 9 % ja oli 20,5 miljoonaa euroa (22,6 milj. eur) Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski 20 % ja oli 27,7 miljoonaa euroa (34,8 milj. eur). Vertailukelpoinen (2) liikevaihto laski 5 %

Vertailukelpoinen (2) liikevaihto kasvoi 9 %

WithSecuren arvioitu vertailukelpoinen käyttökate (4) laski ja oli -17,2 miljoonaa euroa (-7,2 milj. eur)

Oikaistun käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,3 miljoonaa euroa (0,0 milj. eur)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli -10,7 miljoonaa euroa (23,1 milj. eur). Vertailukauden rahavirtaan sisältyvät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

(1) Yritystietoturvatuotteet pois lukien paikallisesti hallinnoidut tuotteet (Business Suite). Pilviratkaisuvalikoima sisältää seuraavat tuotteet: Elements Cloud, Cloud Protection for Salesforce ja Countercept.

(2) Liikevaihdon vertailukelpoisuuteen vaikuttavat divestoinnit – Ison-Britannian julkisen sektorin konsultoinnin myynti joulukuussa 2021 sekä Etelä-Afrikan tytäryhtiön myynti helmikuussa 2022.

(3) Yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja.

(4) Vertailukohtana aiemmilta katsauskausilta on käytetty arvioitua vertailukelpoista käyttökatetta. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -selvitys Keskeiset tapahtumat -osion lopussa.





Lopetetut toiminnot

Lopetettujen toimintojen tulos sisältää 30.6.2022 eriytetystä kuluttajatietoturvaliiketoiminnasta (F-Secure) suoraan aiheutuvan liikevaihdon ja kulut.

Lisäksi lopetettujen toimintojen tulokseen on kirjattu 450,5 miljoonan euron jakautumisvoitto eriytetyn liiketoiminnan käyvästä arvosta vähennettynä siihen liittyvien omaisuuserien ja velkojen kirja-arvolla. Velkakirjaus liiketoiminnan käyvästä arvosta tasaa kirjauksen vaikutusta yhtiön omassa pääomassa.

Vuoden 2022 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan (uusi F-Secure) taloudelliset tiedot esitetään Lopetettuina toimintoina IFRS 5 -standardin mukaisesti. Liiketoiminnan muut kulut jaetaan varojen, velkojen ja resurssien tosiasiallisen omistuksen mukaan jakautumisen jälkeen. Tuloksena syntyvät luvut eivät täysin vastaa kummankaan liiketoiminnan kannattavuutta erillisenä yhtiönä. WithSecuren (Jatkuvat toiminnot) kulut sisältävät F-Securen tukemiseen allokoitujen resurssien kulut siirtymävaiheen aikana. Siirtymävaiheen palvelusopimusten (”TSA-sopimus”) mukaan WithSecure saa korvauksen näistä kuluista. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate esitetään vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisuuden lisäämiseksi kausien välillä vuoden 2022 toiseen vuosineljännekseen saakka. Vuoden 2022 kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen oikaistu käyttökate sisältää korvauksen F-Securen siirtymävaiheen kuluista. Muita oikaisuja ei tarvita. Arvioidusta vertailukelpoisesta käyttökatteesta on poistettu tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä WithSecuren hallussa oleviin tiloihin liittyviä kustannuksia. Vertailukaudet on esitetty vastaavalla tavalla. Liitetiedossa 5 Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys on selvitetty lukujen väliset yhteydet.

Milj. eur. 7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 Oikaistu käyttökate (EBITDA)

(laskettu IFRS 5:n mukaisilla luvuilla) -4,0 -3,1 -20,6 -11,8 -17,2 Tutkimus ja tuotekehitys 1,1 2,5 3,4 4,4 WithSecuren hallussa olevien tilojen kustannukset 0,4 0,8 1,2 1,6 Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -4,0 -1,6 -17,2 -7,2 -11,3

Näkymät (ennallaan)

WithSecure Oyj:n hallitus julkaisi 3.6.2022 taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2022.

Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvaa noin 30 % edellisestä vuodesta, kiihtyen vuoden 2022 toisella puoliskolla. Edellisen vuoden liikevaihto pilvipohjaisista tuotteista oli 51,8 miljoonaa euroa.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto kasvaa toistakymmentä prosenttia edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden vertailukelpoinen liikevaihto oikaistuna konsultointiliiketoiminnan divestoinneilla oli 122,8 miljoonaa euroa.

Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate laskee edellisestä vuodesta. Laskun aiheuttavat pääasiassa lisäinvestoinnit uusiin tuotealueisiin sekä myynti- ja markkinointikulut mm. yhtiön jakautumiseen liittyvän brändin uudistamisen vuoksi. Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate paranee vuoden 2022 toisella vuosipuoliskolla ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (ennallaan)

WithSecuren keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvutavoite: Kaksinkertaistaa liikevaihto orgaanisesti vuoden 2025 loppuun mennessä (vuoden 2021 vertailukelpoisesta liikevaihdosta 122,8 miljoonaa euroa)

Kannattavuustavoite: Oikaistu käyttökate saavuttaa nollatason vuoden 2023 loppuun mennessä ja oikaistu käyttökateprosentti noin 20 % vuoteen 2025 mennessä

Toimitusjohtaja Juhani Hintikka



WithSecuren kolmatta vuosineljännestä vuonna 2022, ensimmäistä kuluttajaliiketoiminnan jakautumisen jälkeen, leimasi pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihdon edelleen jatkuva tasainen kasvu. Edistystä tapahtui myös kannattavuudessa, jota paransimme suunnitelmien mukaisesti toisesta vuosineljänneksestä.

Pilvipohjaisten yritystietoturvatuotteiden jatkuva vuosilaskutus kasvoi 29 % ja oli 71,7 miljoonaa euroa (55,5 milj. eur). Pilvipohjaisten tuotteiden liikevaihto kasvoi 33 % edellisvuodesta ja oli kolmannella vuosineljänneksellä 17,9 miljoonaa euroa (13,5 milj. eur).

WithSecuren kannattavuus (oikaistu käyttökate) oli -4,0 miljoonaa euroa (-1,6 milj. eur).

Myyntiputkemme jatkoi myönteistä kehitystään kautta koko portfoliomme. Tilaukset kertyivät kolmannella vuosineljänneksellä huomattavan takapainoisesti. Tämä vaikutti jossain määrin kielteisesti kolmannen vuosineljänneksen jatkuvaan vuosilaskutukseen.

Elements-ratkaisut jatkoivat vakaalla kasvupolulla EDR-tuotteen (Endpoint Detection and Response) tuottaessa suurinta kasvua. Paikallisesti hallinnoitujen yritystietoturvatuotteiden liikevaihto säilyi edellisen vuosineljänneksen tasolla ja oli 6,7 miljoonaa euroa. Laskua oli 10 % edellisvuodesta (7,4 miljoonaa euroa).

Cloud Protection for Salesforce kasvoi vahvasti edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Kehitämme jatkossa tätä liiketoimintaa erillisenä yksikkönä organisaatiossamme, jotta pystymme parhaiten skaalaamaan sen tarjoamat mahdollisuudet.

Lanseerasimme kolmannella vuosineljänneksellä uuden ”Europe only Countercept” -palvelumallin. Asiakas voi siinä valita, että palvelun keräämää dataa säilyttämisen lisäksi myös käsitellään ainoastaan Euroopan sisältä. Odotamme tämän tukevan jatkossa vahvasti hallinnoitujen tietoturvapalvelujen kasvua. Syyskuussa WithSecure nimettiin CSO Onlinen tutkimuksessa yhdeksi kahdestatoista parhaasta hallinnoitujen tietoturvaratkaisujen tarjoajasta.

Kyberturvallisuuskonsultoinnin liikevaihto laski edellisvuodesta ja oli 8,9 miljoonaa euroa (11,2 milj. eur). Vertailukelpoisin luvuin liikevaihto laski noin 6 % edellisvuodesta (9,5 miljoonaa euroa pois lukien myydyt liiketoiminnot). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat divestoinnit – Ison-Britannian julkisen sektorin konsultoinnin myynti joulukuussa 2021 sekä Etelä-Afrikan tytäryhtiön myynti helmikuussa 2022. Kasvatimme toimituskykyämme kolmannella vuosineljänneksellä palkkaamalla ja kouluttamalla konsultteja. Taloudelliset vaikutukset eivät vielä näkyneet täysimääräisesti, mutta odotamme suoritusten paranevan seuraavien vuosineljännesten aikana konsulttipalvelujen korkean kysynnän ansiosta.

Liiketoiminnan rahavirta oli kolmannella vuosineljänneksellä -11,8 miljoonaa euroa. Liiketuloksen lisäksi tähän vaikuttivat merkittävien jakautumiseen liittyvien kustannusten maksu kolmannella vuosineljänneksellä sekä eräiden suurten maksuerien viivästyttäminen kolmannelle vuosineljännekselle osana jakautumiseen liittyviä järjestelyjä.

Lokakuussa ilmoitimme aikeistamme julkistaa yhtiön uusi toimintamalli, joka tulee voimaan 1.1.2023. Jotta voimme kehittää edelleen toimintamalliamme ja kykyämme toteuttaa strategiaamme, ehdotettu malli yhdistää myyntitiimimme yhteen yhtenäiseen myyntiorganisaatioon ja tekee meistä entistäkin asiakaskeskeisemmän sekä mahdollistaa ratkaisuvalikoimamme ristiinmyynnin ja korkeamman arvon tuotteiden myynnin. Yhdistämme myös tutkimus- ja kehitystiimimme yhdeksi yhtenäiseksi organisaatioksi, jonka avulla pystymme maksimoimaan tuotekehityskyvykkyytemme.

Syyskuussa WithSecure voitti Forrester Program of the Year -palkinnon uuden B2B-brändimme luomisesta ja lanseerauksesta. Brändi syntyi joukkoistamiseen perustuvalla lähestymistavalla, jossa osallistettiin suuri joukko työntekijöitä, asiakkaita, kumppaneita ja muita sidosryhmiä.

WithSecuren hiljattain julkaisemassa tutkimuksessa kysyimme näkemyksiä liiketoimintaan ja kyberturvallisuuteen liittyvistä aiheista, kuten tärkeimmistä prioriteeteista ja lähitulevaisuuden haasteista, yli 3000 IT-päätöksentekijältä, IT-vaikuttajalta ja organisaatioiden ylimmän johdon edustajalta 12 eri maasta. Tietomurtojen ehkäiseminen oli vastaajien keskuudessa selvästi yleisin turvallisuusprioriteetti. Etä- tai hybridityötä tekevän henkilöstön suojaaminen oli tutkimukseen osallistuneiden eniten kaipaama turvallisuustulos.

Uskomme, että uusi asiakaskeskeinen liiketoimintamallimme tukee täysin strategiamme toteutusta ja auttaa meitä huolehtimaan asiakkaidemme tuloksellisesta kyberturvallisuudesta entistäkin paremmin.

Taloudellinen kehitys

Milj. eur 7-9/2022 7-9/2021 Muutos % 1-9/2022 1-9/2021 Muutos % 1-12/2021 WithSecure (Jatkuvat toiminnot) Liikevaihto 33,5 32,1 4 % 98,3 95,5 3 % 130,0 Pilvipohjaiset tuotteet 17,9 13,5 33 % 50,0 38,1 31 % 52,7 Paikallisesti hallinnoidut tuotteet 6,7 7,4 -10 % 20,5 22,6 -9 % 30,0 Kyberturvallisuuskonsultointi 8,9 11,2 -20 % 27,7 34,8 -20 % 47,2 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -11,6 -10,1 15 % -34,4 -30,4 13 % -41,5 Bruttokate 21,9 22,0 -1 % 63,9 65,1 -2 % 88,5 % liikevaihdosta 65,3 % 68,5 % 65,0 % 68,2 % 68,1 % Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,9 0,3 1,8 1,2 2,5 Liiketoiminnan kulut 1) -26,8 -25,4 5 % -86,4 -77,9 11 % -107,6 Myynti ja markkinointi -18,6 -16,2 15 % -57,9 -49,7 17 % -68,0 Tutkimus ja tuotekehitys -5,9 -6,9 -14 % -21,8 -20,4 7 % -28,5 Hallinto -2,3 -2,2 0 % -6,6 -7,9 -16 % -11,1 Oikaistu käyttökate 2) -4,0 -3,1 30 % -20,6 -11,8 75 % -17,2 % liikevaihdosta -12,0 % -9,6 % -21,0 % -12,3 % -13,3 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) Liiketoimintojen myynnit 0,4 -2,8 0,5 Jakautuminen 0,7 -1,5 Käyttökate -3,0 -3,1 -3 % -24,9 -11,8 111 % -16,7 % liikevaihdosta -8,9 % -9,6 % -25,3 % -12,3 % -12,8 % Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja 3) -2,5 -2,3 8 % -7,4 -7,0 6 % -9,6 Arvonalentumiset -1,0 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,6 -0,7 -8 % -1,9 -2,1 -11 % -2,8 Liikevoitto -6,1 -6,1 0 % -34,2 -20,9 63 % -30,1 % liikevaihdosta -18,2 % -18,9 % -34,8 % -21,9 % -23,2 % Arvioitu vertailukelpoinen käyttökate -4,0 -1,6 151 % -17,2 -7,2 141 % -11,3 % liikevaihdosta -12,0 % -5,0 % -17,5 % -7,5 % -8,7 % Oikaistu liikevoitto 2) -6,5 -5,4 21 % -28,1 -18,8 50 % -26,8 % liikevaihdosta -19,4 % -16,8 % -28,6 % -19,7 % -20,6 %

Tilikauden tulos (lopetetut toiminnot) 10,6 -100% 468,5 29,4 n/a 38,2





Tunnusluvut 5) Osakekohtainen tulos (euroa) (jatkuvat toiminnot) 4) -0,03 -0,03 -2 % -0,18 -0,10 73 % -0,15 Saadut ennakot (jatkuvat toiminnot) 66,0 62,5 6 % 66,4 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja -11,8 3,9 -407 % -10,7 23,1 -146 % 38,7 Rahavarat 75,1 43,6 72 % 52,9 Sijoitetun pääoman tuotto, % -15,5 % 24,2 % -164 % -31,3 % 17,9 % -275 % 15,6 % Omavaraisuusaste, % 79,4 % 61,2 % 30 % 59,5 % Nettovelkaantumisaste, % -41,9 % -13,8 % 204 % -25,8 % Henkilöstö, kauden lopussa 1280 1689 -24 % 1656

Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Kolmannesta vuosineljänneksestä alkaen pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 5. Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot). Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 170 202 808 (1–9/2022). Osakekohtainen tulos on oikaistu vertailukausilta käyttäen ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2022 toteutetun osakeannin jälkeistä keskimääräistä painotettua osakemäärää. Ellei toisin mainita, vertailukausiin sisältyvät sekä Jatkuvat toiminnot (WithSecure) että Lopetetut toiminnot (F-Secure).

