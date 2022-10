AS-i Tallink Grupp 2022 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne

English Estonian

Tallink Grupp AS-i 2022. aasta kolmanda kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 15:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil ; küsimused palume saata hiljemalt kella 12:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee . Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates .

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2022. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 1 893 603 reisijat, mida on 65,5% võrra rohkem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv suurenes eelmise aastaga võrreldes 13,1% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 49,9% ehk 85,1 miljoni euro võrra 255,6 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 67,7 miljonit eurot (2021. aasta III kvartalis 35,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 37,9 miljonit eurot (2021. aasta III kvartali puhaskasum oli 5,5 miljonit eurot).



Kontserni tegevus ja tegevustulemused näitasid 2022. aasta kolmandas kvartalis enamikel koduturgudel üldist paranemise trendi. Reisijate arv kasvas teise kvartaliga võrreldes viiendiku võrra ja eelmise aasta võrdluses 66%. Teatud määral mõjutas nõudluse taastumist negatiivselt 2022. aasta veebruari lõpus puhkenud sõda Ukrainas.

Arvestades ebakindlust seoses geopoliitilise olukorraga, on ärikeskkond paranenud, kuid endiselt väljakutseid pakkuv. Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele.

Ettevõte jätkab globaalsetest väljakutsetest hoolimata taastumise teekonnal, mille tõestuseks on ka viimase kolme aasta parim kolmanda kvartali finantstulemus ja septembri tulemused, mis näitavad ettevõtte prahtimislepingute positiivset mõju ja täidavad madalhooaja eesmärke.

Kolmandas kvartalis mõjutasid tulemusi järgmised äritegevusega seotud tegurid:

kvartali jooksul opereerisid 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva, 5 kruiisilaeva ja 3 hotelli;

kahe laeva pikaajaline prahtimine, neist ühe lepingu pikendamine;

nelja laeva lühiajaline prahtimine;

ühe laeva hooldustööd, mis kestsid kokku 11 päeva;

kõrge ülemaailmne kütusehind;

kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.

Tegevused kvartali jooksul

Kolmandas kvartalis töötas enamik liine ettenähtud graafikus, kuid siiski paari erinevusega.

Kruiisilaeva Victoria I opereerimine oli kolmandas kvartalis valdavalt peatatud. Juuli alguses prahiti Victoria I lühiajalise lepingu alusel Šotimaale, mistõttu ei paku ettevõte enam ajutiselt igapäevaseid väljumisi Tallinna-Stockholmi liinil.

Silja Europa opereeris Tallinna-Helsingi liinil ning teenindas lühiajaliselt erikruiise Helsingi-Visby ja Tallinna-Saaremaa liinidel. Augustis prahiti lühiajalise lepingu alusel majutuse pakkumiseks Hollandis välja kruiisilaevad Silja Europa ja Galaxy. Selle tulemusena ei opereeri Tallinna-Helsingi liinil enam kruiisilaeva ning Turu-Stockholmi liinil opereerib edasi ainult Baltic Princess.

Tallinna-Stockholmi liinil opereeris ainult kruiisilaev Baltic Queen, mis asendas septembris lühiajaliselt Silja Europat Tallinna-Helsingi ja Helsingi-Ahvenamaa liinidel.

Kaubalaev Sailor opereeris Paldiski-Stockholmi liinil ning viibis 11 päeva plaanitud hooldustöödel.

Kaubalaev Regal Star opereeris regulaarselt Tallinna-Helsingi liinil, kuid asendas lühiajaliselt kaubalaeva Sailor Paldiski-Stockholmi liinil.

Eesti-Soome liini shuttle-laevad Megastar ja Star ning kolm Soome-Rootsi liinide kruiisilaeva jätkasid opereerimist tavapäraselt läbi terve kvartali. Kruiisilaev Galaxy lõpetas välja prahtimise tõttu kvartali lõpus Turu-Stockholmi liinil opereerimise.

Tallink City Hotel, Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel opereerisid kõik kolmandas kvartalis. Tallink Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist suletud.

Müügitulu ja segmendid

2022. aasta kolmandas kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 85,1 miljoni euro võrra 255,6 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. 2021. aasta kolmandas kvartalis oli kogu müügitulu 170,5 miljonit eurot ja 2020. aastal 143,7 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 68,1 miljoni euro võrra 210,8 miljoni euroni võrreldes 2021. aasta kolmanda kvartaliga.

