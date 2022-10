Dante Genomics crée Genomic Biopharma Inc., une société distincte de découverte et de développement de médicaments

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui la création de Genomic Biopharma Inc. , une société distincte de découverte et de développement de médicaments visant à différencier les flux d'affaires séparés de chaque entité. Genomic Biopharma Inc. présentera deux résumés sur deux programmes de médicaments lors de l'assemblée annuelle 2022 de l'American Society of Human Genetics (ASHG), dont le premier est un excellent résumé présenté lors de la réunion intitulée :



Titre du résumé : Approche informatique pour la conception d'un vaccin COVID-19 contre un variant prédit du SARS-CoV-2 : haute immunogénicité, efficacité et innocuité du vaccin DELLERA

Date/Heure de la présentation : mercredi 26 octobre 2022, de 15h00 à 16h45, heure normale du Pacifique





Date/Heure de la présentation : jeudi 27 octobre 2022, de 15h00 à 16h45, heure normale du Pacifique

« Dante Genomics a fourni des informations et des diagnostics génomiques à des milliers d'individus, mettant fin à de nombreuses années de périples diagnostiques », a déclaré Mattia Capulli, directeur scientifique de Dante Genomics. « Grâce à la création de Genomic Biopharma Inc., nous concrétiserons notre ambition visant à soutenir la découverte et le développement d'une médecine personnalisée, de sorte que personne ne soit diagnostiqué avec une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement. »

Genomic Biopharma Inc. a été créée en tant que société de découverte et de développement de médicaments entièrement intégrée, avec un pipeline de programmes de médicaments pour les traitements et les thérapies axés sur les maladies infectieuses et rares. La société développe son pipeline sur la base des conclusions de la base de données exclusive de Dante Genomics sur les génomes entiers. La technologie de base de Genomic Biopharma, l'IA GBI, utilise des algorithmes prédictifs et l'extraction de données génomiques pour soutenir l'identification de nouveaux traitements à base d'ARN.

« La médecine personnalisée nécessite une approche intégrée allant des données aux essais cliniques », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Genomics. « Nous avons créé Genomic Biopharma en tant que société distincte indépendante, afin de concrétiser l'ambition d'une médecine personnalisée et de lancer la nouvelle ère des thérapies basées sur les données génomiques. »

Dante Genomics a fourni un financement initial et des ressources à Genomic Biopharma Inc. afin de donner le coup d'envoi des efforts et des programmes de la nouvelle entité. Les deux sociétés sont désormais indépendantes.

À propos de Genomic Biopharma Inc.

Genomic Biopharma Inc. est une société de découverte et de développement de médicaments qui établit un pipeline de programmes de médicaments axés sur la mise sur le marché de traitements et de thérapies pour les maladies infectieuses et rares. La société développe son pipeline sur la base des conclusions de la base de données exclusive de Dante Genomics sur les génomes entiers. La technologie de base de Genomic Biopharma, l'IA GBI, utilise des algorithmes prédictifs et l'extraction de données génomiques pour soutenir l'identification de nouveaux traitements à base d'ARN.