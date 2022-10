Valeo - Forte croissance de 33 % du chiffre d’affaires publié au 3ème trimestre 2022

PARIS

LE 27 OCTOBRE 2022

Forte croissance

de 33 % du chiffre d’affaires publié au 3ème trimestre 2022

Hausse du chiffre d’affaires publié de 33 % à 5 259 millions d’euros Hausse du chiffre d’affaires première monte de 24 % à périmètre et taux de change constants, et de 26 % en base pro forma ( 1 ) Accélération du chiffre d’affaires de l’activité électrique Haute Tension (anciennement Valeo Siemens eAutomotive), en hausse de 61 % à 321 millions d’euros Hausse du chiffre d’affaires première m onte de l’activité ADAS de 53 % à périmètre et taux de change constants Hausse du chiffre d’affaires du remplacement de 9 % à périmètre et taux de change constants Intégration de l’activité électrique Haute Tension conforme au plan Move Up Guidance 2022 confirmée







« La forte hausse de notre chiffre d’affaires au 3ème trimestre 2022 dans un contexte qui reste affecté par la pénurie de composants électroniques reflète la bonne capacité de croissance de Valeo. Je tiens à remercier les équipes de Valeo pour leur engagement.

Notre chiffre d’affaires publié, y compris l’activité électrique Haute Tension, croît de 33 %. L’activité électrique Haute Tension, intégrée au sein de notre Pôle Propulsion, montre, comme prévu, une forte accélération de sa croissance qui atteint 61 % sur la période. Par ailleurs, notre activité ADAS continue de bénéficier d’une forte dynamique avec une croissance supérieure à 50 %. Enfin, au cours du trimestre, nous avons enregistré des commandes record dans les systèmes thermiques pour véhicules électriques.

Sur la base des estimations de production automobile publiées par S&P Global Mobility pour le 4ème trimestre et des prix estimés de l’énergie, nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre nos objectifs 2022.»

Christophe Périllat, Directeur Général

Forte croissance du chiffre d’affaires publié de 33 % au 3ème trimestre(2)

Intégration de l’activité électrique Haute Tension (ex Valeo Siemens eAutomotive) en forte croissance de 61 % sur la période

Au 3ème trimestre, la production automobile est en hausse de 27 % par rapport à la même période en 2021. Elle bénéficie d’un effet de base favorable, conséquence de la pénurie de composants électroniques qui avait fortement pénalisé la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile au 3ème trimestre 2021.

Chiffre d’affaires T3

(en millions d’euros)



En % du CA



2022 vs. 2021 CA T3 dont électrique Haute Tension T3 2021 Var. Var. à pcc* Var. à pcc pro forma** Première monte 85 % 4 474 305 3 183 +41 % +24 % +26 % Remplacement 11 % 573 3 520 +10 % +9 % +9 % Divers 4 % 212 13 261 -19 % -26 % -25 % Total 100 % 5 259 321 3 964 +33 % +19 % +21 %

* A périmètre et taux de change constants(3)

** T3 2021 ajusté de l’activité électrique Haute Tension (ex Valeo Siemens eAutomotive)(3)

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 5 259 millions d’euros, en hausse de 33 % par rapport à la même période en 2021.

Les variations des taux de change ont un impact positif de 6 % en raison, principalement, de la dépréciation de l’euro face au dollar américain et au yuan chinois.

Les changements de périmètre ont un impact positif de 8 %. Ils résultent principalement de l’intégration à compter du 1er juillet 2022 de l’activité électrique Haute Tension. Cette dernière, qui enregistre une forte accélération totalise un chiffre d’affaires de 321 millions d’euros sur la période soit une hausse de 61 % par rapport à 2021.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires du Groupe affiche une hausse de 19 %. Sur une base pro forma (T3 2021 ajusté de l’activité électrique Haute Tension), la croissance du chiffre d’affaires est de 21 % (voir détails en annexe).

Le chiffre d’affaires première monte est en forte hausse de 24 % à périmètre et taux de change constants, bénéficiant de la forte reprise de la production automobile mondiale par rapport à la même période en 2021. Sur une base pro forma(3), la croissance à périmètre et taux de change constants est de 26 % (voir détails en annexe).

Le chiffre d’affaires du marché du remplacement affiche également une forte accélération avec un chiffre d’affaires en hausse de 9 % à périmètre et taux de change constants, bénéficiant de l’augmentation et du vieillissement du parc automobile, de l’accroissement de l’attractivité de l’offre de Valeo vers des produits à valeur ajoutée (kit dans le domaine de la Transmission) et de l’impact des hausses de prix.

