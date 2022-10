Dante Genomics richt afzonderlijk bedrijf op voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen Genomic Biopharma Inc.

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, Oct. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics een wereldleider in genomica en precisiegeneeskunde, kondigde vandaag de oprichting aan van Genomic Biopharma Inc. , een afzonderlijk bedrijf voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen om de afzonderlijke bedrijfsstromen van elke entiteit te onderscheiden. Genomic Biopharma Inc. zal tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Human Genetics (ASHG) in 2022 twee abstracts presenteren over twee geneesmiddelenprogramma's, waarvan de eerste een abstract is met een topscore, op de bijeenkomst met de titel:



Titel abstract: A computational approach to design a COVID-19 vaccine against a predicted SARS-CoV-2 variant: high immunogenicity, efficacy and safety of DELLERA vaccine

Datum presentatie/Tijdstip: Woensdag, 26 oktober 2022, 15:00 - 16:45 uur Pacific Time

A computational approach to design a COVID-19 vaccine against a predicted SARS-CoV-2 variant: high immunogenicity, efficacy and safety of DELLERA vaccine Woensdag, 26 oktober 2022, 15:00 - 16:45 uur Pacific Time Titel abstract: Novel siRNA-based therapeutic approach for Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome (MMIHS)

Datum presentatie/Tijdstip: Donderdag, 27 oktober 2022, 15:00 - 16:45 uur Pacific Time

“Dante Genomics heeft duizenden mensen genomische inzichten en diagnoses verschaft, waarmee een einde is gekomen aan jarenlange diagnostische zoektocht”, aldus Mattia Capulli, Chief Scientific Officer bij Dante Genomics. “Door de oprichting van Genomic Biopharma Inc. zullen wij onze visie realiseren om de ontdekking en ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde te ondersteunen, zodat niemand wordt gediagnosticeerd met een ziekte waarvoor geen behandeling bestaat.”

Genomic Biopharma Inc. werd opgericht als een volledig geïntegreerd bedrijf voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen, met een pipeline van geneesmiddelenprogramma's voor behandelingen en therapieën gericht op infectieziekten en zeldzame ziekten. Het bedrijf ontwikkelt zijn pipeline op basis van bevindingen uit Dante Genomics' eigen database van volledige genomen. De kerntechnologie van Genomic Biopharma, de GBI AI, gebruikt voorspellende algoritmen en genomische datamining ter ondersteuning van de identificatie van nieuwe RNA-gebaseerde therapeutica.

“Gepersonaliseerde geneeskunde vereist een geïntegreerde benadering van gegevens tot klinische proeven”, aldus Andrea Riposati, CEO bij Dante Genomics. “We hebben Genomic Biopharma opgericht als een afzonderlijk, onafhankelijk bedrijf, om de visie van gepersonaliseerde geneeskunde te verwezenlijken en het nieuwe tijdperk van op genomische gegevens gebaseerde therapieën te ontsluiten.”

Dante Genomics heeft Genomic Biopharma Inc. de eerste financiering en middelen verstrekt om de activiteiten en programma's van de nieuwe entiteit op te starten. De twee bedrijven zijn nu onafhankelijk.

Over Genomic Biopharma Inc.

Genomic Biopharma Inc. is een bedrijf dat geneesmiddelen ontdekt en ontwikkelt en een pipeline van geneesmiddelenprogramma's opbouwt, gericht op het op de markt brengen van behandelingen en therapieën voor besmettelijke en zeldzame ziekten. Het bedrijf ontwikkelt zijn pipeline op basis van bevindingen uit Dante Genomics' eigen database van volledige genomen. De kerntechnologie van Genomic Biopharma, de GBI AI, gebruikt voorspellende algoritmen en genomische datamining ter ondersteuning van de identificatie van nieuwe RNA-gebaseerde therapeutica.