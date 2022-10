English Finnish Swedish

Aktia Bank Abp

Insiderinformation

27.10.2022 kl. 16.15

Vinstvarning: Aktia sänker utsikterna för 2022 och offentliggör förhandsinformation om den ekonomiska utvecklingen under årets tredje kvartal

Det exceptionella läget i ekonomin som präglat hela år 2022 fortsatte under årets tredje kvartal. Nedgången på aktiemarknaden höll i sig, räntorna fortsatte stiga och på placeringsmarknaden sjönk marknadsvärdena för olika tillgångsslag över hela linjen. Trots den kraftiga ökningen av intäkterna från utlåning och de lägre kostnaderna jämfört med tidigare kvartal kommer Aktias resultat för hela året att bli svagare än i fjol, eftersom marknadsutsikterna för slutet av 2022 är mycket osäkra.

Den sjunkande aktiemarknaden och de stigande räntorna tyngde trots de positiva nettoteckningarna fortfarande de förvaltade tillgångarna och marknadsvärdet på Aktia Livförsäkrings placeringsportfölj. Detta ledde till att provisionsintäkterna och livförsäkringsnettot utvecklades sämre än förväntat.

Bankverksamheten har utvecklats väl under året och den kraftiga ränteuppgången ökade ränteintäkterna från Aktias utlåning under det tredje kvartalet. Enligt våra förväntningar kommer ändå inte räntenettot att förbättras i någon betydande grad under 2022, eftersom bankens höjda finansierings- och ränteskyddskostnader minskar effekten av de ökade ränteintäkterna från utlåningen på räntenettot. Ränteuppgångens nettopåverkan på räntenettot väntas dock bli klart positiv under nästa år. Kreditförlustreserveringarna låg fortfarande på en måttlig nivå.

Nya utsikter för 2022

Aktias jämförbara rörelseresultat för 2022 förväntas vara lägre än 2021. Den viktigaste osäkerhetsfaktorn i fråga om utsikterna är utvecklingen av marknadsvärdena för olika tillgångsslag.

Tidigare utsikter för 2022

Aktias jämförbara rörelseresultat för 2022 förväntas ligga på ungefär samma nivå som år 2021.

År 2021 uppgick Aktias jämförbara rörelseresultat till 87,4 miljoner euro.

Preliminära siffror (oreviderade):

Mn euro 7–9/2022 1–9/2022 1–12/2021 Rörelseintäkter totalt 56,2 186,8 263,8 Jämförbara rörelseintäkter totalt 56,2 186,6 263,2 Rörelseresultat 12,3 50,6 84,6 Jämförbart rörelseresultat 12,3 50,4 87,4

Aktia ger ingen annan förhandsinformation om sitt resultat innan delårsrapporten offentliggörs.

Aktia offentliggör sin Q3-delårsrapport 4.11.2022 ca kl. 8.00.

