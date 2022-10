Illuminons l’espoir : L’événement-bénéfice de Suicide Action Montréal aura lieu dans quelques jours !

MONTRÉAL, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeudi le 3 novembre 2022, Suicide Action Montréal (SAM) vous invite à sa soirée-bénéfice annuelle au profit de la prévention du suicide à Montréal. Il ne vous reste que quelques jours afin de vous procurer vos billets et joindre la célébration pour la vie et l’espoir. Cette soirée permettra de souligner les efforts déployés par les équipes de SAM ainsi que le soutien de ses partenaires et donateurs.trices, à travers les deux dernières années qui ont été plus difficiles. Grâce au soutien de sa communauté, en 2021-2022, SAM a pu répondre à une hausse majeure de 24 % de demandes de service, ce qui s’est traduit par plus de 33 707 interventions auprès des diverses populations vulnérables. La mission de SAM prend tout son sens devant la hausse de cette détresse et l’augmentation des demandes de services.

Lors de cette soirée, vous aurez l’occasion de danser au rythme de la chanteuse et DJ Sandy Duperval, assister à une performance en direct de l’Orchestre de Montréal ainsi que celle de l’artiste visuel Marc-Olivier Lamothe. Accueillant plusieurs membres de la communauté d’affaires de Montréal, cet événement sous forme de cocktail dinatoire sera une belle opportunité de réseautage et de retrouvailles !

Encan silencieux, tirage de prix, bar ouvert et témoignages inspirants seront au rendez-vous ! Soyez des nôtres !

N’attendez pas, achetez votre billet dès maintenant afin d’illuminer l’espoir : https://jedonneenligne.org/sam/campagne/CBSAM/pages/billetterie

L’équipe de SAM et tous les gens dans le besoin souhaitent vous remercier de votre appui à notre mission qui nous donne les moyens depuis bientôt 40 ans de sauver des vies jour après jour et de redonner l’espoir à ceux.celles qui en ont le plus besoin!

C’est ensemble que nous faisons la différence.

Ensemble, Illuminons l’espoir !

Si vous êtes inquiet.e.s pour un.e proche ou êtes en détresse, contactez-nous au

1-866-APPELLE (277-3553) disponible en tout temps gratuitement partout au Québec ou le suicide.ca offrant des services de clavardage et de SMS.

SOURCE : Suicide Action Montréal www.suicideactionmontreal.org

CONTACT : Sophie-Charlotte Dubé-Moreau, Directrice du développement philanthropique, des communications et des événements, scdube-moreau@suicideactionmontreal.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1d5bfe76-3336-4f07-81ed-e11d0ebf290b