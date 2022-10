Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

English French

Poursuite de la transition vers un rééquilibrage géographique du chiffre d’affaires

Transition opérationnelle toujours en cours en France

Croissance très dynamique des activités hors France

Confirmation des perspectives de long terme portées par l’excellente dynamique hors France

Priorité donnée au développement organique et au maintien d’une structure financière faiblement endettée

Reprise de croissance plus soutenue sur 2023, accompagnée d’une amélioration de la profitabilité





En millions d’euros 9 mois 3ème trimestre 2022 2021 Var. % 2022 2021 Var. % Total 656,8 653,5 +0,5% 212,4 212,1 +0,1% Dont France 318,6 391,8 -18,7% 96,7 121,5 -20,4% Dont Benelux 152,1 114,2 +33,2% 53,6 39,3 +36,5% Dont Autres Pays 186,1 147,5 +26,2% 62,1 51,3 +21,0%





Les activités hors France représentent 55% du chiffre d’affaires du Groupe

Chiffre d’affaires consolidé

Au 3ème trimestre 2022, Solutions 30 enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 212,4 millions d’euros, en progression de 0,1% par rapport à la même période de 2021 (-2,4% en organique).

Dans la continuité des trimestres précédents, la performance en France continue d’être impactée par la transition opérationnelle liée à la maturité de certains marchés. Ailleurs en Europe, les activités sont en croissance très dynamique, portées par le déploiement des réseaux fibre optique dans la majeure partie des pays où Solutions 30 est présent.

Pour l’ensemble des neuf premiers mois de l’exercice 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions 30 s’élève à 656,8 millions d’euros, en progression de +0,5% (-1,8% en organique).

Chiffre d’affaires par zone géographique

France : au 3ème trimestre 2022, Solutions 30 réalise un chiffre d’affaires de 96,7 millions d’euros, en repli de 20,4% par rapport au 3ème trimestre 2021.

L’activité Télécom est en retrait de 20,0% par rapport au 3ème trimestre 2021, avec un chiffre d’affaires de 68,9 millions d’euros. Ce repli d’activité reflète l’arrivée à maturité du marché après les records d’activité constatés lors de la crise Covid qui a accéléré le déploiement du très haut débit en France. Les acteurs du secteur, clients comme prestataires et sous-traitants, doivent donc s’adapter à marche forcée, ajuster leurs modes de coopération et faire face à un manque de visibilité temporaire accru par les incertitudes macro-économiques. En conséquence, les conditions opérationnelles d’exécution des contrats se sont significativement durcies ces derniers mois et sont aggravées par la pression inflationniste actuelle. Cela a des répercussions sur l’ensemble de la filière et des renégociations tarifaires sont en cours. Dans ce contexte, Solutions 30 poursuit sa transition opérationnelle en s’appuyant sur ses solides atouts concurrentiels : un portefeuille de clients et d’activités diversifié, une structure financière saine et faiblement endettée, une organisation agile.



Dans l’Energie, le chiffre d’affaires atteint 11,5 millions d’euros contre 19,7 millions d’euros un an plus tôt, soit un repli de 41,4% en raison de la fin des déploiements de compteurs électriques communicants en France (activité en repli de 79,6%). Le chiffre d’affaires des nouvelles activités liées à la transition énergétique et à la mobilité électrique, toujours pénalisé par les ruptures sur les chaines d’approvisionnement, progresse de 31% mais cette croissance ne compense pas encore la baisse des activités historiques.

L’activité IT enregistre un chiffre d’affaires de 11,2 millions d’euros, stable par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent, tandis que les activités Sécurité et Monétique réalisent un chiffre d’affaires de 5,1 millions d’euros, contre 4,5 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance de 12,9%.

Sur les 9 premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires atteint 318,6 millions d’euros, en repli de 18,7%.

Benelux : le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 s’établit à 53,6 millions d’euros contre 39,3 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance purement organique de 36,5%, témoignant de l’excellente dynamique des marchés belge et néerlandais.

La croissance de l’activité Télécom accélère sous l’effet des montées en charge rapides des contrats signés avec Fiberklaar, Open Dutch Fiber et Unifiber. Le chiffre d’affaires de la seule activité Fibre a été multiplié par 4,5 sur le trimestre portant la croissance de l’activité Télécom à 40,1%, avec un chiffre d’affaires de 40,3 millions d’euros sur le trimestre contre 28,8 millions d’euros un an plus tôt.

Dans l’Energie, le chiffre d’affaires est de 9,5 millions d’euros contre 6,6 millions d’euros un an plus tôt, en hausse purement organique de 43,0%, grâce au déploiement des compteurs intelligents en Flandre pour le compte de Fluvius.

