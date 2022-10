Entité française du groupe Galimmo Real Estate - A l’occasion de la célébration de la nouvelle configuration, du Centre Commercial Ermont, Galimmo amorce l’accompagnement de deux lauréats de son Prix Engagé pour demain

A l’occasion de la célébration de la nouvelle configuration,

du Centre Commercial Ermont, Galimmo amorce l’accompagnement

de deux lauréats de son Prix Engagé pour demain

L ors des journées de célébration de la transformation du Centre Commercial Ermont les 13, 14 et 15 octobre , Biicou , spécialiste de produits de puériculture reconditionné s , et NoFilter qui valorise les fruits et légumes peinant à être vendus , ont présenté leur concept en avant-première

Les deux entrepreneurs, lauréats du Prix Engagés pour demain de Galimmo, s’apprêtent à rejoindre de façon permanente les nouvelles enseignes venues s’implanter au sein des surfaces entièrement modernisées et restructurées du Centre Commercial Ermont

Paris et Ermont, le 27 octobre 2022 – Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, a célébré du 13 au 15 octobre la nouvelle configuration du Centre Commercial Ermont avec plusieurs animations sur le thème de l'économie circulaire et du commerce responsable, notamment des ateliers de cuisine anti-gaspi et une collecte de vêtements solidaires en partenariat avec l’association Le Relais.

Á cette occasion, deux lauréats du Prix Engagé pour Demain ont présenté leur concept sur des kiosques éphémères, aux côtés d’autres entrepreneurs responsables et locaux, avant l’ouverture de leur boutique au sein du centre dans les mois à venir. Il s’agit de :

Biicou , qui offre des produits de puériculture reconditionnés pour qui cette première boutique tiendra également lieu de point de collecte et proposera également des jouets et des vêtements de seconde main ainsi qu’une sélection de produits neufs fabriqués en France par des marques engagées.



NoFilter qui proposera des jus ainsi qu’une offre de petite restauration réalisés à partir de fruits et légumes qui, peinant à être vendus, sont collectés auprès d’agriculteurs (écarts de tri, invendus, produits en conversion ou qui ont souffert d’aléas climatiques).





Ces deux initiatives d’innovation responsable font partie des cinq lauréats choisis1 par Galimmo pour la qualité et l’adéquation de leur projet à ses objectifs environnementaux et sociétaux dans les 3 domaines prioritaires identifiés pour les centres commerciaux de la Société : le commerce responsable, l’économie circulaire et la mobilité douce.

David Pasco, Directeur du Centre Commercial Ermont a déclaré : «Intégralement restructuré et modernisé, le Centre Commercial Ermont demeure fidèle à son engagement pour la vie économique, sociale et culturelle du Val d’Oise. L’animation des journées de célébration de sa nouvelle configuration sur le thème de l'économie circulaire et le commerce responsable en est une nouvelle démonstration.

Nous sommes heureux à l’idée d’y accueillir maintenant deux entrepreneurs issus de l’Economie sociale et Solidaire pour les accompagner dans le développement de leur activité. En élargissant l’offre de commerces et de services et en préparant l’implantation d’activités complémentaires, innovantes et responsables, nous renforçons à la fois le positionnement de lieu de commerce et de vie du Centre Commercial Ermont et son rôle économique structurant. Cette réalisation illustre la volonté de Galimmo de continuer à adapter ses centres et en enrichir l’offre avec de nouveaux acteurs et de nouveaux usages qui répondent aux attentes en évolution de leur clientèle et aux besoins de leur population. »

Modernisation et extension du Centre Commercial Ermont

Réalisée en étroite collaboration avec l’hypermarché Cora, la transformation du centre s’est traduite par une extension de 3 100 m² GLA de la surface dédiée aux boutiques et aux services. Celle-ci a été portée à un total de 6 400 m² structurés autour de deux parcours client. Ceci a permis d’élargir l’offre de commerces et de services en donnant la part belle au bien-être et à la santé, avec l’arrivée de Basic Fit, d’un cabinet dentaire et d’Audio Pour Tous ainsi que l’extension de la pharmacie, et également à la restauration rapide avec l’arrivée de Black and White et McDonalds. Enfin, un tiers-lieu ouvert à de multiples activités (restauration, ateliers, accueil d’associations et d’événements) a été créé sur la surface précédemment occupée par la cafétéria.

Le parti pris de la refonte du design et de l’architecture fait écho à la forêt de Montmorency voisine, avec la présence du bois et de la verdure en façade.

A 20 minutes de la gare Paris Saint Lazare, l’excellente visibilité et l’accessibilité du Centre Commercial Ermont participent à son attractivité. Galimmo a entrepris son programme de modernisation et d’extension du centre afin de répondre aux nouvelles attentes des habitants de son territoire en plein essor, tout en renforçant son rôle d’acteur économique local : 104 emplois ont été créés par l’extension du centre.

Une nouvelle illustration de la démarche participative de co-conception unique de Galimmo

La transformation du Centre Commercial Ermont a été pensée avec ses publics - clients, commerçants, acteurs locaux et collaborateurs de Galimmo et de Cora - au titre de la démarche collaborative de co-conception appliquée systématiquement par la Société pour chacun de ses projets. Plus particulièrement, le parti pris végétal et la part belle donnée à l’offre de bien-être et de santé répondent aux attentes exprimées par les clients pendant les ateliers de co-conception.

Agenda

Le chiffre d’affaires et les résultats annuels 2022 seront publiés le 16 février 2023 avant bourse.

À propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) société foncière cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, entité française du groupe Galimmo Real Estate, détient et opère en France des lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics. Son patrimoine, composé de 52 centres attenants à des hypermarchés Cora en France, est valorisé à 679,4 millions d’euros hors droits au 30 juin 2022. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique.

Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 30 juin 2022.