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 66,9% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht suurenes 24,8% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 30,3 miljoni euro võrra ja oli 93,5 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 16,6 miljoni euro võrra 26,7 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva, ühe kruiisilaeva ja ühe kaubalaeva opereerimist.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 73,6% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 15,9% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 32,9 miljoni euro võrra ning oli 93,8 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 4,6 miljoni euro võrra 10,9 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liini opereerimist.

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 31,5% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes 4,1% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 4,9 miljoni euro võrra 23,5 miljoni euroni ning segmendi tulem 1,5 miljonit eurot jäi eelmise aastaga samale tasemele. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad ühe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine.

Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 18,6 miljoni euro võrra ja oli 46,8 miljonit eurot. Kasv tulenes peamiselt laevade prahtimisest ja majutuse müügist ning vähesemal määral ka erinevatest jaekaubandustegevustest.

Kasum

Kontserni kolmanda kvartali brutokasum suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 35,7 miljoni euro võrra ja oli 66,0 miljonit eurot. EBITDA suurenes 32,6 miljoni euro võrra ja moodustas 67,7 miljonit eurot.

Kvartali jooksul kehtis Eestis soodustus laevade veeteetasu maksmisel, mille mõju oli 0,5 miljonit eurot (0,6 miljonit eurot 2021. aasta kolmandas kvartalis).

Kontserni varade amortisatsioonikulu kolmandas kvartalis oli 23,7 miljonit eurot (23,7 miljonit eurot 2021. aasta kolmandas kvartalis).

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2022. aasta kolmandas kvartalis 37,9 miljonit eurot ehk 0,051 eurot aktsia kohta. 2021. aasta samal perioodil oli puhaskasum 5,5 miljonit eurot ehk 0,008 eurot aktsia kohta ning 2020. aasta kolmandas kvartalis oli puhaskahjum 23,9 miljonit eurot ehk 0,036 eurot aktsia kohta.

2022. majandusaasta 9 kuu tulemused

2022. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku 4,2 miljonit reisijat, mida on 126,5% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu tõusis 82,9% võrra ja oli kokku 567,7 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 85,4 miljonit eurot (2021. aasta esimesed 9 kuud: 33,2 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 2,8 miljonit eurot (2021. aasta esimesed 9 kuud: 53,2 miljonit eurot kahjumit).

2022. aasta esimese 9 kuu finantstulemusi mõjutasid klientide arvu kasvust tingitud nõudluse taastumine, mitme laeva välja prahtimine, sõda Ukrainas ning globaalsete kütusehindade kiire tõus.

Investeeringud

2022. aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 5,5 miljonit eurot. Sailor läbis planeeritud hooldustööd. 2022. aasta kolmandas kvartalis kestsid hooldus- ja remonditööd kokku 11 päeva.

Tulenevalt jätkuvalt väljakutsete rohkest majanduskeskkonnast olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini. Teostati ainult vältimatuid hooldus- ja remonditöid ning tehti investeeringuid seoses MyStari ehitusega.

Samuti investeeriti veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiiv-süsteemide arendusse ning uute Burger Kingi restoranide avamisse.

Dividendid

Tulenevalt keerulisest tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve arvestades, tegi nõukogu ettepaneku dividende mitte maksta, mis kiideti heaks 9. juunil 2022 toimunud aktsionäride üldkoosolekul.

Finantsseisund

2022. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 608,7 miljoni euroni, vähenedes võrreldes 2022. aasta II kvartali lõpuga 47,3 miljoni euro võrra ja võrreldes 2021. aasta III kvartali lõpuga 51,0 miljoni euro võrra.

Seisuga 30. september 2022 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 102,8 miljonit eurot (143,1 miljonit eurot 30. septembril 2021) ja kasutamata arvelduskrediiti 123,2 miljonit eurot (109,3 miljonit eurot 30. septembril 2021). Kolmanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 226,0 miljonit eurot (252,5 miljonit eurot 30. septembril 2021). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 85,3 miljoni euroni (85,6 miljonit eurot 30. septembril 2021).

Personal

Seisuga 30. septembril 2022 töötas kontsernis 4 916 töötajat (30. septembril 2021: 4 513). Töötajate arv hõlmab ka 171 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat. Järgnev tabel annab täpsema ülevaate kontserni personali jaotusest.

