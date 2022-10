English Finnish

Uponor Oyj, Sijoittajauutinen, 27.10.2022 klo 12.00

Uponor sulkee Middelfartin tuotantolaitoksensa Tanskassa

Osana jatkuvaa tuotantorakenteensa tehostamista Uponor on päättänyt sulkea paineputkien valmistamiseen erikoistuneen tuotantolaitoksensa Middelfartissa, Tanskassa. Tuotantolaitos on osa Uponorin infrastruktuuridivisioonaa, Uponor Infraa. Tuotantolaitos suljetaan vuoden 2022 neljännen neljänneksen aikana ja sen sulkeminen vaikuttaa noin 40 työntekijään.

Uponor Infra -divisioonan tuotantolaitos Middelfartissa, Tanskassa on erikoistunut paineputkien valmistamiseen Tanskan markkinaa varten. Strategisen arvioinnin seurauksena Uponor on päättänyt sulkea Middelfartin tuotantolaitoksensa.

“Middelfartin tuotantolaitoksen työntekijät ovat äärimmäisen osaavia ja ammattitaitoisia. Valitettavasti liiketoiminta ei kuitenkaan onnistunut saavuttamaan sille asetettuja kannattavuustavoitteita. Tämän seurauksena olemme päättäneet sulkea tuotantolaitoksen ja toimittaa jatkossa tuotteet Tanskan markkinoille Ruotsissa, Suomessa ja Puolassa sijaitsevilta tuotantolaitoksiltamme. Tanskan vahva myyntitiimimme jatkaa Tanskan markkinoiden palvelemista myös jatkossa koko laadukkaan tuote- ja palveluvalikoimamme avulla”, sanoo Uponor Infran johtaja Sebastian Bondestam.

Lisätiedot:

Franciska Janzon

konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Uponor Oyj

Puh. 020 129 2821

Uponor lyhyesti

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, joka kuljettaa vettä rakennuksissa ja yhdyskuntatekniikassa. Yhtiö kehittää veteen liittyviä ratkaisuja tulevien sukupolvien parhaaksi. Tuotteemme ja palvelumme turvalliseen vedenjakeluun, energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen sekä luotettavaan yhdyskuntatekniikkaan mahdollistavat kestävämmän elinympäristön. Vastuullisuuteen sitoutunut ja intohimoisesti innovatiivinen Uponor kehittää jatkuvasti uusia teknologioita ja järjestelmiä, jotka parantavat ihmisten elämää. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, teollisuudessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa työskentelemään nopeammin ja tehokkaammin. Uponorin palveluksessa on noin 3 900 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Uponorin tuotteita myydään yli 80 maassa. Vuonna 2021 Uponorin liikevaihto oli noin 1,3 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. www.uponorgroup.com

Uponor Infra lyhyesti

Uponor Infra -divisioona vastaa noin 22 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Uponor Infra toimittaa hulevesi- ja viemärijärjestelmiä, paineputkijärjestelmiä, vedenlaadun valvontapalveluita, kaukolämpöputkia, räätälöityjä ratkaisuja ja projektipalveluita kunnille, vesi- ja voimalaitoksille sekä teollisuudelle Itämeren alueella. Tanskan tuotantolaitoksen sulkemisen jälkeen, divisioonan tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa.