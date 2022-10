HiPay Group:

English French

HiPay retrouve sa dynamique de croissance au 3ème trimestre

avec un chiffre d’affaires en hausse de +16%





Un volume de paiement trimestriel à 1,7 milliard d’euros, en progression de +18 % par rapport au troisième trimestre 2021

Un chiffre d’affaires1 qui atteint 14,3 millions d’euros sur la période, en augmentation de +16 % par rapport à 2021.

Un développement constant de l’activité qui offre de bonnes perspectives et positionne HiPay comme un acteur majeur du paiement omnicanal en Europe.





Paris, le 27 octobre 2022 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – ALHYP), la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022.

Q3 - en millions d’euros Q3 2022 Q3 2021 Var. % Volume de paiement 1 748 1 478 +18 % Chiffre d’affaires 1 14,3 12,3 +16 % De janvier à septembre - en millions d’euros 9M 2022 9M 2021 Var.% Volume de paiement 5 342 4 678 +14 % Chiffre d’affaires 1 41,8 39,1 +7 %







Une augmentation importante des volumes de paiement

Au cours du troisième trimestre 2022, les volumes de paiement atteignent 1,7 milliard d’euros, correspondant à une croissance de +18% par rapport au troisième trimestre 2021.

Cette performance traduit une accélération par rapport au premier semestre malgré un contexte macroéconomique qui reste difficile (rappel: au cours du premier semestre 2022, décroissance de l’ordre de -15% des ventes de produits e-commerce en France. Source : Fevad). La croissance sur les 9 premiers mois de l’année 2022 atteint désormais +14%, soit une accélération de +2pt par rapport au premier semestre. La croissance des volumes de paiement continue d’être équilibrée sur nos principaux segments de marché: France, iGaming et International.

Fait notable, le développement de l’offre omnicanale se matérialise : les volumes de paiement en boutique représentent 9% des flux en France depuis le début de l’année (vs. 3% en 2021). HiPay assoit donc son positionnement de spécialiste du paiement omnicanal.





Un regain d’activité se traduisant par un chiffre d’affaires trimestriel de nouveau en croissance à deux chiffres

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 atteint 14,3 millions d’euros, soit une croissance de +2 millions d’euros et +16% par rapport au troisième trimestre 2021, malgré la fin de l’exploitation de moyens de paiement Direct Banking sur le segment iGaming, dont les volumes se sont reportés vers d’autres méthodes de paiement moins rémunératrices. Retraitée de cet effet mix défavorable, la croissance du chiffre d’affaires atteindrait même +22% sur le trimestre, en ligne avec la performance sur 2019-2021 (TCAM de 25% sur les 9 premiers mois de l’année).

Le taux de chiffre d’affaires sur volumes de paiement, qui traduit la capacité de HiPay à monétiser ses services tend à se stabiliser. Ce taux atteint ainsi 0,82% au cours du troisième trimestre 2022 (vs 0,84% en 2021), impacté par l’effet mix des moyens de paiement iGaming pour -1 pb (point de base) et par le développement des volumes de paiement en points de vente pour -2 pbs.

Cumulé sur les 9 premiers mois de l’année, l’effet mix moyens de paiement iGaming coûte à HiPay -2.7 millions d’euros de chiffre d’affaires soit -7 points de croissance. Le taux de chiffre d’affaires sur volumes de paiement atteint 0,78% vs. 0,84% en 2021. L’érosion de -6 pbs s’explique pour -5 pbs par l’effet mix des moyens de paiement iGaming et pour -3 pbs par le développement des volumes de paiement en points de vente. En conséquence, en dehors de ces deux effets mix, la monétisation des volumes de paiement est en progression de +0,02 pt, ce qui reflète la politique commerciale engagée depuis plusieurs semestres.

La fin de l’exploitation de moyens de paiement Direct Banking sur le segment iGaming ayant eu lieu en fin d’année 2021, l’effet mix négatif sur le chiffre d’affaires devrait se poursuivre jusqu’à la fin du quatrième trimestre 2022, sans aller au-delà.