Les ventes « Divers » (outillages et contributions perçues des clients au titre de la R&D) sont en baisse de 26 % à périmètre et taux de change constants.

Forte croissance du chiffre d’affaires première monte dans toutes les régions de production

Chiffre d’affaires première monte

(en millions d’euros)



En % du CA



T3 2022



vs. 2021 T3 2021 Var. à pcc * Surperfor-mance ** Surperfor-mance pro forma*** Europe et Afrique 42 % 1 877 1 337 +26 % +5 pts +8 pts Asie, Moyen-Orient et Océanie 35 % 1 578 1 152 +21 % -9 pts -7 pts dont Chine 19 % 867 548 +23 % -8 pts -3 pts dont Japon 6 % 284 240 +24 % +1 pts +1 pts dont Corée du Sud 6 % 259 245 +7 % -13 pts -13 pts dont Inde 1 % 50 53 -18 % -51 pts -47 pts Amérique du Nord 21 % 918 632 +26 % +2 pts +2 pts Amérique du Sud 2 % 101 62 +42 % +9 pts +9 pts Total 100 % 4 474 3 183 +24 % -3 pts -1 pts

* A périmètre et taux de change constants(4)

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 14 octobre 2022

*** T3 2021 ajusté de l’activité électrique Haute Tension (ex Valeo Siemens eAutomotive)(4)

Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires première monte affiche, dans toutes les régions de production automobile, une forte croissance à périmètre et taux de change constants :

en Europe et Afrique , le chiffre d’affaires première monte est en hausse de 26 %, soit une surperformance de 5 points par rapport à la production automobile essentiellement tirée par les Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (activité ADAS / caméras) et Systèmes Thermiques pour des clients allemands et français dans le domaine des véhicules électrifiés (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques,…) ; en base pro forma (4) , le Groupe surperforme la production automobile de 8 points bénéficiant de la contribution positive de l’accélération de l’activité électrique Haute Tension ; enfin, le Pôle Systèmes de Visibilité est pénalisé par un mix produit défavorable (moindre contenu en électronique) ;





, le chiffre d’affaires première monte est en hausse de 26 %, soit une surperformance de 5 points par rapport à la production automobile essentiellement tirée par les Pôles Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite (activité ADAS / caméras) et Systèmes Thermiques pour des clients allemands et français dans le domaine des véhicules électrifiés (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques,…) ; en base pro forma , le Groupe surperforme la production automobile de 8 points bénéficiant de la contribution positive de l’accélération de l’activité électrique Haute Tension ; enfin, le Pôle Systèmes de Visibilité est pénalisé par un mix produit défavorable (moindre contenu en électronique) ; en Asie , le chiffre d’affaires première monte progresse de 21 %, soit une performance de -9 points par rapport à la production automobile ; la performance du Groupe est affectée par un effet de base défavorable dans certains pays asiatiques (forte surperformance au 3 ème trimestre 2021 au Japon, en Corée du Sud et en Inde) ; en base pro forma (4) , la performance s’améliore de 2 points à -7 points par rapport à la production automobile, bénéficiant de la croissance de l’activité électrique Haute Tension en Chine ;



en Chine , le chiffre d’affaires première monte augmente de 23 %, soit une performance de -8 points par rapport à la production automobile (-3 points en base pro forma (4) ) ; le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche une accélération notable de son activité ADAS / caméras auprès de clients chinois et internationaux ; le Pôle Systèmes de Propulsion subit les conséquences du ralentissement de son activité poids lourds ; enfin, le Pôle Systèmes de Visibilité est pénalisé par un mix clients et produit défavorable (moindre contenu en électronique) ;



au Japon , le chiffre d’affaires première monte est en hausse de 24 % soit une surperformance de 1 point par rapport à la production automobile impacté par un effet de base défavorable et un mix client défavorable dans un contexte de perturbations de la chaîne d'approvisionnement ; en Corée du Sud , le chiffre d’affaires première monte augmente de 7 % soit une performance de -13 points par rapport à la production automobile marquée par un effet de base défavorable (forte surperformance au 3 ème trimestre 2021 liée au démarrage d’une production dans le domaine de la transmission) ; en Inde (1% du chiffre d’affaires), le Groupe sous-performe largement la production automobile du fait d’un mix client défavorable (sous exposition aux clients domestiques) et d’un effet de base défavorable (surperformance de 50 points au T3 2021) ;

, le chiffre d’affaires première monte progresse de 21 %, soit une performance de -9 points par rapport à la production automobile ; la performance du Groupe est affectée par un effet de base défavorable dans certains pays asiatiques (forte surperformance au 3 trimestre 2021 au Japon, en Corée du Sud et en Inde) ; en base pro forma , la performance s’améliore de 2 points à -7 points par rapport à la production automobile, bénéficiant de la croissance de l’activité électrique Haute Tension en Chine ;

en Amérique du Nord , le chiffre d’affaires première monte progresse de 26 %, soit une surperformance de 2 points (+2 points en base pro forma (5) ), qui s’explique notamment par la montée en puissance de nombreux projets dans le domaine de l’ADAS / caméras avec un constructeur nord américain et la mise en production d’un contrat dans les systèmes électriques Basse Tension pour un constructeur japonais. A contrario, le Pôle Thermiques subit la conséquence de l’arrivée à son terme d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant ;





, le chiffre d’affaires première monte progresse de 26 %, soit une surperformance de 2 points (+2 points en base pro forma ), qui s’explique notamment par la montée en puissance de nombreux projets dans le domaine de l’ADAS / caméras avec un constructeur nord américain et la mise en production d’un contrat dans les systèmes électriques Basse Tension pour un constructeur japonais. A contrario, le Pôle Thermiques subit la conséquence de l’arrivée à son terme d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des modules de face avant ; en Amérique du Sud, le chiffre d’affaires première monte augmente de 42 %, soit une surperformance de 9 points par rapport à la production automobile.





Forte croissance de tous les Pôles d’activité au 3ème trimestre

La croissance du chiffre d’affaires des Pôles d’activité varie en fonction de leur mix produit, géographique et client et de la part relative du marché du remplacement dans leur activité.

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros)



T3 2022



vs. 2021 T3 2021 Var. CA Var. CA OEM * Surperfor-mance ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 1 120 794 +41 % +36 % +9 pts Systèmes de Propulsion 1 580 1 080 +46 % +18 % -9 pts Systèmes Thermiques 1 192 928 +28 % +26 % -1 pts Systèmes de Visibilité 1 322 1 126 +17 % +19 % -8 pts

*A périmètre et taux de change constants (5)

** Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 14 octobre 2022

*** Hors activité Commandes sous volant

Le Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite affiche une performance de 9 points supérieure à la production automobile mondiale, grâce au fort momentum dans l’ADAS (croissance des ventes première monte de 53% à périmètre et taux de change constants) principalement tirée par l’activité caméras, en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, confortant sa position de leader mondial. L’activité Réinvention de la vie à bord affiche une croissance de son chiffre d’affaires de 10% à périmètre et taux de change constants.

A ce jour, Valeo a produit environ 13 millions de caméras frontales depuis la création de cette activité.

Le Pôle Systèmes de Propulsion affiche une performance pro forma(5) de -1 point par rapport à la production automobile mondiale. Dans un contexte d’accélération, en Europe et en Chine, de l’activité électrique Haute Tension (+61 % par rapport à 2021), l’intégration de celle-ci est favorable au Pôle Propulsion qui améliore sa performance de 8 points par rapport à la production automobile (performance passant de - 9 points hors activité électrique Haute Tension à -1 point en base pro forma(5)). Le Pôle tire également profit de la mise en production d’un contrat dans les systèmes électriques Basse Tension en Amérique du Nord. A contrario, en Chine, le chiffre d’affaires du Pôle subit les conséquences du ralentissement de son activité hors électrique Haute Tension (dont notamment l’activité poids lourds). En Corée du Sud, il est affecté par un effet de base défavorable (forte surperformance au 3ème trimestre 2021 liée au démarrage d’une production dans le domaine de la transmission).

Le 4 juillet 2022, l’activité électrique Haute Tension a été intégrée au Pôle Propulsion conformément au plan Move Up.

Au cours du trimestre, le Pôle Propulsion a présenté le 1er prototype du moteur électrique sans terres rares développé conjointement avec Renault. Dans le même temps, le Pôle lance le démarrage de la production de son moteur pour vélo pour lequel il a d’ores et déjà enregistré les commandes de plus de 20 clients et qui constitue une étape importante de l’engagement du Groupe vers les nouvelles mobilités.

Le Pôle Systèmes Thermiques affiche une performance de -1 point par rapport à la production automobile, soutenue par la bonne performance de ses ventes dans le domaine des véhicules électrifiés (systèmes de refroidissement de batteries, systèmes de climatisation spécifiques pour véhicules électriques,…) en Europe auprès de clients allemands et français. A contrario, le Pôle Systèmes Thermiques est pénalisé en Chine, par un mix clients défavorable et en Amérique du Nord, par la conséquence de l’arrivée à son terme, d’un contrat avec un constructeur japonais dans le domaine des faces avant.

Le 12 octobre 2022, Valeo a annoncé 2 prises de commandes record pour ses systèmes thermiques dédiés à l’électrification des véhicules (communiqué de presse : Cliquer ici ) :

une commande record passée par Stellantis, pour sa prochaine plateforme électrique, portant sur notre solution de pompe à chaleur,

une autre commande importante passée par un constructeur européen de premier rang, pour sa plateforme électrique majeure, portant sur l’appareil de climatisation et le module de refroidissement en face avant de véhicules électriques.

Depuis le début de l’année 2022, le Pôle Systèmes Thermiques a enregistré plus de 4 milliards d’euros de commandes pour ses systèmes thermiques dédiés à l’électrification des véhicules, ce qui représente 70 % des commandes de l’activité thermique.

Le Pôle Systèmes de Visibilité sous-performe la production automobile mondiale de -8 points. L’activité du Pôle est affectée par un mix produit défavorable (moindre contenu en électronique), en Europe et en Chine suite à la crise des composants électroniques et par un mix client défavorable au Japon et en Chine.

Au cours du trimestre, le Pôle Systèmes de Visibilité a enregistré des premières commandes pour des faces avant (grilles) illuminées grâce à sa technologie LED et a démarré la production, pour un constructeur premium allemand, de phares arrière équipés de la nouvelle technologie OLED.

Guidance 2022 confirmée

Au vu des dernières estimations de production automobile publiées par S&P Global le 14 octobre 2022, des niveaux actuels des prix des matières premières et des prix estimés de l’énergie, de la dynamique constructive des discussions sur les prix menées avec nos clients et de l’efficience opérationnelle constatée dans nos usines, nous confirmons nos objectifs financiers 2022 publiés le 25 février dernier.

2022 Chiffre d’affaires en milliards d’euros 19,2 - 20,0 EBITDA* en % du chiffre d'affaires 11,8 % - 12,3 % Marge opérationnelle en % du chiffre d'affaires 3,2 % - 3,7 % Cash flow libre* en millions d’euros ~320

*Cf. Glossaire financier, page 8

Sur la base :

de l’intégration de Valeo Siemens eAutomotive au 4 juillet 2022 à la suite de l’acquisition par Valeo de la participation de 50 % détenue par Siemens dans la coentreprise ;

de l'estimation annuelle de production automobile de S&P Global Mobility (ex IHS Markit) (publiée en février 2022) diminuée de 1,5 % correspondant à environ 82,9 millions de véhicules comprise dans la fourchette entre 79,9 millions de véhicules et 84,1 millions de véhicules (avec une légère croissance au 1 er semestre 2022 et une croissance supérieure à 10 % au 2 nd semestre) ; d’une réduction attendue en 2022, de 50 % des pertes de Valeo Siemens eAutomotive par rapport à 2021.





semestre 2022 et une croissance supérieure à 10 % au 2 semestre) ;

Prochains rendez-vous

Résultats de l’exercice 2022 : 23 février 2023

Faits marquants

ESG

Le 26 janvier 2022, Valeo a annoncé la nomination de Christophe Périllat en tant que Directeur Général conformément au plan de succession rendu publique le 27 octobre 2020, Jacques Aschenbroich demeurant Président du Conseil d'administration de Valeo. Cliquer ici

Le 30 mars 2022, le Conseil d’administration de Valeo a pris acte de l'annonce de la décision du Conseil d'administration d'Orange de nommer Jacques Aschenbroich en qualité de Président du Conseil d’administration d’Orange à l'issue de l'assemblée générale du 19 mai 2022, sous réserve de l'approbation par cette assemblée de sa nomination en qualité d'administrateur. C liqu er ici

Le 26 juillet 2022, le Conseil d’administration de Valeo a décidé à l’unanimité, sur proposition du Comité de gouvernance, nominations et responsabilité sociale d’entreprise, de coopter Alexandre Dayon en qualité d’administrateur indépendant en remplacement de C. Maury Devine. Cliquer ici

Le 17 juillet 2022, l'agence de notation extra-financière Sustainalytics a revu à la hausse la note de Valeo de 10,7 à 10,6 (la note la plus basse étant la meilleure). Valeo se positionne en seconde position dans la catégorie « Auto components », avec un risque ESG faible (« low-risk »).

Opération stratégique

Le 9 février 2022, Valeo a annoncé un accord avec Siemens en vue de détenir 100 % de Valeo Siemens eAutomotive, Cli quer ici

Le 7 juin 2022, Valeo Siemens eAutomotive a annoncé avoir d’ores et déjà dépassé l’objectif de plus de 4 milliards d’euros de prises de commandes pour des technologies d’électrification Haute Tension, pour la période 2021-2022. Cliquer ici

Le 4 juillet 2022, Valeo a intégré 100 % de Valeo Siemens eAutomotive et crée un champion de la mobilité électrique. C liquer ici

Plan à moyen terme : Move Up

Le 25 février 2022, Valeo a lancé son plan Move Up, stratégie de création de valeur s’appuyant sur les mégatendances de la mobilité durable lors d’une journée investisseurs organisée à Paris. Cliquer ic i

Partenariat industriel

Le 10 février 2022, Valeo a annoncé avoir signé un memorandum of understanding avec Renault Group et Valeo Siemens eAutomotive en vue de nouer un partenariat stratégique pour la conception, le co-développement et la production en France d'un moteur électrique automobile de nouvelle génération. Cliquer ici

Le 21 juin 2022, Valeo a annoncé avoir signé un protocole d’accord avec Atul Greentech Private Limited et Honda Powerpack Energy Private Limited, qui va lui permettre d’électrifier des véhicules à trois roues en Inde. Cliquer ici

Le 8 juillet 2022, Valeo et le CNRS ont annoncé la signature d’un accord cadre pour accélérer la recherche et les innovations vers la mobilité du futur. Cliquer ici

Le 13 septembre 2022, Valeo et le CEA ont annoncé qu’ils allaient coopérer dans la recherche avancée sur l’électronique de puissance. Cl iquer ici

Le 19 octobre 2022, Valeo et SRG Global® ont conclu un accord d'alliance stratégique, afin de fournir aux constructeurs automobiles les prochaines générations de faces avant intégrant des systèmes lumineux innovants. Cliquer ici

Le 20 octobre 2022, TotalEnergies et Valeo se sont associés pour innover dans le refroidissement des batteries électriques grâce à l’utilisation d’un nouveau fluide diélectrique de très haute performance. Cliquer ici

Produits, technologies et brevets

Le 4 janvier 2022, Valeo a reçu l’Innovation Awards du CES® 2022 pour son purificateur d'air «UV Air Purifier», le système de stérilisation de l'air le plus puissant au monde pour les cabines de bus et d'autocars. Cliquer ici

Le 16 février 2022, 14 mois après le lancement de son initiative pour la création d’une gamme de moteurs pour les vélos électriques, Valeo a annoncé avoir obtenu 14 premiers clients, constructeurs de vélos, pour sa technologie d’assistance électrique. Cliquer ici

Le 3 mars 2022, Valeo a reçu le Honda Supplier Award dans la catégorie Développement, pour sa contribution au premier système au monde de conduite autonome de niveau 3 (au sens de la Society of Automotive Engineers SAE). Cliquer ici

Le 22 mars 2022, Valeo a annoncé que le SCALA® 2, son LiDAR de deuxième génération, « la technologie qui permet de voir ce que l’œil humain, la caméra ou le radar ne peuvent pas voir » sera intégré dans le système DRIVE PILOT de Mercedes-Benz pour la conduite conditionnellement automatisée (niveau 3 d’autonomie au sens du SAE). Cliquer ici

Le 14 juin 2022, Stellantis a annoncé avoir choisi le LiDAR de troisième génération de Valeo pour équiper, dès 2024, plusieurs modèles de ses différentes marques automobiles. Cliquer ici

Le 14 juin 2022, Valeo s’est classé en tête des déposants français de brevets dans le monde. Cliquer ici

Le 28 juin 2022, Valeo a signé un contrat majeur avec le Groupe BMW dans les systèmes avancés d’aide à la conduite. Cliquer ici

Le 12 juillet 2022, Valeo était présent au salon Eurobike 2022, au cours duquel le Groupe a présenté son système innovant d’assistance électrique 48V pour tous les types de vélos, Valeo Cyclee. Cliquer ici

Le 15 septembre 2022, Valeo était présent au salon IAA Transportation, au cours duquel Valeo a présenté ses technologies dédiées au transport des biens et des personnes. Cliquer ici

Le 20 septembre 2022, Valeo a reçu un Automotive News PACE Award pour son système d’amortissement pendulaire innovant de deuxième génération. Cliquer ici

Le 12 octobre 2022, Valeo a annoncé deux prises de commandes record pour ses systèmes thermiques dédiés à l’électrification des véhicules. Cliquer ici

Le 13 octobre 2022, Valeo a participé à la 89ème édition du Mondial de l’Auto qui se tient du 17 au 23 octobre 2022 à Paris Porte de Versailles. Cliquer ici

Opérations financières et notation financière

Le 24 mars 2022, Valeo a annoncé un programme de rachat d’actions. Cliquer ici

Le 12 octobre 2022, l’agence de notation Moody’s a confirmé ses notes « Baa3/P3 » de la dette long terme et court terme de Valeo, modifiant sa perspective sur ses notes de « stable » à « négative ». Cliquer ici

Glossaire financier

À périmètre et taux de change constants (ou à pcc) : l'effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de la période en cours le taux de change de la période précédente. L'effet périmètre se calcule en (i) éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours, des sociétés acquises au cours de la période, (ii) en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d'affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente, (iii) en éliminant le chiffre d'affaires, sur la période en cours et sur la période comparable, des sociétés cédées lors de la période en cours ou de la période comparable.

Chiffre d’affaires pro forma : chiffre d’affaires T3 2021 ajusté de l’activité électrique Haute Tension (ex Valeo Siemens eAutomotive)

La marge opérationnelle y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence correspond au résultat opérationnel avant autres produits et charges.

L'EBITDA correspond (i) à la marge opérationnelle avant amortissements, pertes de valeur (comprises dans la marge opérationnelle) et effet des subventions publiques sur actifs non courants, et (ii) aux dividendes nets reçus des sociétés mises en équivalence.

Le cash flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après neutralisation de la variation des cessions de créances commerciales non récurrentes, des remboursements nets du principal locatif et après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles.

Annexes

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 - pro forma

Chiffre d’affaires T3 pro forma*

(en millions d’euros)



En % du CA



T3 2022



vs. 2021 T3 2021 Var. à pcc** Var. Première monte 85 % 4 474 3 364 +26 % +33 % Remplacement 11 % 573 522 +9 % +10 % Divers 4 % 212 268 -25 % -21 % Total 100 % 5 259 4 154 +21 % +27 %

*T3 2021 ajusté de l’activité électrique Haute Tension (ex Valeo Siemens eAutomotive)

**A périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires première monte du 3ème trimestre, par région de destination - pro forma

Chiffre d’affaires première monte pro forma*

(en millions d’euros)



En % du CA



T3 2022



vs. 2021 T3 2021 Var. à pcc ** Surperfor-mance *** Europe et Afrique 42 % 1 877 1 453 +29 % +8 pts Asie, Moyen-Orient et Océanie 35 % 1 578 1 218 +23 % -7 pts dont Chine 19 % 867 613 +28 % -3 pts dont Japon 6 % 284 240 +24 % +1 pts dont Corée du Sud 6 % 259 245 +7 % -13 pts dont Inde 1 % 50 54 -14 % -47 pts Amérique du Nord 21 % 918 631 +26 % +2 pts Amérique du Sud 2 % 101 62 +42 % +9 pts Total 100 % 4 474 3 364 +26 % -1 pts

*T3 2021 ajusté de l’activité électrique Haute Tension (ex Valeo Siemens eAutomotive)

**A périmètre et taux de change constants

***Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 14 octobre 2022

Chiffre d’affaires à fin septembre 2022

Chiffre d’affaires

(en millions d’euros)



En % du CA



9 mois 2022



vs. 2021 9 mois 2021 Var. à pcc* Var. Première monte 84 % 12 287 10 695 +8 % +15 % Remplacement 12 % 1 713 1 550 +11 % +11 % Divers 4 % 678 713 -10 % -5 % Total 100 % 14 678 12 958 +7 % +13 %

