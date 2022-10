Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2022

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 27.10.2022 kello 09.45



Siilin kannattavuus parani — jo viidestoista neljännes peräkkäin

Tammi–syyskuun tunnusluvut1:

Liikevaihto oli 85,8 (2021: 71,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 14,7 miljoonaa euroa eli 20,6 % edellisvuodesta. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 12,2 miljoonaa euroa, eli 17,1 %.

Oikaistu liikevoitto (liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja) oli 8,8 (6,0) miljoonaa euroa, eli 10,3 % (8,5 %) liikevaihdosta.

Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä oli 994 (862).

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella (tammi-syyskuu) oli 940 2

Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) katsauskauden päättyessä oli 975 (848) henkilöä sekä 208 (181) alihankkijaa (kokoaikaiseksi muunnetun laskutetussa työssä käytetyn alihankinnan määrä).





1 Supercharge on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

2 Tunnusluku ”henkilöstön keskimääräinen lukumäärä” julkistetaan jatkossa myös osana Q1 ja Q3 liiketoimintakatsauksia.

Heinä–syyskuun tunnusluvut (Q3):

Liikevaihto oli 26,9 (2021: 22,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 20,3 %.

Liikevaihdon kasvu oli kokonaan orgaanista.

Oikaistu liikevoitto oli 2,3 (1,8) miljoonaa euroa, eli 8,7 % (7,9 %) liikevaihdosta.

Q3 oli viidestoista perättäinen neljännes, jolloin kannattavuus parani vertailukaudesta.

Henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella (Q3) oli 968.

Heinä–syyskuun tärkeimmät tapahtumat:



Rekrytointi jatkui hyvänä ja kaupallisia toimintoja vahvistettiin uusilla avainhenkilöillä.





Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022:

Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 102–117 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 10–13 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki:

Siilin kuluvan vuoden kolmas vuosineljännes jatkui hyvässä vauhdissa niin kasvun kuin kannattavuuden osalta. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli noin 27 (22) miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi orgaanisesti yli 20 % vertailukaudesta. Oikaistu liikevoitto oli 2,3 (1,8) miljoonaa euroa eli 8,7 % (7,9 %) liikevaihdosta. Q3 oli viidestoista perättäinen neljännes, jolloin kannattavuus parani vertailukaudesta!

Siilin Core jatkoi vahvalla kasvu-uralla ja näkymä loppuvuodeksi on kokonaisuutena varsin hyvä. Jatkamme edelleen työtä Coren kannattavuuden kehittämiseksi. VALAn tasainen kasvu- ja kannattavuuskehitys jatkuivat myös päättyneellä neljänneksellä. Siili Auto ja Supercharge suoriutuivat kokonaisuutena jälleen kerran erinomaisesti.

Henkilöstömäärämme kasvoi alkuvuoden aikana 994 työntekijään ja olemme vahvistaneet iskukykyämme rekrytoimalla uusia avainhenkilöitä. Henkilöstömäärä on kasvanut sekä kotimaassa että kansainvälisissä toiminnoissamme. Henkilöstön vaihtuvuus pieneni verrattuna edelliseen vuoteen. Panostamme jatkossakin henkilöstökokemuksen sekä yrityskulttuuriin kehittämiseen ja otamme henkilöstön oppimisen erityiseksi fokusalueeksi.

Katsauskauden jälkeen 4.10.2022 Siili tiedotti ostaneensa designiin, teknologiaan ja dataan keskittyneen Haallas Finland Oy:n koko osakekannan. Kaupan toteutuminen on osa Siilin keväällä kommunikoitua kasvustrategiaa, jonka yhtenä fokusalueena on kasvattaa liiketoimintaa julkisella sektorilla. Yhtiön palveluksessa on yhteensä yli 50 henkilöä Joensuussa, Oulussa, Lappeenrannassa ja Helsingissä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, mutta sillä ei toistaiseksi ole havaittu olevan suoria vaikutuksia Siilin toimintaan. Lisääntynyt yleinen taloudellinen epävarmuus, taantuman uhka sekä Suomessa että globaalisti ja kohonnut inflaatio sekä muutokset korkoympäristössä voivat kuitenkin jatkossa vaikuttaa liiketoimintaamme ja asiakkaisiimme. Jatkamme näihin vaikeasti ennakoitaviin riskeihin varautumista panostamalla ydinosaamiseemme eli toimitustemme laatuun sekä asiakastyytyväisyyteen. Lisäksi huolehdimme jatkuvasti toimintamme kilpailukyvystä.

Kaiken kaikkiaan suhtaudumme tulevaisuuteen varsin myönteisesti ja jatkamme innolla yhteistyötä asiakkaittemme kanssa. Haluan lopuksi kiittää asiakkaitamme luottamuksesta ja Siilejä tähän mennessä erinomaisesti sujuneesta vuodesta!

---

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

Puhelin: 040 834 1399, sähköposti: tomi.pienimaki(at)siili.com



Talousjohtaja Aleksi Kankainen

Puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com



Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi

Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Itävallassa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi