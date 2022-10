Nykredit Realkredit A/S opjusterer forventningerne til 2022 - Nykredit Realkredit A/S

English Danish

Til Nasdaq Copenhagen

Nykredit Realkredit A/S opjusterer forventningerne til 2022

Foreningsejede Nykredit opjusterer forventningerne til 2022 og forventer et resultat før skat for 2022 på 9,5-10,0 mia. kr. Den hidtidige forventning til resultat før skat var på 8,5-9,5 mia. kr.

Opjusteringen bunder i en positiv udvikling på tværs af forretningen. 2022 har som helhed været præget af udlånsvækst i Totalkredit og Nykredit Bank samt øgede indtægter i den underliggende forretning grundet høj realkreditaktivitet og rentestigninger.

Resultatet er også positivt påvirket af den solide kreditkvalitet, der har givet lave nedskrivninger samt en positiv udvikling i derivater.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi kan opjustere vores forventninger til året. Nykredit står stærkt og har dermed et solidt grundlag for fortsat at være til stede og understøtte udvikling i hele landet i både gode og mindre gode tider.

- De første ni måneder af året har vi oplevet vækst og kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Vi er stolte af at kunne vise nye kunder over hele landet fordelene ved vores særlige ejerskab, der giver os mulighed for at dele fremgangen med kunderne. Vi kan dog ikke nødvendigvis forvente samme høje aktivitetsniveau og resultat næste år grundet de makroøkonomiske udsigter og den tiltagende usikkerhed.

Nykredit Bank fastholder forventningerne til et resultat før skat i niveauet 2,8-3,3 mia. kr.

Totalkredit fastholder forventningerne til et resultat før skat på ca. 2,5-3,0 mia. kr.

Nykredit-koncernen offentliggør som planlagt delårsrapport for 1.-3. kvartal 3. november 2022. Her vil Nykredits ledelse stå til rådighed for uddybende kommentarer til regnskabet.

Mio. kr. Nykredit-koncernen 1.-3. kvartal 1.-3. kvartal 2022 2021 Udvikling Netto renteindtægter 7.817 7.444 373 Netto gebyrindtægter 2.212 1.737 475 Wealth Management-indtægter 1.737 1.695 42 Nettorente vedrørende kapitalisering -475 -362 -113 Nettoindtægter vedrørende fordelsprogrammer -324 -294 -30 Handels-, beholdnings- og øvrige indtægter 127 1.711 -1.584 Indtægter 11.094 11.930 -837 Omkostninger 4.645 4.555 -90 Forretningsresultat før nedskrivninger 6.449 7.376 -927 Nedskrivninger på udlån -225 -68 157 Forretningsresultat 6.674 7.444 -770 Forretningsmæssigt udgåede derivattyper 890 353 537 Periodens resultat før skat 7.564 7.797 -233 Skat 1.363 1.352 -11 Periodens resultat 6.200 6.444 -244

Kontakt:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 27 58 95 88.

Vedhæftet fil