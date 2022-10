Cegedim : Poursuite de la croissance au 3ème trimestre 2022

English French





COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière trimestrielle au 30 septembre 2022

IFRS – Information réglementée – Non Auditée

Cegedim : Poursuite de la croissance au troisième trimestre 2022

Croissance du chiffre d’affaires au T3 2022 de 6,7%

Toutes les divisions opérationnelles contribuent à cette croissance

Croissance de 6,6% sur les 9 premiers mois de 2022

Cegedim Santé : début de dynamique commerciale

Boulogne-Billancourt, France, le 27 octobre 2022 après bourse

Chiffre d’affaires

Troisième trimestre Variation T3 2022 / 2021 9 premiers mois Variation 9M 2022 / 2021 en millions d'euros 2022 2021 Publiée Organique 2022 2021 Publiée Organique (1)(2) Logiciels & services 75,2 71,3 +5,5% +3,7% 220,8 211,5 +4,4% +3,3% Flux 21,5 19,8 +8,8% +8,8% 66,7 61,5 +8,5% +8,4% Data & Marketing 22,8 21,8 +4,5% +3,7% 72,8 66,5 +9,4% +9,1% BPO 13,0 11,4 +13,6% +13,6% 38,4 34,4 +11,8% +11,8% Corporate et autres 0,8 0,5 +41,1% +41,1% 2,1 2,0 +2,5% +2,5% Cegedim 133,3 124,8 +6,7% +5,6% 400,8 376,0 +6,6% +5,9%

(1) A périmètre et taux de change constants.

(2) L’impact des devises est positif de 0,2%, essentiellement lié à la Livre Sterling. L’effet positif de périmètre de 0,5% est lié à la consolidation dans les comptes de Cegedim des sociétés Kobus Tech, Mesdocteurs, Laponi et Clinityx.

Cegedim enregistre un chiffre d’affaires consolidé au troisième trimestre, en progression de 6,7% en données publiées et, en données organiques (1), de 5,6% par rapport à la même période de 2021.

A fin septembre, le chiffre d’affaires est en croissance de 6,6% en données publiées et, en données organiques, de 5,9% par rapport à la même période de 2021, confirmant la bonne orientation du chiffre d’affaires observée au second trimestre.

Analyse de l’évolution de l’activité par division

Logiciels & services

Logiciels et Services Troisième trimestre Variation T3 2022 / 2021 9 premiers mois Variation 9M 2022 / 2021 en millions d'euros 2022 2021 Publiée Organique 2022 2021 Publiée Organique Cegedim Santé 18,5 15,4 20,0% 12,6% 50,3 45,9 9,5% 5,9% Assurances, RH, Pharmacies et autres services 44,7 42,3 5,7% 5,5% 134,5 126,3 6,5% 6,4% Activités internationales 12,0 13,6 -11,6% -11,6% 36,0 39,3 -8,4% -9,8% Logiciels & Services 75,2 71,3 5,5% 3,7% 220,8 211,5 4,4% 3,3%

Grâce à la mise en œuvre du plan de développement rendue possible par son augmentation de capital, Cegedim Santé voit son taux de croissance organique passer à 2 chiffres sur le trimestre.

Les autres activités de la division en France ont une croissance conforme à leurs plans d’affaires : qu’il s’agisse de prestations destinées aux clients Assurances, RH ou Pharmacies, toutes contribuent positivement à fin septembre.

En revanche, les opérations internationales tardent à se redresser, notamment l’informatisation des professionnels de santé au Royaume-Uni, les appels d’offres des autorités de santé britanniques étant programmés pour fin 2023.

Flux

Flux Troisième trimestre Variation T3 2022 / 2021 9 premiers mois Variation 9M 2022 / 2021 en millions d'euros 2022 2021 Publiée Organique 2022 2021 Publiée Organique e-business 12,9 11,3 13,5% 13,6% 40,1 35,3 13,5% 13,4% Tiers Payant 8,6 8,4 2,5% 2,5% 26,6 26,2 1,7% 1,7% Flux 21,5 19,8 8,8% 8,8% 66,7 61,5 8,5% 8,4%

Avec une croissance à deux chiffres, la digitalisation des processus et l’échange de données dématérialisées continuent à progresser aussi bien en France qu’à l’international. La nette reprise observée au premier semestre en Allemagne et au Royaume-Uni se poursuit au troisième trimestre, portant le poids de l’international à 13% du total.

Les flux liés à la gestion du tiers payant en France, après une période de décroissance liée à la pandémie, retrouvent une croissance en rapport avec l’évolution des dépenses de santé en France.

Data & marketing

Data & Marketing Troisième trimestre Variation T3 2022 / 2021 9 premiers mois Variation 9M 2022 / 2021 en millions d'euros 2022 2021 Publiée Organique 2022 2021 Publiée Organique Data 14,3 13,0 10,1% 8,7% 40,4 37,2 8,5% 8,1% Marketing 8,5 8,8 -3,7% -3,7% 32,4 29,3 10,5% 10,5% Data & Marketing 22,8 21,8 4,5% 3,7% 72,8 66,5 9,4% 9,1%

L’activité data maintient la bonne dynamique du premier semestre. La société Clinityx, dont le Groupe a fait l’acquisition en juillet dernier est consolidée dans cette activité.