2022. aasta kolmandas kvartalis moodustasid personalikulud kokku 42,7 miljonit eurot (36,9 miljonit eurot 2021. aastal), mis on 15,8% võrra rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Keskmise täistööajale taandatud töökohtade arvu kasv on 2021. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 11,1%. Kasvu taga on peamiselt laienenud tegevus (opereeriti rohkem laevu ja hotelle) võrreldes 2021. aasta kolmanda kvartaliga ning vähendatud töömahtudega töötamine võrdlusperioodil.

Majanduskeskkond

Kontserni tegevust mõjutasid valdavalt muutused tarbijakäitumises COVID-19 järgses keskkonnas ning majandusarengud põhiturgudel Soomes, Rootsis ja Eestis, aga ka globaalne geopoliitiline olukord ja sõda Euroopas. Nõudlus rahvusvaheliste reiside järele on pärast viimaste COVID-19 pandeemiaga seotud reisipiirangute kaotamist ELis pidevalt kasvanud, kuid pole veel jõudnud COVID-19 eelsele tasemele. Lisaks on Aasiast sissetuleva turismi taastumist peatanud nendes riikides allesjäänud COVID-19 piirangud.

Tarbijate kindlustunde langus jätkus kolmandas kvartalis kõrgete energiahindade, Ukraina sõja, karmistuva rahapoliitika ja kõrge inflatsiooni tõttu. Vaatamata tarbijate tendentsile tarbida vähem ja säästa rohkem, on ettevõtte reisijate maht kolmandas kvartalis kiiresti taastunud.

Ettevõtte kaubaveoäri püsis perioodil stabiilne ja jõuline, kuigi turutingimused ja laevapargi saadavus avaldasid niigi raskele hinnakonkurentsile täiendavat survet.

Ka kolmandas kvartalis jätkus märkimisväärne kütuse maailmaturuhindade tõus – keskmiselt üle 100% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Olulise kütuse hinnatõusu ja suurema tegevussageduse koosmõjul kasvasid kontserni kütusekulud kokku rohkem kui 100% ehk ligi 22 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Lähitulevikus ja praeguste parimate teadmiste ja hinnangute kohaselt on äritegevuse peamised riskid jätkuvalt seotud kütusehindade arengute, Ukraina sõja, kasvavate intressimäärade ning klientide muutuvate reisimis- ja tarbimisharjumustega.

Sündmused III kvartalis

Kruiisilaeva Victoria I lühiajaline prahtimine

AS Tallink Grupp ja Corporate Travel Management (North) Ltd Šoti valitsuse nimel sõlmisid lühiajalise prahilepingu kruiisilaeva Victoria I jaoks. Laeva kasutatakse ajutise majutuse pakkumiseks Šotimaal ja prahiti alates 8. juulist 2022 kuueks kuuks koos võimalusega prahilepingut täiendavalt pikendada kolme kuu võrra.

Kahe kruiisilaeva lühiajaline prahtimine

Juuli lõpus sõlmis kontsern lühiajalised lepingud Hollandi Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) poolt volitatud esindaja Slaapschepen Public BV-ga kontserni kahe reisilaeva prahtimiseks. Ettevõtte Tallinna-Helsingi liini laev Silja Europa prahiti Hollandisse lühiajalise majutuse pakkumiseks alates 20. augustist 2022 seitsmeks kuuks, võimalusega prahilepingut täiendavalt pikendada kolme kuu võrra. Ettevõtte teine laev, tavapäraselt Turu-Stockholmi liinil tegutsev Galaxy prahiti samuti Hollandisse lühiajalise majutuse pakkumiseks alates 20. septembrist 2022 seitsmeks kuuks, võimalusega prahilepingut täiendavalt pikendada kolme kuu võrra. Mõlemad laevad prahiti koos tehnilise meeskonnaga.

Ajutised muudatused Baltic Princessi sõidugraafikus

Tallink Grupi laeva Baltic Princess sõiduplaan ja sihtsadam muutusid ajutiselt 11. septembrist 2022 kuni 31. märtsini 2023. Alates 11. septembrist alustas laev sõitu Soome-Turu ja Rootsi-Kapellskäri vahel.

