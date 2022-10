Cortus har fått forskningsstöd för utvärdering av pyrolysolja via katalysisk vätebehandling

Cortus har fått beviljat stöd på 600 000 kronor för forskningsprojektet ”Teknisk och marknadsmässig utvärdering av produktion för stabiliserad pyrolysolja via katalytisk vätebehandling”. Detta inom ramen för Bioinnovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.



Projektet ska genomföras tillsammans med RISE, Preem och Topsoe och pågår under två år med start 1 november 2022.

Syftet med projektet är att vidareutveckla konceptet för integrerad produktion av pyrolysolja i WoodRoll®-processen, som provades under 2021 tillsammans med RISE och Topsoe, även det som en del av forskningsprogrammet Bioinnovation.

”Förnyelsebar pyrolysolja är en attraktiv produkt med stor marknadspotential för utbyte av fossila produkter i raffinaderier och kan vidareförädlas till exempelvis drivmedel eller kemikalier ”säger Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy.

”Proverna 2021 visade på en låg syrehalt i pyrolysoljan efter katalytisk hydrering. Det är en positiv egenskap som kan göra produkten mer prisvärd än alternativa processers produkter” säger Rolf Ljunggren, vVD och grundare Cortus Energy.

Om Cortus Energy

