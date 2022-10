Periodemeddelelse Q3 2022

Koncernen Nordfyns Bank har for perioden 1. - 3. kvartal 2022 realiseret et resultat før skat på 18,6 mio. kr. og et resultat efter skat på 15,1 mio. kr.

Hovedpunkter for 1. - 3. kvartal 2022:

Netto rente- og gebyrindtægter og andre driftsindtægter stiger med 6,2 mio. kr. og udgør 169,9 mio. kr.

Samlede udgifter stiger med 9,5 mio. kr. til 125,7 mio. kr.

Basisindtjeningen falder til 43,2 mio. kr.

Negative kursreguleringer på 27,7 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån udgør en indtægt på 3,1 mio. kr.

Udlån stiger med 5,4% til 1.796 mio. kr. i forhold til ultimo 2021

Indlån stiger med 12,1% til 3.339 mio. kr. i forhold til ultomo 2021

Kapitalprocent udgør 20,4

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 9. af 6. oktober 2022, nedjusterede koncernen forventningerne for hele 2022 til et resultat før skat i niveauet 30 - 40 mio. kr. fra tidligere udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet 40 - 50 mio. kr.

Se endvidere vedhæftede periodemeddelelse.

