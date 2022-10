Aduro annonce l'attribution d'une subvention conjointe de NSERC Alliance-Mitacs d'un montant de 1,15 million de dollars en partenariat avec l'Université Western

French German

SARNIA, Ontario, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour le recyclage chimique des plastiques et la transformation des bruts lourds et des huiles renouvelables en ressources de la nouvelle ère et en carburants de plus grande valeur, en partenariat avec l'université de Western Ontario ( l'« Université Western »), a le plaisir d'annoncer qu'un projet de recherche conjoint intitulé « Ajustement des fluides supercritiques pour le recyclage des polymères en monomères et en produits chimiques » a été approuvé et a reçu 1,15 million de dollars en fonds non remboursables de la part du National Sciences and Engineering Research Council (« NSERC » pour Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie) et du programme de subventions accélérées Mitacs (« Mitacs »).







Pendant toute la durée du projet, Aduro contribuera à hauteur de 382 500 dollars (plus la TVH, ou taxe de vente harmonisée), avec 1 147 500 dollars pour le NSERC et Mitacs. Cela représente un rapport de trois pour un des fonds de contrepartie non dilutifs destinés à soutenir et à accélérer le cheminement de la Société vers la commercialisation. Le projet de recherche débutera en novembre 2022 et se poursuivra pendant trois ans.

L'objectif de ce projet de recherche est d'évaluer les effets des contaminants intrinsèques et extrinsèques présents dans les matières premières plastiques, y compris les aliments, les déchets organiques, les plastifiants et les charges, dans des conditions variables afin de maximiser la production, la qualité et le rendement. Le projet vise également à améliorer les techniques de pré et post-traitement. L'objectif commercial est de pouvoir développer des stratégies optimales qui minimiseront le recours à des systèmes coûteux de tri et de séparation pour le traitement de pré-transformation. Le projet devrait faire progresser et augmenter davantage la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») de recyclage chimique des matières plastiques mixtes post-consommation industrielles et grand public.

En collaboration avec l'équipe de recherche d'Aduro, le projet sera dirigé par le Dr Paul Charpentier , professeur au département de génie chimique et biochimique et de génie mécanique et des matériaux, à l'Université Western, avec le soutien du Dr Cedric L. Briens , professeur au département de génie chimique et biochimique et directeur de la R&D, à l'Institute for Chemicals and Fuels from Alternative Resources (ICFAR) de l'Université Western.

En plus du financement de la subvention, par le biais du partenariat avec l'Université Western, le projet fournit un accès très rentable à des installations de laboratoire, des réacteurs et des équipements d'analyse à la fine pointe de la technologie. Surtout, elle offre également à la Société une opportunité unique de développer ses futurs atouts en capital humain en engageant les meilleurs talents qui approfondiront leurs connaissances et leur expertise dans la technologie HCT brevetée de la Société grâce à ce projet financé. Sous la direction du Dr Charpentier et du Dr Briens, le projet emploiera sur trois ans : deux boursiers postdoctoraux, trois doctorants, cinq titulaires de master en ingénierie, un ingénieur de recherche et huit étudiants de premier cycle.

L'ensemble de la propriété intellectuelle générée par le projet sera détenu par Aduro Energy Inc., la filiale en propriété exclusive de la société. Toutefois, en soutien au solide partenariat avec l'Université Western, Aduro encouragera les chercheurs à publier des documents universitaires pertinents une fois les données protégées.

« Le projet représente une excellente opportunité de collaborer à nouveau avec Aduro », a déclaré le Dr Paul Charpentier, professeur à l'Université Western. « Le projet soutiendra également la formation avancée de nombreux étudiants diplômés et boursiers postdoctoraux qui seront les leaders de la recherche et de l'industrie de demain dans le recyclage des produits chimiques. »

« Nous sommes honorés et ravis de collaborer à nouveau avec l'Université Western et les professeurs et Dr Paul Charpentier et Dr Cedric L. Briens. Ce projet fournira des informations et des stratégies critiques pour les techniques de pré-traitement et de post-traitement en soutien à la technologie HCT d'Aduro », a commenté Ofer Vicus, président-directeur général d'Aduro. « Au nom d'Aduro, je tiens à remercier le NSERC et Mitacs pour leur contribution et leur soutien significatifs à l'avancement de notre technologie de recyclage chimique de nouvelle génération. Cette subvention permettra l'emploi de 18 personnes talentueuses tout en faisant la promotion de la recherche dans l'espace, en stimulant l'activité économique locale et en accélérant le programme de commercialisation d'Aduro. Je voudrais également profiter de cette occasion pour lancer un appel à tous les chercheurs du monde entier, qui sont ravis de l'opportunité de travailler sur ce projet pionnier, à contacter les responsables du projet. »

À propos du National Sciences and Engineering Research Council (le « NSERC ») Alliance

Le NSERC est la principale agence fédérale chargée du financement des sciences naturelles et de la recherche en génie au Canada. Le NSERC fournit un financement direct aux professeurs d'université, aux étudiants et aux entreprises canadiennes pour effectuer des recherches et des formations.

À propos de Mitacs

Mitacs est une organisation de recherche nationale à but non lucratif qui, en partenariat avec des universitaires canadiens, le secteur privé et le gouvernement, exploite des programmes de recherche et de formation dans des domaines liés à l'innovation industrielle et sociale.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l’eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

