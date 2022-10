Nexans accueille Maria Lorente Fraguas en tant que Vice-Présidente Corporate, Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif.

English French

Maria Lorente Frag uas rejoint Nexans en tant que Vice-Présidente Corporate & Directrice des Ressources Humaines , également en charge de la Responsabilité Soci ét ale de l'Entreprise.

Forte d’une expérience de plus de 20 ans à l’ international , Maria a occupé plusieurs fonctions de direction dans le développement de produits, dans les opérations et la gestion d'équipes internationales.

Cette nomination intervient alors que Nexans ambitionne de poursuivre et d’accélérer sa stratégie de pure player de l'électrification, plaçant l'humain et l'environnement au cœur de son activité.





Paris, le 27 octobre 2022 - Nexans a le plaisir d'annoncer l'arrivée de Maria Lorente Fraguas au poste de Vice-Présidente Corporate & Directrice des Ressources Humaines, également en charge de la Responsabilité Sociétale de l'Entreprise.

Maria a occupé de nombreuses fonctions à responsabilité dans le monde entier, notamment dans les domaines des opérations, du développement de nouveaux produits, de la transformation d’entreprise et des ressources humaines.

A ce titre, Maria contribuera activement à la transformation et à la croissance future de Nexans. Basée au siège du Groupe à Paris, Maria est espagnole et sera directement rattachée à Christopher Guérin, Directeur Général.

Diplômée de l'Université Polytechnique de Valence, en Espagne, et de Supélec, en France, Maria Lorente Fraguas apporte avec elle un large panel de solides compétences et une grande expérience dans le développement des relations humaines, de la performance et de la direction d'équipe. Elle rejoint le Groupe après 21 ans d'expérience chez Schlumberger, où elle était responsable du management d’équipes RH occupant des postes à responsabilité dans le monde entier.

Au cours de sa carrière, Maria a travaillé dans huit pays différents à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique Latine et l'Amérique du Nord. Elle a ainsi occupé des fonctions diverses, notamment dans les domaines du développement de nouveaux produits, du marketing, du management opérationnel, de la transformation, et plus récemment en tant que Directrice des Ressources Humaines & Systèmes de production.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans, commente : "Je suis très heureux d'accueillir Maria au sein de notre équipe. Son parcours et son profil international correspondent parfaitement à notre ambition d'être un pure player de l'électrification. Sa riche expérience en matière de transformation d’activités et de développement des talents contribuera à accélérer la transformation de Nexans. Je suis également convaincu que Maria inscrira plus largement dans nos ambitions stratégiques la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est au cœur de nos priorités."

Maria Lorente Fraguas, nouvellement nommée Vice-Présidente Corporate & Directrice des Ressources Humaines de Nexans, déclare : " La culture du Groupe, axée sur l’humain, la passion pour l'innovation et l'ambition de croissance, ancrée dans la création de valeur à travers les trois axes que sont l'économie, l'environnement et l'engagement, sont ce qui m'a attirée chez Nexans. Je suis ravie de rejoindre l'équipe et de contribuer au prochain chapitre stratégique de l'entreprise, en conservant nos clients et nos collaborateurs au centre de tout ce que nous faisons."

