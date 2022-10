Dante Genomics fonda Genomic Biopharma Inc., azienda dedicata alla scoperta e allo sviluppo di nuovi farmaci

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, Oct. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, ha annunciato oggi la creazione di Genomic Biopharma Inc. , un'azienda dedicata alla scoperta e allo sviluppo di nuovi farmaci, fondata allo scopo di diversificare i rami di attività di ciascuna organizzazione. Genomic Biopharma Inc. intende presentare due abstract su altrettanti programmi di ricerca di farmaci in occasione del meeting annuale 2022 dell'American Society of Human Genetics (ASHG), il primo dei quali è destinato ad attirare particolare attenzione all'evento:



Titolo dell'abstract: A computational approach to design a COVID-19 vaccine against a predicted SARS-CoV-2 variant: high immunogenicity, efficacy and safety of DELLERA vaccine

Data/orario di presentazione: mercoledì 26 ottobre 2022, 24:00 - 01:45 CET

Data/orario di presentazione: giovedì 27 ottobre 2022, 24:00 - 01:45 CET

“Dante Genomics ha fornito informazioni preziose e diagnosi basate sui dati genomici a migliaia di persone, ponendo fine a odissee diagnostiche lunghe anni,” ha dichiarato Mattia Capulli, Direttore scientifico di Dante Genomics. “Grazie alla creazione di Genomic Biopharma Inc. intendiamo realizzare la nostra visione, ossia supportare la scoperta e lo sviluppo di farmaci personalizzati, affinché a nessuno venga diagnosticata una malattia per la quale non esiste una cura.”

Genomic Biopharma Inc. è stata creata come azienda interamente integrata e dedicata alla scoperta e allo sviluppo di nuovi farmaci, con una pipeline di programmi di ricerca di farmaci per trattamenti e terapie mirate in modo particolare alle malattie infettive e rare. L'azienda sviluppa la propria pipeline in funzione dei risultati tratti dal database di interi genomi di proprietà di Dante Genomics. La tecnologia di base utilizzata da Genomic Biopharma, ossia l'intelligenza artificiale GBI, si avvale di algoritmi predittivi e di tecniche di data mining dei dati genomici per supportare l'identificazione di nuove terapie basate su RNA.

“La medicina personalizzata richiede un approccio integrato, dai dati alle sperimentazioni cliniche,” sostiene Andrea Riposati, CEO di Dante Genomics. “Abbiamo fondato Genomic Biopharma come azienda separata e indipendente per realizzare la nostra visione di medicina personalizzata e aprire la via a una nuova era di terapie basate sui dati genomici.”

Dante Genomics ha messo a disposizione di Genomic Biopharma Inc. i fondi e le risorse iniziali per dare avvio alle attività e ai programmi di questa nuova organizzazione. Ad oggi, le due aziende sono indipendenti.

Genomic Biopharma Inc. è un'azienda dedicata alla scoperta e allo sviluppo di nuovi farmaci con una pipeline di programmi di ricerca di farmaci, il cui scopo è introdurre sul mercato trattamenti e terapie per malattie infettive e rare. L'azienda sviluppa la propria pipeline in funzione dei risultati tratti dal database di interi genomi di proprietà di Dante Genomics. La tecnologia di base utilizzata da Genomic Biopharma, ossia l'intelligenza artificiale GBI, si avvale di algoritmi predittivi e di tecniche di data mining dei dati genomici per supportare l'identificazione di nuove terapie basate su RNA.