Laeva prahilepingu pikendamine (Atlantic Vision)

AS-i Tallink Grupp tütarettevõte Baltic SF IX Limited ja riigi osalusega Kanada ettevõte Marine Atlantic Inc on pikendanud MV Atlantic Visioni (end. Superfast IX) prahilepingut 18 kuu võrra, kuni 2024. aasta maini, võimalusega prahilepingut täiendavalt pikendada 12 kuu võrra. Laev on pikaajaliselt prahitud alates 14. novembrist 2008.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Uue kahekütuseliste mootoritega kiirlaeva MyStar valmimine

Rauma laevatehases valmiva uue kahekütuseliste (LNG, MGO) mootoritega kiirlaeva MyStar esimene edukas käigukatsetus toimus 14-18. septembril 2022 ning teine käigukatsetus toimub novembri alguses. Laeva oodatav üleandmine ja Tallinna-Helsingi liinil opereerimise algus on planeeritud novembrisse 2022.

Tulud

Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad ja tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini).

Sõda Ukrainas avaldab eeldatavasti negatiivset mõju nõudlusele teatavates kliendirühmades – peamiselt kliendid konfliktis vahetult osalevatest riikidest ja Aasia riikidest. Samuti esineb mõningate sisendihindade, eelkõige kütuse ja toorme hinnatõusu risk. Konflikti potentsiaalse mõju täpset ulatust ja kestust hinnata on jätkuvalt keerukas.

Majanduskeskkonna ebakindlusest tulenevalt otsib kontserni juhatus pidevalt võimalusi madalhooaja riskide maandamiseks, sh nt laevade prahtimine.

Uurimis- ja arendusprojektid

Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijate ala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO2 jalajälje vähendamise lahendustele.

Riskid

Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

pikka aega kestev geopoliitiline ja sõjaline konflikt Euroopas;

riiklikud piirangud äritegevusele;

kõrge inflatsiooni mõju klientide tarbimisharjumustele;

õnnetused, katastroofid;

makromajanduslikud ja tööturu sündmused;

õigusaktide muudatused;

suhted ametiühingutega;

kütusehindade ja intressimäärade tõus;

turu- ja kliendikäitumine.

Põhinäitajad

Perioodi kohta III KV 2022 III KV 2021 Muutus % Müügitulu (miljonites eurodes) 255,6 170,5 49,9% Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) 66,0 30,3 117,8% EBITDA¹ (miljonites eurodes) 67,7 35,1 92,7% EBIT¹ (miljonites eurodes) 43,9 11,5 283,6% Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum (miljonites eurodes) 37,9 5,5 586,1% Amortisatsioon (miljonites eurodes) 23,7 23,7 0,3% Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) 5,5 3,7 49,2% Aktsiate kaalutud keskmine arv 743 569 064 694 444 381 7,1% Kasum/kahjum aktsia kohta¹ 0,051 0,008 540,8% Reisijate arv 1 893 603 1 144 092 65,5% Kaubaveoühikute arv 102 399 90 538 13,1% Keskmine töötajate arv 5 255 4 647 13,1% Perioodi lõpu seisuga 30.09.2022 30.06.2022 Muutus % Varad kokku (miljonites eurodes) 1 535,3 1 550,1 -1,0% Kohustused kokku (miljonites eurodes) 845,1 897,8 -5,9% Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) 711,5 746,5 -4,7% Netovõlg¹ (miljonites eurodes) 608,7 655,9 -7,2% Netovõla ja EBITDA suhe¹ 5,5 8,4 -34,5% Omakapital kokku (miljonites eurodes) 690,2 652,3 5,8% Omakapitali määr¹ (%) 45% 42% Lihtaktsiate arv 743 569 064 743 569 064 0,0% Omakapital aktsia kohta¹ 0,93 0,88 5,8% Suhtarvud¹ III KV 2022 III KV 2021 Brutokasumi/-kahjumi marginaal (%) 25,8% 17,8% EBITDA marginaal (%) 26,5% 20,6% EBIT marginaal (%) 17,2% 6,7% Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) 14,8% 3,2% ROA (%) 1,0% -4,0% ROE (%) -0,9% -11,5% ROCE (%) 1,2% -4,7%

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.



2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum

EBIT: kasum äritegevusest

Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv

Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku

Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv

Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu

EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu

EBIT marginaal: EBIT / müügitulu

Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu

Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused

ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara

ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital

ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))

Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid

Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes III KV 2022 III KV 2021 9K

