CBI : Future Rave, le nouveau label de David Guetta et Morten, s’associe à AlphaVerse pour développer un métaverse consacré au nouveau genre musical créé par le duo de DJ et producteurs de musique de renommée mondiale

Future Rave, le nouveau label de David Guetta et Morten, s’associe à AlphaVerse pour développer un métaverse consacré au nouveau genre musical créé par le duo de DJ et producteurs de musique de renommée mondiale





David Guetta et Morten vont déploy er leur nouveau label Future Rave dans le metaverse

Un nouvel univers sera créé au sein d’AlphaVerse , le métaverse de CBI, pour partager, trouver de nouveaux artistes , créer et échanger avec la communauté

Ce projet est apporté par Blockchain Artists Agency (BAA), l’agence de gestion de talents dans la blockchain





CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce aujourd’hui un accord avec Future Rave, le label de musique co-fondé par David Guetta et Morten, DJ et producteurs de musique de renommée mondiale, pour développer un univers dédié au nouveau genre musical créé par le duo. Future Rave offrira des expériences de concerts et de divertissements, des outils de création et différents NFTs et animera une communauté dans le métaverse autour du nouveau genre de musique.

Future Rave est un genre musical issu de la collaboration entre les deux DJ de renommée mondiale qui propose une approche plus underground de l’Electronic Dance Music et qui a déjà séduit une large communauté d’adeptes et de nouveaux créateurs. Grâce à AlphaVerse, Future Rave va s’appuyer sur la blockchain pour créer des expériences innovantes autour de la musique et favoriser le développement de nouveaux sons et l’émergence de nouveaux artistes. L’univers proposera notamment des forums en libres accès pour échanger, la diffusion de concerts et de sons en streaming, des NFTs pour proposer des expériences exclusives, ainsi que des outils de créations de contenus et de gestion de communautés. L’un des objectifs de ce monde sera d’identifier des nouveaux artistes qui pourront soumettre des titres au sein de la communauté, offrant ainsi des titres inédits et exclusifs.

L’univers Future Rave offrira une plateforme permanente à ce nouveau genre musical, apprécié tant dans le métaverse que dans le monde réel. L’initiative contribuera à développer ce son et la culture qui l’accompagne pour continuer à repousser les limites et à explorer toutes les opportunités que la musique électronique offre.

Le projet associant Future Rave et AlphaVerse est apporté par l’agence Blockchain Artists Agency (BAA), une société détenue à 50% par CBI en association avec Jean-Charles Carre et Michael Wiesenfeld. Cette agence de représentation de talents, spécialisée dans le marketing et la gestion des talents et des marques dans le monde de la blockchain, des NFTs et des métaverses, assiste ses clients, sportifs et artistes, dans la valorisation de leurs projets et de leurs droits dans le domaine de la blockchain.

Après Beat AlphaVerse, en partenariat avec United at Home, l’initiative caritive soutenue par David Guetta, Xave, la plateforme musicale en cours d’acquisition par CBI et Rave Age (rave musique), c’est le 4ème univers dédié à la musique développé par CBI, chacun ayant une vocation spécifique.

Pour plus d’informations, visitez : https://alphaverse.com

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

A PROPOS DE CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui est en phase de tests. Les actions de CBI (FR0014007LW0) sont admises à la cotation sur le compartiment E2 (Offre au public) du marché d’Euronext Growth Paris. Plus d’information sur www.cbicorp.io .

À PROPOS DE BLOCKCHAIN ARTISTS AGENCY (BAA)

Blockchain Artists Agency (BAA) est une agence de représentation spécialisée dans le marketing et la valorisation des talents et des marques dans le monde des NFTs et des métaverses. L'équipe de BAA est composée d’une équipe dédiée, axée sur le service et au fort pouvoir créatif, qui œuvre pour maximiser la présence et les intérêts économiques de ses clients dans le monde des NFT et des mondes virtuels (Metaverse). Les membres de l'équipe de BAA repoussent les barrières traditionnelles et ont accumulé une expérience inégalée dans l'industrie du jeu vidéo et du divertissement, représentant des athlètes et des artistes. www.baa.agency.

À PROPOS DE FUTURE RAVE

Au cours des dernières années, le DJ et producteur de musique de renommée mondiale David Guetta et le phénomène danois MORTEN ont créé une nouvelle culture de la dance music en révélant au monde entier leur nouveau son "Future Rave". Né de leur désir de créer quelque chose de nouveau, ce genre inventif reflète leur vision de l'avenir de la dance music électronique : fraîche et innovante. David et MORTEN sont tous deux fortement inspirés par la culture underground, et leur marque de fabrique est de révéler au grand public des sons et des formats issus de cette culture underground. Avec Future Rave, le duo réunit les meilleurs éléments de la scène EDM et de la scène underground, tout en maintenant un son avant-gardiste en constante évolution. Future Rave construit des ponts entre l'énergie et les rythmes de l'EDM, les sons futuristes de la techno et l'émotion de la trance et de la (future) house music. Soutenus par l'ensemble du monde de la musique, tous les DJs adorent cette nouvelle ère de la dance musique et apportent ce son percutant à leurs sets. Future Rave n'est pas seulement un son, c'est une vague d'énergie nouvelle pour la communauté des DJs et une culture entièrement nouvelle pour les fans de musique électronique.

