HOYTS récompense les cinéphiles en déployant sept autres cinémas dotés de la technologie haptique immersive de D-BOX

MONTRÉAL, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial des expériences de divertissement haptiques et immersives, et HOYTS (« Hoyts »), le plus important exploitant de salles de cinéma monomarque en Australie et l’une des principales sociétés de divertissement du pays, sont heureuses d’annoncer la mise en service de sièges inclinables haptiques D-BOX dans sept autres établissements Hoyts, qui seront installés d’ici la fin de 2023. Cela portera à 22 le nombre total de cinémas Hoyts déployés avec la technologie D-BOX au cours des quatre dernières années, bon nombre d’entre eux étant des auditoriums D-BOX complets. Avec ces nouveaux établissements, le nombre d’auditoriums dotés de la technologie D-BOX ou en voie d’installation passe à plus de 850 dans le monde entier.

« Le Box-Office a démontré que les cinéphiles, aujourd’hui plus que jamais, ont un fort appétit pour les expériences bonifiées. C’est vrai non seulement en Amérique, mais aussi en Australie. Le taux d’occupation de Hoyts est très bon et l’entreprise a décidé de tirer profit de cette tendance du marché en offrant à ses cinéphiles une expérience de divertissement haut de gamme inégalée, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. Hoyts s’est révélé être un excellent partenaire, et je veux profiter de cette occasion pour les remercier pour leur engagement dans la croissance de nos entreprises respectives et de leur confiance en notre technologie haptique immersive. »

« Qu’ils regardent le dernier film d’horreur, un film à succès ou même une comédie musicale, nos invités s’immergent encore plus dans l’expérience cinématographique grâce aux sièges haptiques D-BOX. Nous sommes ravis de mettre cette technologie de pointe à la disposition d’encore plus de cinéphiles partout au pays, en leur offrant un moyen véritablement immersif de visionner des films captivants, a déclaré Damian Keogh, président et chef de la direction du HOYTS Group. Dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui, où tout le monde se dispute l’attention des consommateurs, D-BOX nous donne un avantage indéniable dans notre marché, ce qui a déjà un effet incroyable sur la notoriété de notre marque, la satisfaction de nos clients et, surtout, la vente de billets. »

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Visitez le site D-BOX.com .

À PROPOS DE HOYTS

Depuis l'ouverture des portes de son premier cinéma en 1909, HOYTS est devenue l'une des principales sociétés de divertissement au monde - avec plus de 433 écrans et plus de 62 000 sièges sur l'ensemble de son réseau. Aujourd'hui, HOYTS est le plus grand exploitant de cinéma monomarque en Australie et en Nouvelle-Zélande.