2022 9K

2021 Müügitulu (lisa 3) 255 555 170 495 567 726 310 319 Müüdud kaupade ja teenuste kulud -189 536 -140 185 -496 090 -308 689 Brutokasum/-kahjum 66 019 30 310 71 636 1 630 Müügi- ja turunduskulud -9 455 -8 260 -27 397 -20 254 Üldhalduskulud -12 156 -11 866 -35 050 -32 272 Muud äritulud -463 1 281 5 112 13 002 Muud ärikulud 0 -9 -84 -17 Kasum/kahjum äritegevusest 43 945 11 456 14 217 -37 911 Finantstulud (lisa 4) -133 70 48 71 Finantskulud (lisa 4) -6 188 -6 226 -17 847 -16 054 Kasum/kahjum enne tulumaksu 37 624 5 300 -3 582 -53 894 Tulumaks 248 220 794 656 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 37 872 5 520 -2 788 -53 238 Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/ -kahjum 37 872 5 520 -2 788 -53 238 Muu koondkasum/-kahjum Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed 43 32 491 136 Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku 43 32 491 136 Perioodi koondkasum/-kahjum kokku 37 915 5 552 -2 297 -53 102 Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku 37 915 5 552 -2 297 -53 102 Kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes, lisa 5) 0,051 0,008 -0,004 -0,079

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021 VARAD Raha ja raha ekvivalendid 102 813 143 113 127 556 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 39 988 34 370 29 298 Ettemaksed 14 522 14 605 11 924 Tulumaksu ettemakse 1 25 0 Varud 39 757 35 191 34 631 Käibevara 197 081 227 304 203 409 Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud 165 245 165 Muud finantsvarad ja ettemaksed 3 377 544 555 Edasilükkunud tulumaksu vara 21 840 20 270 21 840 Kinnisvarainvesteeringud 300 300 300 Materiaalne põhivara (lisa 6) 1 279 659 1 330 698 1 323 353 Immateriaalne vara (lisa 7) 32 878 37 295 36 293 Põhivara 1 338 219 1 389 352 1 382 506 VARAD KOKKU 1 535 300 1 616 656 1 585 915 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL Intressikandvad võlakohustised (lisa 8) 249 707 89 157 244 436 Võlad tarnijatele ja muud võlad 85 257 85 645 91 687 Võlad omanikele 6 6 6 Tulumaksukohustis 47 14 47 Ettemakstud tulud 48 299 32 361 21 734 Lühiajalised kohustised 383 316 207 183 357 910 Intressikandvad võlakohustised (lisa 8) 461 765 713 606 535 489 Pikaajalised kohustised 461 765 713 606 535 489 Kohustised kokku 845 081 920 789 893 399 Aktsiakapital (lisa 9) 349 477 349 477 349 477 Ülekurss 663 663 663 Reservid 66 885 68 454 67 930 Jaotamata kasum 273 194 277 273 274 446 Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital 690 219 695 867 692 516 Omakapital kokku 690 219 695 867 692 516 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 535 300 1 616 656 1 585 915

Konsolideeritud rahavoogude aruanne



Auditeerimata, tuhandetes eurodes III KV 2022 III KV 2021 9K

2022 9K

2021 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum 37 872 5 520 -2 788 -53 238 Korrigeerimised 29 671 29 734 88 590 86 110 Muutused: Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes 5 254 -4 274 -14 602 -13 371 Varudes 4 736 -171 -5 126 -7 073 Äritegevusega seotud kohustistes -17 051 -6 584 21 033 19 492 Muutused varades ja kohustistes -7 061 -11 029 1 305 -952 Äritegevusest teenitud raha 60 482 24 225 87 107 31 920 Saadud/makstud tulumaks -39 -41 -115 -117 RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 60 443 24 184 86 992 31 803 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7) -5 500 -3 686 -23 633 -11 001 Laekumised materiaalse põhivara müügist -38 776 2 743 790 Saadud intressid 4 1 6 2 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -5 534 -2 909 -20 884 -10 209 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST Saadud laenud (lisa 8) 0 90 000 0 90 000 Laenude tagasimaksed (lisa 8) -25 042 0 -71 030 -14 667 Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) -6 481 -30 407 11 646 9 926 Rendimaksete tasumine (lisa 8) -4 332 -4 039 -12 844 -10 744 Makstud intressid -6 548 -5 871 -18 022 -14 968 Laenudega seotud tehingukulude tasumine -298 -294 -601 -495 Aktsiate emissioon 0 34 633 0 34 633 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -42 701 84 022 -90 851 93 685 RAHAVOOD KOKKU 12 208 105 297 -24 743 115 279 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 90 605 37 816 127 556 27 834 Raha ja raha ekvivalentide muutus 12 208 105 297 -24 743 115 279 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 102 813 143 113 102 813 143 113





Anneli Simm

Investorsuhete koordinaator

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail Anneli.simm@tallink.ee

Manused