Dans l’IT, le chiffre d’affaires est stable à 2,1 millions d’euros, tandis que le chiffre d’affaires des activités Retail et Sécurité s’établit à 1,7 millions d’euros sur le trimestre contre 1,8 millions d’euros au 3ème trimestre 2021.

Sur l’ensemble des neuf premiers mois de 2022, le chiffre d’affaires croît de 33,2% pour atteindre 152,1 millions d’euros, contre 114,2 millions d’euros un an plus tôt.

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 62,1 millions d’euros sur le trimestre, soit une croissance de 21,0% (10,4 % en organique) par rapport à la même période de 2021.

En Allemagne, le chiffre d’affaires renoue avec la croissance et atteint 16,2 millions d’euros contre 15,1 millions d’euros un an plus tôt, soit une progression de 7%. Comme attendu, les efforts réalisés par le Groupe pour adapter son organisation, ainsi que la révision des conditions tarifaires de certains contrats importants, portent leurs fruits.

En Italie, le chiffre d’affaires croit de 19% au 3ème trimestre 2022 pour atteindre 14,8 millions d’euros, grâce à la poursuite du déploiement des infrastructures très haut débit de TIM dans le Piémont et la Vallée d’Aoste qui a débuté au 1er trimestre 2021.

Sur la péninsule ibérique, l’activité est en croissance de 8% et atteint 14,4 millions d’euros, grâce à la dynamique positive du secteur des télécommunications (fibre et réseaux mobiles de 5ème génération), à la forte progression des activités d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et à l’augmentation des prix obtenue avec plusieurs clients.

En Pologne, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 7,9 millions d’euros en hausse de 35% (23% en organique). Solutions 30 continue de gagner des parts de marché, tandis que l’intégration de Sirtel dans le portefeuille d’activités pour les réseaux 5G, se poursuit dans de bonnes conditions et que l’organisation mise en place garantit la capacité de la structure à accompagner ses clients dans leur croissance. L’activité dédiée aux réseaux mobiles se développe rapidement et elle représente désormais près de 10% du chiffre d’affaires.

Enfin, au Royaume-Uni, Solutions 30 réalise 8,8 millions d’euros de chiffre d’affaires sur le trimestre en croissance de 92% (-11% en organique). Solutions 30 a rationalisé ses activités pour concentrer ses efforts sur les marchés à plus fort potentiel et sur la diversification de ses services vers les réseaux de fibre optique, tandis que l’intégration des activités de Mono se poursuit.

Dans l’ensemble de ces pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 186,1 millions d’euros pour les neuf premiers mois de 2022, soit une croissance de 26,2% (15,8% en organique) par rapport aux neuf premiers mois de 2021.

Perspectives

Face à la pression inflationniste actuelle, Solutions 30 continue de revoir à la hausse sa politique tarifaire, tant sur ses nouveaux contrats que sur ses contrats existants. Le Groupe a également mis en place des actions de contrôle strict de ses coûts opérationnels avec la volonté forte de préserver une structure financière solide et faiblement endettée pour protéger sa capacité à financer sa croissance et capter de nouvelles opportunités, accroître son agilité, renforcer ses avantages concurrentiels et préserver sa capacité future à poursuivre la consolidation de son secteur.

En France, le marché est en transition avec une visibilité limitée sur le très court terme. Dans ce contexte, Solutions 30 va poursuivre le plan d’actions engagé pour renouer avec la croissance et un niveau de rentabilité plus normatif. Celui-ci passe par (i) la conquête de parts de marché dans le secteur mature des télécoms où devrait intervenir une 2ème phase de consolidation ; (ii) le développement de nouvelles activités en forte croissance, en particulier dans le secteur de l’énergie où la demande reste forte, portée par les enjeux majeurs d’indépendance énergétique, de transition vers les énergies nouvelles et d’électrification des véhicules ; et (iii) le renforcement des synergies entre les différentes activités qui s’accompagne d’une réaffectation des techniciens sur les activités à plus fort potentiel.

Au Benelux et dans les autres pays, la croissance restera soutenue sur la fin d’exercice, dans la continuité de la bonne dynamique du 3ème trimestre.

Pour l’ensemble du Groupe, la tendance du 4ème trimestre devrait s’inscrire dans la continuité des neuf premiers mois de l’exercice et le chiffre d’affaires 2022 devrait rester sur les mêmes niveaux que celui de 2021, tandis que la progression de la marge d’EBITDA sur la fin d'exercice est soumise aux négociations tarifaires en cours.

A partir de 2023, Solutions 30 devrait renouer avec une croissance plus dynamique portée par le développement soutenu des activités hors de France, et enregistrer une amélioration de sa rentabilité. Le groupe dispose de solides leviers de croissance et d’un modèle efficace d’autofinancement de son développement qui lui permettront de consolider son positionnement au cœur de la transformation numérique et de la transition énergétique.





Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’exercice 2022 | 26 janvier 2022

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 50 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com