Les métiers du marketing, dont le business model est majoritairement non récurrent, n’ont pu rééditer leur performance du second trimestre, pénalisée par un effet de base 2021 (rattrapage post-Covid sur T3 2021). Pour autant, en cumul à fin septembre, la croissance reste au-dessus de 10%.

BPO

BPO Troisième trimestre Variation T3 2022 / 2021 9 premiers mois Variation 9M 2022 / 2021 en millions d'euros 2022 2021 Publiée Organique 2022 2021 Publiée Organique BPO Assurances 8,1 7,1 13,8% 13,8% 23,7 21,8 9,0% 9,0% BPO RH 4,9 4,3 13,3% 13,3% 14,7 12,6 16,5% 16,5% BPO 13,0 11,4 13,6% 13,6% 38,4 34,4 11,8% 11,8%

Le BPO, qu’il s’agisse de la gestion de prestations pour le compte des assureurs et mutuelles de santé ou de la gestion pour compte des services RH des clients, poursuit son développement avec, une croissance à 2 chiffres sur le trimestre.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours du troisième trimestre 2022 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Guerre en Ukraine

Le Groupe n’a pas d’activité en Russie ou en Ukraine. Le Groupe n’a également pas d’actifs exposés dans ces pays.

Acquisition de la société SEDIA

Le 19 juillet 2022, Cegedim e-business complète son offre Hospitalis grâce à l’acquisition de la société Sedia.

Sedia est une société spécialisée dans les logiciels de traçabilité à usage des structures médicales depuis 1985. Grâce à elle, Hospitalis intègre désormais un service de traçabilité des Dispositifs Médicaux et Dispositifs Médicaux Implantables (DM/DMI). Au total, Sedia compte près de 900 000 scans par an et plus de 8 millions de DMI tracés en apportant trois niveaux de traçabilité : sanitaire, financière et logistique des DM/DMI en dépôt, en prêt ou en achat ferme.

SEDIA est profitable. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe à partir du 1er août 2022.

Acquisition de la société CLINITYX

Le 28 juillet 2022, Cegedim renforce ses positions dans le domaine des données de vie réelle avec l’acquisition de Clinityx.

Clinityx est une start up en Santé, fondée en 2018, qui a pour objectif de faciliter la recherche sur les données de vie réelle dans un environnement scientifique, technique et règlementaire fort. Clinityx déploie, en partenariat avec des acteurs académiques, des Entrepôts de Données appariés au SNDS pour enrichir les données de santé, assurer leur gouvernance et leur sécurité. En qualité de bureau d’études, Clinityx assure la gestion d’études de vie réelle, de la protocolisation au rapport d’étude, en mobilisant les données de ses entrepôts, le SNDS ou toute autre base de données.

Clinityx est profitable. Elle contribue au périmètre de consolidation du Groupe à partir du 1er août 2022.

Opérations et événements importants post 30 septembre 20 2 2

Contrat Allianz

Allianz France et Cegedim Insurance Solutions, acteur majeur des solutions logicielles et services pour l’assurance de personnes, ont signé un partenariat stratégique sur 15 ans reposant sur la délégation à Cegedim Insurance Solutions de la gestion des portefeuilles de contrats d’assurance Santé Collective, Santé Individuelle et de Prévoyance Collective d’Allianz en France, ce qui représente 1,3 million de personnes protégées. Ce partenariat implique par ailleurs un transfert de compétences avec l’accueil par Cegedim des équipes Allianz France assurant aujourd’hui ces activités.

Perspectives

Avec un chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année 2022 en croissance organique de 5,9% et malgré les incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance en données organiques de son chiffre d'affaires de l’ordre de 5% en 2022.

Il existe un décalage de plusieurs mois entre les augmentations salariales et la hausse annuelle des tarifs résultant de leurs indexations, par exemple à l’indice Syntec en France. L’impact négatif de ce décalage combiné au lancement du plan de développement de Cegedim Santé impactent négativement le Résultat opérationnel courant.

A propos de Cegedim :



Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

Annexes

Répartition du chiffre d’affaires par trimestre et division

Exercice 2022

en millions d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & services 71,2 74,4 75,2 220,8 Flux 22,6 22,6 21,5 66,7 Data & marketing 22,5 27,6 22,8 72,8 BPO 12,3 13,1 13,0 38,4 Corporate et autres 0,7 0,7 0,8 2,1 Chiffre d’affaires Groupe 129,2 138,3 133,3 400,8

Exercice 2021

en millions d’euros T1 T2 T3 T4 Total Logiciels & services 68,8 71,4 71,3 80,4 292,0 Flux 21,0 20,7 19,8 22,7 84,2 Data & marketing 19,9 24,8 21,8 31,9 98,4 BPO 11,7 11,2 11,4 13,0 47,3 Corporate et autres 1,0 0,5 0,5 0,7 2,7 Chiffre d’affaires Groupe 122,5 128,7 124,8 148,7 524,7

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique , devise et division au 30 septembre 202 2

en % du chiffre d’affaires consolidé



Zone géographique Devise France EMEA

hors France Amériques Euro GBP Autres Logiciels & services 83,7% 16,2% 0,1% 86,6% 11,7% 1,7% Flux 92,5% 7,5% 0,0% 95,5% 4,5% 0,0% Data & marketing 97,6% 2,4% 0,0% 97,6% 0,0% 2,4% BPO 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Corporate et autres 99,6% 0,4% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% Cegedim 89,3% 10,6% 0,1% 91,4% 7,2% 1,4%

