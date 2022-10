Cloudbeds Amplify, nova solução de marketing digital, é lançada em todo o mundo para ajudar negócios de hospedagem a obterem mais reservas

SÃO DIEGO, Oct. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cloudbeds , plataforma de gestão hoteleira que gera mais reservas e hóspedes mais felizes para negócios de hospedagem ao redor do mundo, anunciou hoje o lançamento do Cloudbeds Amplify. A solução de marketing digital totalmente gerenciável foi feita para equipar empresas de hospedagem independentes com a visibilidade e os recursos que elas precisam para competir efetivamente no meio digital e obter reservas. O Cloudbeds Amplify simplifica as complexidades do tradicional marketing digital para ajudar negócios hoteleiros a se destacarem onde os turistas fazem mais buscas e, assim, conseguirem mais reservas. Negócios de hotelaria que participaram do programa de lançamento do Cloudbeds Amplify viram uma média de 400% de retorno sobre o investimento.



Em conjunto com parceiros-chave de metabusca, incluindo Tripadvisor, Trivago e Google Hotel Ads, para impulsionar a visibilidade, o Cloudbeds Amplify é um dos serviços de marketing digital mais completos, desenvolvido especialmente para negócios de hospedagem. Disponível em três planos focados em custo-benefício, seus serviços e ferramentas incluem criação de sites, gerenciamento de anúncios de negócios, marketing de metabusca, marketing de mecanismos de busca, retargeting e painel de controle de performance - todos sincronizados para impulsionar a presença online da propriedade e maximizar a receita.

“Antes de abrir meu hotel boutique, supervisionei centenas de hotéis e trabalhei com algumas das maiores marcas hoteleiras e uma das grandes vantagens deles eram os recursos e a visibilidade,” disse Carlos Gonzalez, dono do Motel The Vaquero em Bandera, próximo a San Antonio no Texas, que participou do programa de lançamento do Cloudbeds Amplify no início deste ano. “O Cloudbeds Amplify é um serviço completo que posiciona sua propriedade nos lugares certos para impulsionar a visibilidade, alcançar mais hóspedes e gerar mais receita.”

Grandes agências de viagens online gastam milhões de dólares anualmente em marketing e propaganda para aumentar a visibilidade, ranquear melhor em resultados de pesquisa e levar viajantes a fazerem reservas em suas plataformas. Negócios de hospedagem independentes tipicamente não possuem recursos, tempo ou orçamento disponível para garantir o mesmo nível de visibilidade para exibir suas empresas onde os turistas mais fazem pesquisas. Isso é representado no fato de que, de acordo com o Relatório do Panorama das Reservas Diretas Hoteleiras de 2021 do Skift, 47% dos hoteleiros respondentes sentiram que não eram capazes de competir efetivamente por anúncios online em comparação a sites de reservas online e outros players da indústria.

A solução de marketing digital multicanal aumenta a probabilidade de empresas hoteleiras estarem altamente visíveis quando os viajantes estiverem buscando por acomodações e de estarem melhor posicionadas para aumentar o volume geral de reservas em seu mercado. Ainda, ao incorporar mecanismos de metabusca como Tripadvisor, Trivago e Google Hotel Ads, em suas estratégias de marketing e distribuição, a exposição da propriedade aumenta de forma significativa, gerando mais reconhecimento e chances de conversão.

“Viajantes possuem infinitas escolhas quando se trata de onde reservar sua próxima estadia,” disse Adam Harris, CEO e cofundador da Cloudbeds. “O Cloudbeds Amplify posiciona negócios de hotelaria diante de potenciais viajantes em fase inicial de planejamento. Nossa equipe de especialistas cuida das complexidades do marketing digital e ajuda as empresas a competir e ganhar um mercado lotado.”

Saiba mais sobre o Cloudbeds Amplify em https://www.cloudbeds.com/pt-br/solucao-marketing-digital/

Sobre a Cloudbeds

A Cloudbeds oferece a plataforma que potencializa a indústria da hotelaria, gerando operações simplificadas, aumento nas reservas e na receita, e experiências memoráveis aos hóspedes para negócios de hospedagem de todos os tamanhos e tipos ao redor do mundo. A premiada Plataforma Hoteleira da Cloudbeds reúne soluções completas para recepção, receita, distribuição, aquisição e engajamento de hóspedes em um único sistema integrado, aprimorada por um marketplace com integrações terceiras. A Cloudbeds foi nomeada Sistema de Gestão de Propriedades PMS nº 1 e Software de Gestão Hoteleira nº 1 pelo Hotel Tech Report em 2022, e reconhecida pela Deloitte’s Technology Fast 500 em 2021. Para mais informações, visite www.cloudbeds.com .

