Dominion Water Reserves nomme Germain Turpin à titre de président de sa nouvelle division eau

MONTRÉAL, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dominion Water Reserves Corp. (« Dominion Water » ou la « Société ») (CSE: DWR) est heureuse d'annoncer la nomination de Germain Turpin à titre de président de sa nouvelle division eau.



Germain Turpin est actuellement administrateur de Dominion Water et possède plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'eau au Québec. Il est également l'ancien propriétaire de deux des actifs d'eau maintenant détenus par la Société. M. Turpin saura mettre à profit sa connaissance du secteur, combinée à son expérience des opérations de l'industrie, pour assurer le développement des actifs de la Société dans le domaine de l'eau.

« Je suis reconnaissant de cette opportunité qui me permettra de concentrer mes énergies sur la croissance des activités d'eau de la Société, » a déclaré Germain Turpin, président de la filiale eau de Dominion Water. « Au cours des dernières années, ce secteur a connu de nombreux développements en raison du changement climatique et de la réglementation. Mes principaux objectifs seront de développer nos actifs en eau douce et de tirer parti des nouvelles opportunités de croissance de cette division. »

« Nous sommes ravis de nommer Germain à la tête de notre division eau, » a déclaré Olivier Primeau, président du Conseil et chef de la direction de Dominion Water. « Son expertise et sa connaissance de l'industrie de l'eau nous permettront de poursuivre notre stratégie de développement commercial pour cette filiale, qui comprend l'acquisition de permis d'eau et l'établissement d'objectifs de croissance à long terme. Sa nomination complémente également notre nouvelle mission annoncée récemment, qui consiste à devenir actif dans tous les segments de l'industrie des breuvages. »

Dominion Water Reserves Corp. deviendra une filiale de Groupe Prime Drink Corp. lorsque le changement de nom, annoncé le 20 octobre 2022, prendra effet le ou vers le 21 novembre 2022.

À propos de Dominion Water

Dominion Water Reserves Corp. (CSE: DWR) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans le domaine des breuvages. La Société contrôle actuellement plus de 30 % du volume des réserves d'eau douce souterraine du Québec sous permis et est stratégiquement positionnée pour augmenter sa participation. Sous la gouverne de sa nouvelle équipe de direction, la Société cherchera à acquérir, intégrer et développer des entreprises de breuvages dans des secteurs diversifiés allant de l'eau aux jus et à l'alcool, avec un accent sur la croissance rentable.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Jean Gosselin

Téléphone : (514) 394-7717

Courriel : info@dwrcorp.ca

Ni la CSE ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.