*A périmètre et taux de change constants

Chiffre d’affaires première monte à fin septembre 2022, par région de destination

Chiffre d’affaires première monte (en millions d’euros)



En % du CA



9 mois 2022



vs. 2021 9 mois 2021 Var. à pcc * Surperfor-mance ** Europe et Afrique 44 % 5 425 4 943 +5 % +8 pts Asie et Moyen-Orient et Océanie 33 % 4 063 3 531 +7 % -3 pts dont Chine 17 % 2 051 1 570 +11 % 0 pts dont Japon 6 % 789 788 +3 % +6 pts dont Corée du Sud 6 % 787 828 -2 % -7 pts dont Inde 1 % 156 146 -1 % -25 pts Amérique du Nord 21 % 2 532 2 022 +12 % +1 pt Amérique du Sud 2 % 267 199 +22 % +12 pts Total 100 % 12 287 10 695 +8 % +1 pts

*A périmètre et taux de change constants

**Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 14 octobre 2022

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité à fin septembre 2022

Chiffre d’affaires des Pôles d’activité

(en millions d’euros)



9 mois 2022



vs. 2021 9 mois 2021 Var. CA Var. CA OEM * Surperfor-mance ** Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite *** 3 078 2 573 +20 % +14 % +7 pts Systèmes de Propulsion 4 129 3 548 +16 % +4 % -3 pts Systèmes Thermiques 3 363 2 937 +15 % +10 % +3 pts Systèmes de Visibilité 3 961 3 788 +5 % +3 % -4 pts

*A périmètre et taux de change constants

**Sur la base des estimations de production automobile S&P Global Mobility le 14 octobre 2022

***Hors activité Commandes sous volant

Portefeuilles géographique et clients équilibrés

Régions de production 9 mois 2022 9 mois 2021 Variation Europe de l’Ouest 29 % 31 % -2 pts États-Unis et Canada 8 % 8 % — pts Asie et pays émergents 63 % 61 % 2pts Asie hors Chine 15 % 17 % -2 pts Chine 18 % 15 % +3 pts Europe de l’Est + Afrique 16 % 16 % — pts Mexique 12 % 11 % +1 pts Amérique du Sud 2 % 2 % — pts Portefeuille clients Allemands 31 % 31 % — pts Asiatiques 31 % 33 % -2 pts Américains 19 % 18 % +1 pts Français 14 % 14 % — pts Autres 5 % 4 % +1 pts

Déclaration « Safe Harbor »

Les déclarations contenues dans ce document, qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » (« Forward Looking Statements »). Elles comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Bien que la Direction de Valeo estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables à la date de publication du présent document, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux éléments, risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement hors du contrôle de Valeo, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou prévus dans les déclarations prospectives. De tels éléments sont, entre autres, la capacité de l’entreprise à générer des économies ou des gains de productivité pour compenser des réductions de prix négociées ou imposées. Les risques et incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennent notamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence tels qu’identifiés dans le Document d’enregistrement universel, les risques liés au métier d’équipementier automobile et au développement de nouveaux produits, les risques liés à l’environnement économique prévalant au niveau régional ou mondial, les risques industriels et environnementaux, les risques liés à l’épidémie de Covid-19, les risques liés à l'approvisionnement du Groupe en composants électroniques et l’évolution du prix des matières premières, les risques liés au conflit russo-ukrainien, ainsi que les risques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Valeo auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section « Facteurs de Risques » du Document d’enregistrement universel 2021 de Valeo enregistré auprès de l’AMF le 7 avril 2022 (sous le numéro D.22-0254).

La société n’accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par des analystes ou pour toute autre information préparée par des tiers, éventuellement mentionnées dans ce document. Valeo n'entend pas étudier, et ne confirmera pas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jour les déclarations prospectives afin d’intégrer tous événements ou circonstances qui interviendraient postérieurement à la publication de ce document.

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de l’expérience intérieure et l'éclairage. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, vont porter la croissance du Groupe dans les prochaines années. Valeo est coté à la Bourse de Paris. Valeo en chiffres : 17,3 milliards d’euros de CA en 2021 ; 12 % de son chiffre d’affaires première monte investi en R&D ; 103 300 collaborateurs au 31 décembre 2021 ; 31 pays, 184 sites de production, 21 centres de recherche, 43 centres de développement, 16 plateformes de distribution.