Un fort dynamisme de l’activité de HiPay en France et à l’International offrant des perspectives futures prometteuses

L’expansion européenne de HiPay se confirme grâce à de nouvelles signatures auprès des acteurs du Retail :

En Italie , avec le renforcement de son partenariat stratégique avec IC Intracom qui s’équipe de l’offre HiPay MOTO solution, mais aussi avec le lancement du site parapharmaceutique Salutea.

, avec le renforcement de son partenariat stratégique avec IC Intracom qui s’équipe de l’offre HiPay MOTO solution, mais aussi avec le lancement du site parapharmaceutique Salutea. Au Portugal , avec notamment la signature de Mr Blue, renforçant au passage le statut de HiPay en tant qu’expert du paiement e-commerce Fashion Retail sur ce marché.

, avec notamment la signature de Mr Blue, renforçant au passage le statut de HiPay en tant qu’expert du paiement e-commerce Fashion Retail sur ce marché. En Espagne , avec l’accompagnement d’Aladinia, leader espagnol des cadeaux expériences.

, avec l’accompagnement d’Aladinia, leader espagnol des cadeaux expériences. Au Royaume-Uni, à travers la signature de Bludiode.com, marchand international de biens électroniques.

En parallèle, l’activité iGaming poursuit son développement : HiPay accompagne désormais sur le marché français Matchem et son site Genybet.fr (Groupe Paristurf), et déploie par ailleurs des solutions de paiement physique dans les salles de jeux en Belgique via le déploiement du mode de paiement ‘Bancontact QR code’.

En France, HiPay assoit son positionnement de multi-spécialiste à travers plusieurs signatures, sur une large variété de secteurs (Beauté, Mode, Chaussures, Décoration/Ameublement, Jardinage, Cuisine/Gastronomie), parmi lesquelles : Mecatechnic, Reborn et NotShy.

De surcroît, l’attractivité de son offre de commerce unifié grandit de manière significative avec près de 20% de nouvelles signatures de contrats d’accompagnement omnicanal, en phase avec les objectifs fixés pour 2022.

Cette offre de commerce unifié avait d’ailleurs été présentée, en début de trimestre, à l’occasion d’une matinale co-organisée avec Nepting & Pebix Avem, partenaires historiques de HiPay, et bénéficie d’ores et déjà d’un écho particulièrement favorable sur le second semestre 2022 auprès des marchands français.







Calendrier financier 2023

HiPay présente son calendrier financier de l’année 2023. Les dates de ce calendrier sont indicatives et susceptibles d'être modifiées.





Evénements Date Chiffre d’affaires de l’année 2022 23 février 2023 (avant bourse) Résultats de l’année 2022 6 avril 2023 (avant bourse) Présentation des résultats annuels 6 avril 2023 à 16h Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 11 mai 2023 (avant bourse) Assemblée Générale 2023 1 juin 2023 à 10h Chiffre d’affaires du 1er semestre 2023 27 juillet 2023 (avant bourse) Résultats du 1er semestre 2023 14 septembre 2023 (avant bourse) Présentation des résultats S1 2023 14 septembre 2023 à 16h Chiffre d’affaires du 3éme trimestre 2023 26 octobre 2023 (avant bourse)





Prochaine communication financière : Le 23 février 2023 - Chiffre d’affaires 2022



***



À propos de HiPay

HiPay est un prestataire de services de paiement global. En exploitant la puissance des données de paiement, nous participons à la croissance de nos marchands en leur donnant une vision à 360° de leurs activités.

Plus d’informations sur hipay.com. Retrouvez-nous également sur LinkedIn.

HiPay Group est coté sur Euronext Growth (code ISIN : FR0012821916 – ALHYP).





Contacts



Relations Presse

Annie Hurley (CMO)

+33 (0)6 81 16 07 52

ahurley@hipay.com

Relations Investisseurs

Jérôme Daguet (CFO)

+33 (0)7 86 53 93 93

jdaguet@hipay.com



Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres HIPAY. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur HiPay Group, nous vous invitons à vous reporter à notre site Internet hipay.com, rubrique Investisseurs. Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.





