DIAGNOS fait son entrée sur le marché du diagnostic rétinien avec sa nouvelle technologie d’analyse d’images 3D

BROSSARD, Québec, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, est fière d'annoncer son entrée sur le marché en croissance du diagnostic rétinien, armée de sa nouvelle technologie d’analyse d’images 3D.



DIAGNOS repousse les limites de la pratique avec une technologie d'apprentissage en profondeur capable de diagnostiquer des affections rétiniennes telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinopathie diabétique, le glaucome, l'œdème maculaire, le cancer rétinien et d'autres maladies rétiniennes et maculaires. De plus, des maladies neurologiques et systémiques affectant d'autres parties du corps peuvent également être identifiées, notamment la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, etc.

Les outils d'analyse de données multimodales développés par DIAGNOS bénéficient des plus récentes avancées de la science ophtalmique. Combinant les données extraites des images rétiniennes et des tomographies par cohérence optique (TCO), DIAGNOS utilise les technologies les plus précises qui existent pour le diagnostic rétinien. Cette technologie est plus précise que l’IRM et l’ultrason, elle est non invasive et permet la production d'images en coupe 3D de la rétine ».

« L'intérêt croissant pour les systèmes avancés d'imagerie rétinienne par le secteur de la santé, l'adoption de politiques de remboursement des soins de santé dans plusieurs régions et l'évolution de l'environnement réglementaire sont quelques-uns des facteurs qui nous ont poussés à prendre la décision d'entrer sur le marché du diagnostic rétinien », a déclaré M. André Larente, président de DIAGNOS. « Deux de nos principaux concurrents ont récemment reçu des investissements respectifs de 50 M$ et 26 M$ suite à leur décision d'entrer sur le marché du diagnostic rétinien, cela en dit certainement long sur le potentiel de cette catégorie ».

Les progrès technologiques dans les méthodes de diagnostic, l'évolution rapide des infrastructures de soins de santé, l'adoption croissante de systèmes d'imagerie rétinienne avancés et des politiques de remboursement des soins de santé favorables contribuent à la croissance rapide de cette catégorie, laquelle devrait devenir l'étalon-or du futur dans la gestion réussie des troubles rétiniens.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com .

